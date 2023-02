Los bonos de transporte de la ciudad de Alicante cambiarán de precio a partir de este miércoles 1 de febrero. A partir de esta fecha el Ayuntamiento de Alicante ha decidido ampliar al 50% el descuento de los abonos multiviaje en el autobús urbano. Esta rebaja en el precio estará vigente hasta el 31 de julio.

De esta forma, el Consistorio se acoge al programa del Ministerio de Movilidad para fomentar el transporte urbano y paliar los efectos de la inflación y sufragará el 20% de este descuento mientras que el Estado financiará el 30% restante.

Nuevos precios de los bonos de autobús

Gracias a esta rebaja los precios de los diferentes bonos verán aplicada una rebaja del 50% hasta el 31 de julio:

Tourist Card 24H: 6,50 euros

Tourist Card 48H: 8 euros

Tourist Card 72H: 9 euros

Bono Móbilis Oro Alicante Bonificado: 2,50 euros

Bono Ruta 4/30 Joven-Jove: 7,50 euros

Bono 30 días: 20 euros

Bono Móbilis Multiviaje (10 viajes): 4,35 euros

Bono Móbilis Multiviaje (30 viajes): 13,05 euros

Bono Móbilis Jove: 10,50 euros

Bono Móbilis Escolar: 8,25 euros

Bono Móbilis Oro San Vicente: 3,15 euros

Sin autobús gratis para los jóvenes menores de 30 años

Los jóvenes menores de 30 años podrán beneficiarse de esta rebaja al igual que el resto de los alicantinos pero no al mismo nivel que otras ciudades de la Comunidad Valenciana donde viajan gratis. Mientras el TRAM de Alicante sí que es gratuito, el Ayuntamiento no se ha sumado a la iniciativa de la Generalitat para que el autobús no tenga coste para los menores de 30 años. En la actualidad, el Consell financia el 50% del transporte municipal para que sea gratis para los jóvenes, pero el bipartito no está dispuesto a asumir el 50% restante como sí ocurre en otras ciudades como València.

Recientemente más de una treintena de asociaciones de vecinos de Alicante reclamaron al Ayuntamiento que asumiera el coste de financiar el servicio de transporte municipal sin ningún éxito.