La Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur) ha cuestionado el informe hecho público este miércoles por la patronal hotelera de Benidorm Hosbec en el que analizaba el mercado de viviendas vacacionales y se ha mostrado muy crítica con sus conclusiones. El presidente de Aptur Miguel Ángel Sotillos ha asegurado a este diario que el citado estudio es un pretexto para insinuar ilegalidades e incumplimientos en el sector de la vivienda turística y ha incidido en que "los apartamentos turísticos no tienen más normativa que cumplir que los hoteles". En este sentido criticó que el citado trabajo solo se centre en Alicante, Benidorm, València, Oropesa y Peñíscola. "¿Por qué no analizan las ciudades con turismo en las que lo hay gracias a la vivienda turística porque los hoteleros allí no quieren invertir?", ha asegurado, a lo que añade que los hoteleros "no quieren otra tipología de alojamientos en las ciudades donde sí tienen hoteles. Viven mas pendientes de los demás que de lo propio, una verdadera pena. No todas las viviendas se destinan a alquiler turístico durante todo el año".

