Fomentar el diálogo y la transmisión de conocimientos con el objetivo de que derive en acciones útiles y soluciones a diferentes problemáticas. Ese es el objetivo de Encuentros NOW, una asociación de responsabilidad social corporativa que en 2022 cumplió 10 años hablando de inteligencia artificial, investigación y salud, economía y empresa, talento y liderazgo, paz y mediación en conflictos; y apoyo a países en vías de desarrollo.

La entidad lleva una década organizando eventos que suelen colgar el cartel de «aforo completo» con un formato didáctico, creativo y entretenido que busca la interacción entre los ponentes -siempre de primer nivel en sus respectivos ámbitos- y el público, ya sea de forma presencial o virtual.

En cuanto al equipo que hace posible estos eventos, Encuentros NOW está formado por Manuel Bonilla, Juan Carlos Requena, Enrique Barreneche, Roberto García, Laura Cárdenas, Andrés Pedreño, Mayte Baquera, Genaro Cantó, Katia Bonilla, Raúl Carrión, Ana Donate, Isamá Minayo y Francisco Vidal. Un completo grupo multidisciplinar de personas altruistas y solidarias que trabajan para mejorar el mundo.

Por todo ello, INFORMACIÓN reconoce la labor llevada a cabo por la entidad durante una década entregándole uno de los premios Importantes de la presente edición.

Para Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW e investigador en el área de empresa y salud, el galardón «es una verdadera inyección de motivación para que sigamos impulsando este proyecto durante muchos más años y con todavía más ilusión, si cabe», ya que «en NOW participan muchos otros protagonistas, como empresas, instituciones, fundaciones, universidades, medios de comunicación y muchas otras personas. Sin ellas no hubiera sido posible este proyecto, ni conseguir tantos retos durante tantos años. Este premio es un reconocimiento a todos los que han colaborado con nosotros en equipo. Personalmente estoy muy orgulloso de tan importante galardón».

Sobre el papel de Encuentros NOW para la sociedad de la provincia, Bonilla recuerda que «cuando nació este proyecto, además de poner encima de la mesa problemáticas de la sociedad para buscar soluciones con el debate, entre sus objetivos estaba el de poner en el mapa mundial el buen nombre de la provincia de Alicante a través del impacto en redes sociales, el streaming y las noticias digitales». Destaca que «cada evento ha tenido millones de impactos a nivel mundial, participantes en los debates con preguntas desde varios continentes y conexiones en streaming desde varios países» y considera que «lo más emocionante fue el crowdfundig para financiar el tratamiento de un joven de la provincia enfermo de ELA en Boston».

En este sentido, considera que «se ha puesto al alcance de la sociedad alicantina ponentes de primer nivel internacional de manera libre y gratuita, se han generado sinergias gracias al networking en los encuentros que han derivado en proyectos sociales y empresariales». Además, asegura que «NOW nació para motivar y divertir a los asistentes en un ambiente creativo, disruptivo e innovador sorprendiendo. Algo clave hace diez años, que vivíamos una crisis económica mundial al igual que ahora».

Objetivos por cumplir

En cuanto a los retos de la entidad para el futuro, su presidente mantiene que seguirán «sorprendiendo con nuestra línea disruptiva, innovadora, creativa y didáctica» porque la idea es «impulsar dos eventos, continuar con el Forum Europeo de Inteligencia Artificial para mejorar la sociedad y un encuentro NOW sobre impresionantes historias de solidaridad y de resiliencia».

Además, como en los encuentros anteriores, tienen por delante un reto solidario. Esta vez apoyar a la ONG Rafiki en dos de sus diferentes líneas que lleva a cabo en el país africano de Uganda: el apoyo al emprendimiento de mujeres en aquel país y colaborar para un internado de niñas estudiantes sin recursos con su hospital anexo.