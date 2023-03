Las calles de Alicante se han llenado de cruceristas este viernes en un día marcado por unas temperaturas primaverales que animaban a pasear por sus calles. Es la séptima embarcación que zarpa desde la terminal de cruceros del puerto alicantino, que ha llegado sobre las 11.00 de esta mañana el barco MSC Lírica, con capacidad para 2.200 cruceristas. En las horas previas a su partida, han aprovechado la jornada para recorrer tanto sus calles, como sus bares y comercios, con tres franjas a lo largo del día para realizar el embarque. Finalmente sobre las 21.00 horas estaba prevista la salida con rumbo al puerto de Málaga.

La Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros estima que estos turistas han podido dejar un promedio de entre 400.000 y 450.000 euros en la ciudad antes de embarcar.

"El empujón se ha notado. No sólo por el tránsito de gente por la calle, que siempre tenemos cada vez que llega un crucero, sino porque de alguna manera siempre nos toca algo", aseguró a este diario Vicente Armengol, Colectivo de Comerciantes por Alicante. El calzado o las tiendas que ofrecen productos típicos de la gastronomía de la zona son algunos de los destinos de los cruceristas a la hora de hacer sus comprar por las calles de la ciudad.

Por su parte, César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, señaló que aunque él no ha notado esta vez un incremento importante, sí que es habitual que sus pasajeros disfruten de la alta restauración de la ciudad antes de zarpar. Algo que no no suele ocurrir o al menos es más raro, cuando se trata de una escala, ya que normalmente los turistas prefieren comer en el barco, "pero de todas maneras, siempre se pueden tomar alguna cerveza o algo en las terrazas. Lo importante es que se benefician todos".

A lo largo de la mañana de este viernes, la compañía MCS Cruceros ha celebrado un acto con distintas asociaciones en el interior del barco, entre ellas la Asociación de Cruceros de Alicante para darles a conocer lo que se ofrece en estos viajes.

Previsiones

Durante unas recientes jornadas celebradas en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, se dio el dato de que para 2023 se espera la llegada de 111 barcos a Alicante y más de 220.000 pasajeros que embarcarán o harán escala en el puerto, lo que supondría superar el récord del pasado año con la llegada de más de 120.000 turistas. Todo ello se traduciría en un impacto económico que superaría los 30 millones de euros al año, que abarca a diferentes sectores económicos.