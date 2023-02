El mes de enero lo han pasado en blanco. Son más de un millar de auxiliares de conversación contratados en la práctica totalidad de los colegios de la Comunidad para fortalecer la enseñanza de los idiomas con becarios nativos.

Ya lo pasaron mal nada más llegar este curso desde sus países de origen, porque a mediados de diciembre la inmensa mayoría, medio millar de ellos en la provincia de Alicante, no habían recibido todavía ni un euro de los 1.000 que figuran en el contrato que distribuye el Ministerio de Educación y gestionan en cada autonomía.

Una vez denunciada la situación, que entonces recogió este diario, se subsanó casi por completo con la llegada de la Navidad y la gran mayoría recibió el dinero correspondiente a octubre, noviembre y diciembre.

Pero cual no ha sido su sorpresa al comprobar que, concluido el mes de enero, vuelve a faltar la subvención estipulada en sus cuentas bancarias, y no quieren pensar que el perjuicio económico se prolongue durante mucho más tiempo.

Para colmo, todavía quedan alrededor de una quincena de auxiliares de conversación que, pese a no haber faltado ni un días a las clases, todavía no han recibido el primer euro. Ellos mismos lo trasladan a preguntas de este diario, con gran alarma y preocupación.

“Están trabajando como todos los demás desde el día 1 de octubre -señala un portavoz que prefiere mantenerse en el anonimato-. La excusas desde Educación son variadas. En un principio lo achacan a errores en los datos, y ahora a que es Hacienda quien debe ordenar el pago. Además se suma que ahora en enero no hemos cobrado nadie y tampoco hay una fecha fija para recibir la subvención. Esto crea mucha ansiedad”, subraya.

La petición que han remitido a Educación, de la mano del sindicato de enseñanza de UGT, apunta a que se establezca una normativa que fije una fecha de pago. Quieren saber a qué atenerse porque en su gran mayoría se sostienen gracias a sus familias.

Este proyecto les da la oportunidad de llevara cabo una práctica real como profesores de idioma en las aulas de Primaria. Sin excepciones relatan su entusiasmo y vocación por ello, pero también confiesan que lo están pasando mal y este viernes a mediodía se van a concentrar ante el Palau en València para dar a conocer su angustia.

Se les ha ocurrido plantear también la posibilidad de que desde los propios colegios se encarguen de pagarles cada mes y que Educación derive estas cantidades extra a los centros junto al dinero para el funcionamiento diario. “Creo que en Andalucía lo hacen así para evitar demoras”, señalan.

A Emily Urdan, de EE UU, le solucionaría la penosa situación en que se encuentra. En su caso tuvo problemas con el banco porque tuvo que cambiar los datos y siendo el segundo año como becaria nativa de conversación se ha visto sin un euro. “Sabían mis datos de antemano y cada semana me dicen que me pagan pero no es así. Me encanta mi trabajo. El año pasado estuve en un pueblo de Murcia y hay fama de que en la Comunidad Valenciana hay problemas de pago cada curso”, lamenta.

El alquiler del piso le cuesta 430 al mes, tiene que coger un tren y un autobús diario para llegar al colegio a diario y sale adelante con la ayuda de sus padres “pero no más de 50 dólares a la semana para comida y consumo, así que no puedo salir”, advierte.

Arlety Oliva, cubana de origen, se desplazó desde Miami a finales de septiembre también para reforzar la conversación en inglés entre el alumnado, y aunque venía preparada porque se corre la voz, asegura, y ya sabía que podía haber problemas para cobrar, ni por esas ha logrado tranquilidad. Ni un euro ha recibido desde entonces.

“Siempre me ha gustado trabajar con niños y ya graduada quería vivir la experiencia en un aula. Mi problema dicen ha sido el nombre, que no lo pusieron bien y aunque le aseguraron que lo arreglaban sigue sin llegarle el dinero. “Soy paciente y no me enojo, pero ya piensas que te vacilan”, admite.

Xavi Angulo, delegado de UGT enseñanza, subraya que han denunciado ante Educación “el impago de las retribuciones de enero de los auxiliares de conversación de ingles, francés, italiano y alemán”, porque “hacen una labor fundamental en el aprendizaje de lenguas extranjeras dentro de la apuesta del Botànic por el plurilingüismo y se sienten decepcionados”, añade para concluir que “es fundamental que las distintas administraciones implicadas atiendan las necesidades de este colectivo.

Desde la Conselleria de Educación afirman, a preguntas de este diario, que el próximo lunes día 6 de febrero “cobrarán los once auxiliares de conversación que habían tenido problemas en su cuenta bancaria, y todos los auxiliares también el mes de enero sin ningún problema por indicación de Hacienda”.