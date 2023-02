El Auditorio de la Diputación de Alicante acogerá este jueves, a partir de las 19 horas, la gala de entrega de los Importantes de INFORMACIÓN. Un evento que reunirá a los principales actores de la esfera social, política, educativa, deportiva, cultural y empresarial de la provincia para reconocer a un total de 17 personalidades, colectivos, entidades e instituciones por su labor realizada el pasado año.

Estos galardones premian algunas de las acciones y personas más destacadas del 2022 por diversas cuestiones como su particular talento, su encomiable labor en los campos de la innovación y la investigación, su trayectoria profesional o su defensa de valores en favor de la sociedad alicantina como la solidaridad o la lucha contra la desigualdad.

La gala será presentada por Toni Cabot y Susana Soler y contará con la actuación de la soprano Yolanda Marín, que estará acompañada al piano por Florencio Sáez. Tras dos ediciones anteriores con restricciones sanitarias a causa de la pandemia, el acto de la presente edición vuelve a recuperar su esencia como punto de encuentro único de todos los sectores de la provincia de Alicante, desde Dénia hasta Pilar de la Horadada.

Este año, en la 38 edición de los premios Importantes, INFORMACIÓN se dedica a reconocer el mérito de un amplio abanico de representantes que investigan, crean, triunfan y ayudan a los demás en el complejo panorama actual, como son:

Importante de enero: Cruz Roja Provincial. Institución humanitaria

La entidad cumple 150 años en la provincia ayudando a quienes más lo necesitan. Desde su aterrizaje en Alcoy, Alicante y Aspe en 1873 la organización ha colaborado y prestado atención inmediata en catástrofes como la gripe de 1918, las riadas, la última DANA o la pandemia del coronavirus. Con más de 8.000 voluntarios, contribuye a combatir problemáticas como la desigualdad, la pobreza, la soledad o el racismo.

Importante de febrero: Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital de Alicante

Con más de 215.000 bebés traídos al mundo, el Materno-Infantil del Hospital Doctor Balmis de Alicante comenzó su andadura en el año 1972 y ha ayudado a nacer a varias generaciones, convirtiéndose en referencia absoluta en la provincia de Alicante. Actualmente, la unidad cuenta con un cuadro de profesionales altamente especializado y formado en las técnicas más avanzadas en este campo.

Importantes de marzo: Jenkins y Romero. Coleccionistas

Contribuir con Alicante por amor al arte. Ese fue el sentido del «regalo» que los coleccionistas Javier Romero y Michael Jenkins, un alicantino y un estadounidense, hicieron al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), al entregar cerca de 300 obras particulares para enriquecer los fondos de la entidad y contribuir a mejorar la oferta cultural y de exposiciones artísticas en la ciudad.

Importantes de marzo: Encuentros NOW. Asociación de responsabilidad social corporativa

Inteligencia artificial, investigación y salud, paz y mediación en conflictos internacionales, economía y empresa, talento y liderazgo o apoyos a países en vías de desarrollo son algunas de las temáticas de Encuentros NOW, una entidad fundada hace una década para fomentar el diálogo y la transmisión de conocimientos con el objetivo de que puedan derivar en acciones útiles y soluciones.

Importantes de abril: Adriano Campo Bagatín. Científico de la Universidad de Alicante

Adriano Campo Bagatín, junto a su equipo de investigaciones en Ciencias Planetarias de la UA, han colaborado con la NASA para evitar que los asteroides impacten contra la Tierra y en la detección de objetos espaciales rocosos para desviar su órbita. Además, forma parte del proyecto que lanzó al espacio la nave Dart para colisionar con un sistema de asteroides y probar técnicas que permitan cambiar su trayectoria.

Importantes de abril: Jordi L. Coy. Astrofotógrafo

Gracias a una imagen del sol tomada en 2021 desde la sierra del Cid, en Petrer, el astrofotógrafo Jordi L. Coy llamó la atención de la NASA. Este apasionado autodidacta de Elda ha conseguido que la agencia estadounidense publique sus imágenes en varias ocasiones y formará parte de la selección española que competirá en la Copa del Mundo de Fotografía, dentro de la categoría de «paisaje».

Importante de mayo: Club de Atletismo Elche Decatlón. Fundado en 1982

Tras más de cuarenta años formando atletas, el Club de Atleitsmo Elche Decatlón cuenta actualmente en sus filas con más de 200 deportistas en sus equipos absoluto y sub-20, con secciones tanto masculina como femenina. El histórico club ilicitano, además, organiza la Media Maratón Internacional de Elche, que pasa por ser la más antigua del mundo, y que este año celebra su 50 aniversario.

Importantes de junio: Valle de Elda, Severo Ochoa de Elche y Canastell de San Vicente. Centros de Formación Profesional

Innovación y tecnología al servicio del aprendizaje. El Centro de Formación Profesional Valle de Elda ha duplicado su alumnado en tan solo cinco años gracias a los nuevos ciclos que imparte y la transformación virtual de sus aulas. El Severo Ochoa de Elche, por su parte, especializa al máximo su oferta para adaptarse a las necesidades de las empresas de sistemas avanzados. Mientras que el Canastell de San Vicente apuesta por hacer que los alumnos interactúen entre ellos en espacios a modo de coworking, que se rediseñan en función de los niveles y después se replican en el mundo laboral.

Importante de julio: Fundación Mediterráneo. Entidad cultural

La colección de arte de la fundación, con más de 3.000 obras, es una de las más importantes del país, al igual que su archivo, que aglutina miles de documentos. Además, no solo es la entidad cultural más importante de Alicante, sino que también gestiona los legados de Jorge Juan, Carlos Arniches, Azorín, Gabriel Miró, Figueras Pacheco, Germán Bernácer, Óscar Esplá, Emilio Varela o Eusebio Sempere, entre otros.

