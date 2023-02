El bipartito no tiene ubicación para las finales del Certamen Artístico de las Hogueras, los playbacks, pese a que la ronda definitoria de las tres categorías —única, adulta e infantil— está programada para los días 3, 4 y 5 de marzo, en apenas tres semanas. Las concejalías del Ayuntamiento de Alicante no se hacen cargo de haber recibido ninguna solicitud por parte de la Federació, que asegura que realizó la petición por el cauce ordinario: a la Concejalía de Deportes, de José Luis Berenguer (Ciudadanos) y con copia a Fiestas, de Manuel Jiménez (PP).

Manuel Jiménez ha asegurado que la responsabilidad de su ubicación no recae en su área, Fiestas: "La competencia de asignar un pabellón para los playbacks es de la Concejalía de Deportes", ha indicado el que fuera máximo responsable de las Hogueras hasta 2019. El concejal de Deportes, por su parte, asegura que no ha recibido ninguna petición: "No sé qué aforo se necesita porque no hemos recibido ninguna solicitud. Si la Federació de les Fogueres nos consulta, estudiaremos las posibilidades que hay".

La versión de los concejales contrasta con la de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, que mantiene que ya solicitó un espacio a ambas áreas: "Realizamos la solicitud en tiempo y forma como es habitual, por el cauce ordinario, dirigida a la Concejalía de Deportes y con copia al área de Fiestas", ha indicado la presidenta, Toñi Martín-Zarco.

Posibles soluciones

Las eliminatorias de las tres categorías del Certamen Artístico ya han comenzado y se están llevando a cabo en el Hogar Provincial, responsabilidad de la Diputación de Alicante, aunque con un aforo limitado a 400 personas de una capacidad total de 800 por decisión del propio edificio provincial.

El año pasado, sin embargo, tuvo que ser la Generalitat Valenciana quien saliera al rescate del bipartito tras ofrecer la Ciudad de la Luz para poder realizar tanto las eliminatorias como las finales, a causa del comienzo de las obras en el pabellón Pitiu Rochel, una actuación que aún permanece activa. Una solución que este año no podrá volver a darse, porque la Ciudad de la Luz está destinada a otros aspectos, aunque fuentes de la Generalitat señalan que estudiarán la posibilidad de ayudar a las Hogueras.

El año pasado, el director general de Proyectos Temáticos de la Generalitat señaló que la tramitación se pudo llevar a cabo de manera rápida porque "no es una actividad económica, sino sin ánimo de lucro y de un colectivo festero".

En el Certamen Artístico de las Hogueras participan este año 1.600 festeros en 65 actuaciones diferentes —36 en categoría única, 13 en infantil y 15 en adulta— que ya han dado comienzo en la categoría única, que finaliza sus eliminatorias este fin de semana. Los días 18 y 19 será el turno de las eliminatorias adultas y, el 25 y 26, de las infantiles.