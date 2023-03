El aula"Científicas de Letras" recientemente creada por la Universidad de Alicante, ha invitado a la catedrática de Historia Contemporánea y fundadora de la Asociación de Investigación en la Historia de Mujeres, Mary Nash, quien traslada la problemática de que el alumnado apenas acceda a archivos y bibliotecas, acostumbrados al intenet.

¿Le ve futuro al oficio de historiadora entre tanta herramienta inteligente?

Es un debate recurrente. Jamás la Historia va a decaer, ni mucho menos. Es necesaria la investigación de los historiadores porque sin ella no hay base para el debate, y respecto a la docencia es necesaria la selección previa de la información. El alumnado podrá tener una acceso fácil para la realización de trabajos, pero apunto dos consideraciones, habría que buscar fórmulas que no evalúen la entrega de trabajos para el curso, y que haya más intervenciones en clase para mostrar el dominio del tema. Respecto a los chats, un historiador de relevancia y riguroso con su trabajo no puede publicar lo realizado desde un chat. Se podrá hacer síntesis pero son imprescindibles la interpretación y la valoración. La figura del historiador y la historiadora no pueden sustituirse.

¿Emplea usted la inteligencia artificial?

Es útil como herramienta de trabajo, sí, pero hay que volcar el trabajo de investigación y la reflexión crítica, no entiendo que la historia pueda inventarla cualquier persona, es una disciplina científica y un método de trabajo que hay que reconocer.

¿Ha cambiado su oficio con el tiempo?

Sin duda, y mucho. En los años 30 para la tesis doctoral acudía al Archivo de Salamanca bajo mandato militar. Un sargento atendía para acceder a las fuentes y coaccionaba el trabajo. Había que disimular y camuflar que trabajabas sobre la familia y no sobre la mujer en la Segunda República y la Guerra Civil. En algún momento me llamaron la atención con posibilidad de ir a la cárcel porque no cuadraba el material que les pedía. No pasó nada pero fue muy duro. Hace poco redacté un artículo testimonial, era otra época y todo ha cambiado drásticamente. Teníamos que hacer de detectives porque no se disponía de información. Ahora basta apretar un botón pero no toda la documentación esta digitalizada, ni mucho menos, y eso puede generar trabajos sesgados. Es problemático que los estudiantes, acostumbrados a consultar internet, no vayan a los archivos y bibliotecas porque hay que confrontar fuentes y distinta documentación para una investigación rigurosa, y acabar con tu versión.

¿Se considera pionera en el estudio de las mujeres y de género en España?

Fui muy atrevida por empezar con una asignatura de Historia de las mujeres bajo el Franquismo al tiempo que presenté mi tesis en el 37, pero reconozco que el catedrático siempre me dejó hacer y me permitió abrir camino. Actualmente los planes de estudios no incluyen conocimientos específicos sobre la realidad de las mujeres. Pero me interesa la integración de estos conocimientos, no un parche. No es aceptable que se ignoren conocimientos de salud, económicos o de cualquier tipo, específicos femeninos, en el mundo en el que nos movemos y a estas alturas deberían estar integrados por igual.

¿Ha cambiado la Historia?

Hay nuevas formas de pensar la historia que permiten profundizar en las experiencias de las mujeres, lo que significa interesarnos por igual en las nuevas masculinidades. Hay que integrar las aportaciones de la teoría feminista y de las emociones No hacemos el mismo tipo de historia sobre las mujeres que hace veinte años, por el esfuerzo en tener una base crítica con lo que son fundamentales las fuentes y la capacidad de interpretación y de conocimiento.

¿Diría que se prepara bien en las universidades?

Hay personas muy capacitadas para tomar el relevo pero a otros niveles veo un problema estructural que lleva a la desigualdad, por la pérdida de masa de profesoras en muchos departamentos. Eso significa que en la forma de acceder y fe promocionar sigue habiendo un mecanismo sutil tradicional que dificulta la carrera de las mujeres.

¿Pese a los planes de igualdad?

Es que no necesariamente llevan aparejados recursos- La idea generalizada es que estamos en situación e igualdad pero el relevo generacional está perjudicando a las mujeres. Tiene que ver con que los jóvenes no quieren dedicar muchos años de su vida a una carrera sin perspectiva, y repercute.