Importante de agosto: Laboratorio de Materiales Avanzados de la UA: Departamento de Química Inorgánica

En colaboración con otros nueve países, este laboratorio de la Universidad de Alicante ha coordinado una investigación para el desarrollo de nanomateriales que eliminan la radioactividad ante un posible accidente nuclear. Un proyecto que ha sido desarrollado durante seis años por más de una docena de socios y cuyos resultados ya se han comercializado en Ucrania, en pleno conflicto bélico.

Importante de agosto: Escuela Politécnica de Orihuela. Universidad Miguel Hernández

La Escuela Politécnica Superior de Orihuela es el centro universitario más antiguo de la provincia de Alicante, que ya empezó a gestarse en el 1968. La escuela es, desde hace cincuenta años, sinónimo de excelencia tanto en su faceta investigadora como en la transferencia hacia el sector agroalimentario. A lo largo de su longeva historia, ha formado a más de 7.000 profesionales para contribuir al desarrollo de la comarca.

Importante de septiembre: Enrique. Dibujante

Enrique Pérez Penedo, más conocido simplemente como Enrique, publicó sus primeras viñetas en 1972. Durante sus 50 años de carrera, el artista ha diseñado más de 200.000 dibujos con los que cuenta su particular visión del mundo y la actualidad, especialmente de su provincia: Alicante. El lápiz de Enrique ha retratado la actualidad con una versión satírica y crítica para varias generaciones de alicantinos.

Importante de octubre: Hércules de Alicante C.F. Equipo deportivo

El histórico club alicantino celebró en octubre su centenario, un logro al alcance de muy pocos conjuntos en España. El equipo blanquiazul, fundado en 1922, que ha protagonizado numerosos momentos en la élite del fútbol español, ha celebrado por todo lo alto sus cien años de historia, con una serie de exposiciones y eventos como un encuentro de leyendas herculanas frente a la Selección Española de veteranos.

Importante de noviembre: Indra Picó. Entrenadora de fútbol base en Monóvar Atlético

Las lecciones del deporte más allá de los resultados. Es la filosofía que Indra Picó enseña a los jóvenes a los que entrena en el fútbol base del Club Monóvar Atlético. En un encuentro, el conjunto rival no pudo alinear a los ocho jugadores necesarios por estar plagado de bajas. En ese momento, Indra lo tuvo claro: sentó a uno de los suyos para jugar siete contra siete. Perdieron el encuentro, pero se ganaron el respeto de todos.

Importante de diciembre: Toni Mayor. Presidente de Hosbec durante 14 años

Hablar de turismo en la provincia de Alicante es hablar de Toni Mayor. Bajo su mandato, que duró 14 años, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística Hosbec se extendió desde Benidorm, donde se originó, a toda la Comunidad Valenciana. El galardón reconoce toda una vida dedicada a este sector y 50 años trabajando por uno de los principales motores de la economía provincial

Actuaciones en directo

La entrega de los premios se llevará a cabo en una especial gala celebrada en el ADDA, que estará amenizada por la actuación musical de la soprano internacional Yolanda Marín y el pianista alicantino Florencio Sáez.

El músico alicantino, formado en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, ha dado más de quinientos conciertos a lo largo de su carrera, además componer obras para orquesta y pertenecer a la SGAE.

Por su parte, la cantante valenciana ha conseguido a lo largo de su carrera numerosos premios tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, actuando en diversos escenarios de todo el mundo.

Armonía vertical

Los 17 premiados de la presente edición -uno por cada mes del año con varias entregas ex aequo- recibirán una escultura obra del artista Frutos María.

El escultor, burgalés de nacimiento pero alicantino de corazón -ya que lleva afincado aquí más de 36 años- considera el arte como un medio de vida que le proporciona, sobre todo, satisfacción personal: «Lo necesito, me apasiona, nunca ha habido ni una semana que me haya desconectado del proceso de creación», afirma. Su pieza Armonía Vertical es, desde el año 2022, la elegida como galardón para los ganadores de los premios «Importantes» de INFORMACIÓN.

Una estatuilla realizada en hierro forjado macizo a base de soldadura, oxidada y con pátina de acabado que, para el artista, «es una obra de crecimiento, de armonía, equilibrio y fuerza, una obra simbólica del esfuerzo y el sacrificio, que dan paso al progreso, lo que son las etapas de la vida».

Un evento en el que la sociedad alicantina se reúne para reconocer a algunas de las figuras más relevantes del pasado año y celebrar su logros, avances y proyectos que son, en definitiva, los de toda la provincia.

Para la ocasión, los artistas han elaborado una actuación híbrida con varios estilos adaptados para voz lírica y enlazados armónicamente en los que abarcarán piezas desde Bohemian Rhapsody, My way, Cinema Paradiso, Volver, Caruso, Me llaman la primorosa y Nessun dorma. Para finalizar se interpretará el himno regional.

Programación especial y la gala en directo

Para que nadie se pierda la gala, informacióntv ha preparado una programación especial el domingo a las 22 horas y un amplio despliegue de medios técnicos y profesionales para ofrecer todos los detalles del evento y entrevistas exclusivas a sus protagonistas.

También podrá seguirse la entrega de premios en directo este jueves a través de la página web de INFORMACIÓN, con toda la actualidad sobre los premiados e invitados a la gala celebrada en el ADDA, así como a través del hastag #GalaImportantes, a través de las redes sociales.

Además, el domingo, INFORMACIÓN publica un especial en papel de 88 páginas a todo color con las imágenes del evento y el photocall.