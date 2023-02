A principios de año, antes de que pasaran los Reyes Magos cargados con los deseos de los alicantinos, en una Junta de Gobierno urgente y extraordinaria, el bipartito de Alicante validó el Presupuesto de 2023 nada más disponer preceptivo del informe de Intervención. De esas prisas, pese a las cuales ya no se iba a conseguir el reto de aprobar las cuentas en tiempo y plazo (algo que no sucede desde 2015), a la calma chicha actual. Nada se sabe del informe de las enmiendas casi un mes después de abrirse el plazo para que la oposición presentase sus propuestas. Y eso que el alcalde, Luis Barcala, aseguró en su día que ese documento podía estar listo en unos días, dos o tres incluso se llegó a especular.

Entre esa previsión inicial y la falta de novedades actual hubo un giro imprevisto de los acontecimientos, con la enmienda a la totalidad de Vox, incrementando así su presión sobre el gobierno de Barcala en un año marcado por las elecciones municipales de mayo de 2023. Los ultras se han estrenado este año con su primera enmienda a la totalidad del mandato, alegando que el documento económico "hace seguidismo de la izquierda" por impulsar la zona de bajas emisiones en Alicante. La formación ultra rechaza de raíz el anteproyecto aprobado por la Junta de Gobierno por recoger proyectos clave para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, que en la práctica supondrá darle más espacio al peatón a costa del vehículo privado.

El bipartito necesita que al menos un grupo de la oposición (ya sea Vox o algún miembro de la bancada progresista) se abstenga para aprobar su cuarto presupuesto municipal. Por ahora, ningún grupo se ha abierto a salvar las últimas cuentas del mandato. Tampoco Vox, que ha sido el principal aliado del gobierno local a la hora de aprobar el documento más relevante de cada ejercicio en el Ayuntamiento.

Hasta ahora, Vox no ha bloqueado la aprobación de ninguno de los anteriores tres presupuestos del bipartito de Alicante. Hasta el momento, a Vox le ha valido con recortes en partidas sociales como Igualdad o Cooperación. Ahora, a las puertas de las elecciones, la posición es otra. "No vamos a facilitar la aprobación de un presupuesto que hemos enmendado a la totalidad por una decisión tan importante y tan grave como es la modificación radical en el día a día de los alicantinos como es el Alicante Central de Partido Popular y Ciudadanos", señaló el portavoz de Vox, Mario Ortolá, al cerrarse el plazo de presentación de las enmiendas.

En este contexto, sigue sin conocerse el informe de Hacienda, que debe rechazar las enmiendas que no cumplan con la ley. El gobierno municipal, la pasada semana, aseguró que cuando se conociera ese informe activará una nueva ronda de negociaciones con la oposición. Sin embargo, este martes, el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, en una comparecencia poco acertada, aseguró que ya habían arrancado los contactos. Y lo hizo ante la sorpresa de los presentes, representantes de los tres grupos de izquierdas. "Ha habido conversaciones informales con los grupos de la oposición. Oficiosas. Una vez esté ese informe, pasaremos a las conversaciones formales y luego a la Comisión de Hacienda, previa al pleno. Las conversaciones han sido con todos los grupos porque queremos saber sus posturas", señaló Manresa.

La izquierda niega al bipartito; Vox, también

Instantes después, los tres grupos de la izquierda descartaron haber manteniendo contactos con el gobierno de Barcala. "Niego absolutamente al señor Manresa. No ha habido ningún contacto con el PSOE. Habrán sido con Vox. Solo conocemos palabras vacías de un alcalde sin credibilidad. No hay oferta de conversaciones sobre los Presupuestos. En el PSOE tememos que no vaya a haber comisión ni pleno", ha señalado el portavoz socialista, Miguel Millana.

En la línea se ha mostrado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien también niega contactos con el gobierno municipal en las últimas semanas. "No ha habido nada. Han sido tan extremadamente discretas esas conversaciones que no se han producido. Barcala me dijo que este lunes o martes nos íbamos a reunir tras el informe de Hacienda, y nosotros seguimos sin ningún aviso. Este gobierno toma a pitorreo a todos, con la mentira por delante. Barcala se tiene que ir si no es capaz de gobernar esta ciudad", ha lamentado Bellido.

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha calificado de "bochornoso" lo que rodea a los Presupuestos. "Barcala no tiene capacidad para llegar a un acuerdo con nadie. Sus continuas cesiones a la ultraderecha le han llevado a un callejón sin salida porque ningún grupo puede apoyar esas cuentas", ha añadido López.

No ha sido diferente la posición del portavoz de Vox, Mario Ortolá, quien también ha negado cualquier tipo de contacto por los Presupuestos en los últimos días. "Nada, no hemos negociado nada. Además, con nosotros tienen poco que negociar porque ya saben lo que tienen que hacer", ha añadido Ortolá, en alusión a renunciar a la zona de bajas emisiones.