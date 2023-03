La Federació de Fogueres ha convocado una mesa redonda para estudiar los baremos de las categorías de hogueras y barracas actualmente en vigor. La propuesta es una de las primeras tras el congreso que tuvo lugar el pasado septiembre, y que tenía el objetivo de atraer más personas a la Fiesta, según se dijo hace ahora seis meses. En la mesa se debatirán y propondrán "mejoras para próximos ejercicios" sobre los baremos actuales.

En la reunión, que tendrá lugar el jueves, 30 de marzo, a las 19.00 horas en la Casa de la Festa, participarán las asociaciones de las hogueras y barracas pero no el Gremio de Artistas, que ha declinado la invitación a participar. Joaquín Rubio, presidente del Gremio de Artistas de Hogueras, ha explicado sus motivos: "No entendemos esta maniobra de que participen las comisiones y no participaremos en la mesa".

Desde la Federació, sin embargo, defienden la iniciativa y aseguran que en la mesa no se decidirán nuevos baremos: "Nosotros no subimos los baremos sin consensuarlos con el Gremio. Los baremos se consensuan siempre con ellos", ha explicado la presidenta, Toñi Martín-Zarco. El objetivo de la mesa, ha apuntado, es el de "poner en valor lo principal de nuestra fiesta, que son las hogueras, el monumento. En el congreso que se hizo el año pasado entendimos que hay que revalorizarlos y ponerlos en alza porque son lo más importante de la Fiesta".

Mejorar los monumentos

En este sentido, Martín-Zarco ha insistido en que los monumentos son el eje de la Fiesta y que hay que aprovechar el aumento de la subvención municipal para ponerlos en valor: "Se nos ha subido la subvención este año y vamos a buscar que repercuta en lo más importante de la Fiesta. Es lo que siempre defendemos, que se cuide la estética y el monumento, que es lo principal de la Fiesta", ha subrayado.

La presidenta de la Federació ha matizado que en la mesa no se decidirá una subida o bajada de los baremos: "Dentro de los puntos que vamos a comentar, no hay ninguna intención de subir o bajar, sino de escuchar al colectivo y concienciar de que hay que estar para apoyar. Si a partir de ahí surgen ideas, todo lo que sea positivo, adelante. No estamos en situación de decir si el baremo hay que subirlo o bajarlo, sino de ver qué hacer con la subvención que es para eso".

En este sentido, Martín-Zarco ha remarcado que aunque "las cosas están complicadas", el monumento es "lo más importante", para lo que son necesarios los artistas: "Nosotros hemos pasado [la mesa] a nuestros sectores e hicimos partícipe al Gremio, que si quiere asistir estamos encantados. Nosotros los contratamos a ellos y somos nosotros los que nos tenemos que concienciar". A lo que ha añadido que la subida o bajada de baremos es entre Federació y Gremio y que "tenemos que cuidarnos unos a otros, nosotros porque les contratamos a ellos y ellos porque trabajan con nosotros".

Subvención a las Hogueras

El gobierno municipal de Alicante aprobó ayudas de 9.500 euros a las comisiones de categoría Especial para plantar el monumento adulto en las Hogueras de 2020, en la primera convocatoria impulsada por el bipartito de PP y Ciudadanos para unas fiestas que finalmente no se celebraron al estallar la pandemia. Esa cifra se va a disparar hasta los 23.500 euros en este 2023.

En total, el Ayuntamiento de Alicante destinará 728.000 euros para repartir entre las comisiones para los monumentos adultos e infantiles de 2023, frente a los 583.000 euros de 2022. Esto supone un incremento de aproximadamente un 20% más en un año, tras el incremento de en torno al 30% que experimentó la partida el pasado 2022, en el regreso de las Hogueras tras el parón obligado por la pandemia de coronavirus.