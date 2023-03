El urbanismo como motor de cambio para mejorar la calidad de vida en las ciudades. El Foro 4 Estaciones organizado por el Club INFORMACIÓN y Banco Sabadell ha abordado este miércoles en su última edición el papel que juega el diseño del espacio público en el día a día.

En él, el arquitecto José Luis Campos Rosique y el ingeniero de caminos José Ramón Navarro Vera han analizado el papel que juega el urbanismo en la vida de los municipios y cómo se puede traducir en un mayor beneficio para los residentes de Alicante.

El un evento conducido por el director del Club, Toni Cabot, y presentado por la directora regional de Banco Sabadell en Alicante Centro, Ana Ponsoda, se ha desarrollado en torno a diferentes puntos relacionados con el espacio urbano, como su definición, la estrategia que sigue Alicante en este sentido o cómo se relacionan los ciudadanos con el entorno público.

Un "cara a cara" en el que ambos expertos han abordado qué se entiende por espacio urbano.

Navarro Vera lo ha descrito como "un escaparate de la ciudad donde se despliega la vida de los ciudadanos" y se ha apoyado para completar la definición en el trabajo de Ildefonso Cerdá -que proyectó el Ensanche de Barcelona- quien lo explicó como "la antesala de la vivienda".

En este sentido, Campos Rosique ha remarcado que aunque los poderes políticos pueden generar grandes espacios e infraestructuras "al final son los ciudadanos quienes deben ser activos, porque son los verdaderos agentes del cambio".

Para el arquitecto, el paisaje urbano tiene más que ver "con el uso que hace la gente de su ciudad" y se basa en elementos como el planeamiento, que lo organiza; la arquitectura, que lo configura dentro del conjunto; y el uso, que es lo que genera la percepción del espacio que tienen los usuarios.

"Confort climático"

En cuanto a las necesidades del urbanismo actual, el ingeniero de caminos Navarro Vera ha apuntado la necesidad de priorizar el confort climático, que se encuentra "completamente abandonado". Considera que la ciudad "tiene muy pocos árboles y escasa cubierta verde" y señala actuaciones como la pavimentación de los paseos de Federico Soto y Gadea. Dos espacios "que habría que recuperar como zonas verdes".

Por lo que respecta a la línea estratégica que está siguiendo el Ayuntamiento alicantino. El ingeniero de caminos se ha mostrado crítico con algunas de las actuaciones emprendidas durante el presente mandato como la peatonalización del eje conformado por las calles Constitución y Bailén.

En estas obras acometidas recientemente por el Ayuntamiento, el experto señala que se pasa de "conducir el tráfico de vehículos al de personas" pero que se desaprovecha la oportunidad de generar un entorno "realmente útil y disfrutable para el ciudadano".

Una visión que ha compartido su interlocutor en el Foro. Para el director del estudio Crystalzoo, Alicante ha vivido "el paso de la ciudad burguesa a la ciudad hamburguesa", debido a que está planteada en función de lo que pide el mercado. Algo que en estos momentos se trata del turismo de cruceros, que solo dispone de 3 o 4 horas para contemplar la ciudad, el tiempo justo para dar un paseo yendo a comer una hamburguesa.

Por ello, advierte de que "no podemos pensar en Alicante solo para los turistas", porque provoca que "no haya una conciencia de ciudad como sí la tienen en otras ciudades". El arquitecto señala que "no hay identidad, la gente no siente el patrimonio como suyo", por lo que el primer paso debe ser "generar conciencia de ciudad".

Otras de las obras analizadas durante el debate han sido la reurbanización del entorno de la Explanada -con dos visiones enfrentadas entre las concejalías de Tráfico y Urbanismo- o el parque de Canalejas, para el que sería conveniente una "reactivación" que permitiese diversificar su uso entre los ciudadanos, más allá del contemplativo.

Sin embargo, los conflictos urbanísticos que sufre la ciudad no son algo exclusivo de los últimos años, sino que obedecen a una tendencia que se ha venido desarrollado desde finales del siglo pasado. Para Navarro Vera, en los últimos años de la década de los 90 se implantó un modelo comercial y hotelero en el que el espacio público servía únicamente como conductor hacia los establecimientos cuyos problemas se acrecentaron en la primera década del siglo XXI con el "boom" de la burbuja inmobiliaria, una época en la que prácticamente no se hicieron intervenciones en el entorno urbano.

El problema del Plan General

En cuanto a las herramientas para desarrollar las actuaciones necesarias en un planeamiento más amable del urbanismo alicantino, los asistentes al evento se han interesado por el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, sin actualizar desde 1987.

Para los expertos, se trata de un documento "puramente urbanístico", que contempla los usos del suelo "pero no los problemas sociales", por lo que sería "adecuado" dotar a la ciudad de una herramienta similar al Plan de Barrios de Barcelona, que "permite actuar en otro tipo de escalas que no soluciona el plan general", además de conjugar ""el diseño urbanístico con temas de acción social".

Además, han señalado que se trata de un plan "con unas tramitaciones excesivamente largas" que aunque es imprescindible porque permite "tener una visión y planificación metropolitana" podría complementarse con otros documentos que funcionen a modo de "libro de estilo" y permitan unificar el modelo de ciudad.