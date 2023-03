El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario después de que la Generalitat Valenciana recurriese ayer los caudales ecológicos que limitan el trasvase Tajo-Segura y de que previsiblemente hoy haga lo mismo la Región de Murcia.

"La Generalitat de la Comunidad Valenciana ha recurrido, y la de Murcia lo ha anunciado, y no sé si lo hará también la Comunidad de Madrid", señaló el presidente autonómico en Talavera de la Reina, anunciando como respuesta a esas apelaciones ante el Tribunal Supremo la convocatoria de "un Consejo extraordinario de Gobierno".

Pero hasta el próximo 10 de abril, fecha en la que finalizará el plazo para apelar ante el Tribunal Supremo, también recurrirán el recorte de caudales aprobado por el Gobierno de España la Comunidad Autónoma de Andalucía, colegios profesionales, ayuntamientos, organizaciones agrarias, comunidades de regantes y afectados a título particular.

Tal y como recoge Europa Press, el presidente castellano-manchego ha adelantado que Castilla-La Mancha establecerá una "posición dura" ante los recursos judiciales, y ha señalado que "si en el Levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático, la Junta se verá obligada a exigir el 100% de lo que han establecido los tribunales".

Cuatro sentencias

García-Page ha señalado que, tras 15 años de conflicto por el agua y reivindicación, se han conseguido "cuatro sentencias históricas para defender que nuestra agua también sea nuestra. Y lo que no vamos a tolerar es que, después de haber sido generosos, encima intenten parar los pasos que acabamos de conseguir", ha añadido.

El líder del Ejecutivo castellano-manchego ha criticado la posición de la Comunidad de Madrid, afirmando que "se está planteando recurrir el plan aprobado sobre el transvase básicamente con el argumento encubierto de que están molestos con que el Alberche crezca en regadíos".

"Cateto"

El presidente manchego ha calificado dicho planteamiento como "absurdo" y lo ha comparado con un hipotético rechazo a dirigir la energía eléctrica generada en Castilla-La Mancha a la Comunidad de Madrid.

Además, ha denunciado la actitud de la oposición política regional ante los conflictos en torno al Tajo-Segura, asegurando que "no solo me han insultado los regantes de Murcia, a mí me han insultado militantes del PP de aquí de esta tierra llamándome cateto por hablar del agua".

Finalmente, ha reiterado la necesidad de mantener una defensa de los caudales de agua en la región. "Hay que defender esto", ha declarado en Talavera de la Reina mientras en sus redes sociales indicaba que "defender el agua es poner por delante a la sociedad de Castilla-La Mancha porque el agua es vida para nuestra tierra, nuestra gente y nuestra economía, es fundamental para nuestro futuro. Por eso luchamos por ella. Ahora y siempre, agua para Castilla-La Mancha".