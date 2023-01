El bipartito de Alicante ha realizado varios guiños a Vox en los presupuestos de 2023, los últimos del mandato antes de las elecciones municipales de mayo. Unas cuentas en las que se entrevé que PP y Ciudadanos buscarán el voto favorable o la abstención de la formación de Mario Ortolá para su aprobación final, dejando de lado al bloque de la izquierda y después de aceptar varias de las exigencias de Vox, con partidas como igualdad o los fondos de cooperación al desarrollo drásticamente reducidas. Los recortes en estas áreas son de casi la mitad de su presupuesto para igualdad y de la práctica totalidad para los fondos de cooperación al desarrollo.

En lo que respecta a igualdad, el presupuesto se reduce de manera notable. De 330.264 euros en 2022 a 180.010 euros en 2023, una reducción del 45,5%. La implantación del Plan Municipal de Igualdad y la promoción de la igualdad en los deportes pasa de contar con una partida de 193.254 euros a únicamente 70.000 euros, aunque mantienen los 25.000 euros de apoyo al movimiento LGTBI y loso 35.010 de la partida de servicio de asesoramiento jurídico en casos de violencia de género.

El otro gran área que sufre recortes el de la ayuda a la cooperación en temas de inmigración, con varias partidas liquidadas a las que se les asigna un simbólico euro de presupuesto. Asistencia social, primaria y ayuda a la cooperación en inmigración pasa de un presupuesto de 332.302 euros a 47.305 euros, una reducción del 85,8%, eliminando así partidas como actividades de cooperación y ayudas o las subvenciones para proyectos de desarrollo.

Se elimina también el convenio con la Universidad de Alicante en materia de cooperación internacional, que pasa de tener 10.000 euros asignados en 2022 a solo 1 euro en este ejercicio. Las únicas partidas que se mantienen en materia de inmigración y colaboración con las ONG son las subvenciones de formación y sensibilización PISA, con 32.300 euros; el convenio con la Fundación Antonio Moreno, de 10.000 euros; y los estudios y trabajos técnicos del consejo de cooperación, con 5.000 euros asignados.

Cambio de postura

Previo a las elecciones municipales de 2019, los alcaldables de todas las formaciones se retrataron sujetando un cartel en el que se leía cooperación. Entre ellos estaba Barcala, a quien las ONG critican ahora. La Coordinadora Valenciana de ONGD lamentaba ya hace unas semanas este posible recorte: "En cooperación internacional, los recortes serían de un 85% de fondos menos que en 2022, y situaría la inversión en esta partida en 14 céntimos por habitante y año. Esto supone apenas un 0,01% del total de los presupuestos, un retroceso que alejaría aún más al PP y a Ciudadanos del Acuerdo por la Cooperación firmado en 2019", indicaba la plataforma en un comunicado.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, anunció también que, si gobierna tras las elecciones autonómicas, se compromete "a cumplir el acuerdo que marca la Ley Valenciana de Cooperación de destinar en la próxima legislatura el 0,7% del presupuesto y cumplir a corto plazo el 0’4% con el que se comprometieron los partidos políticos en 2019 y que el Consell hasta la fecha solo destina el 0,25%". Una postura que se opone a la de su partido en la ciudad de Alicante, de la que él es concejal.

Reacciones

El grupo socialista señala que presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2023 porque "no son coherentes ni estructurados" y "no contemplan un plan para la ciudad", lo que implica que "Barcala carece de proyecto", según señalan. El PSOE remarca que disminuyen inversiones en áreas fundamentales y consideran que "no abordan la emergencia social, ni la creación de empleo, ni un cambio del sistema productivo, ni los retos a los que se enfrenta Alicante".

El portavoz municipal del PSOE, Miguel Millana, ha indicado que, como el propio equipo de gobierno local ha reconocido, son unos presupuestos de transición. Millana considera que, pese a haberse incrementado en un 3,87%, apenas hay inversiones o proyectos relevantes para la ciudad. "Existe una reducción de inversión en las diferentes áreas municipales. De los 12 millones de incremento respecto a 2022, la mitad se destinan en gasto de personal. Son cicateros, nada ambiciosos, porque no abordan los verdaderos problemas y necesidades que sufre la ciudadanía".

En la misma línea se manifiesta Natxo Bellido, portavoz de Compromís, que directamente alude a este día de Reyes y considera que "sin duda al bipartito de Barcala le traen carbón los Reyes de Oriente" ya que presenta los presupuestos "tarde, sin negociación, sin participación ciudadana, sin inversiones, sin proyectos para transformar la ciudad más verde e inclusiva".

Unidas Podemos, por su parte, califica directamente de "día de la marmota" los presupuestos presentados: "Desde Podemos lo venimos diciendo desde prácticamente un mes: estos presupuestos son los del día de la marmota y Barcala parece Bill Murray, atrapado en el tiempo. Los proyectos continúan siendo los mismo que lleva anunciando los últimos cinco años. Son unos presupuestos totalmente antisociales porque siguen sin abordarse los retos de la desigualdad", asegura su portavoz, Xavier López.