El ruido en el Casco Antiguo, tan denunciado por los vecinos durante los últimos años, se ha convertido en una preocupación del equipo de gobierno a las puertas de las elecciones del 28 de mayo. Y así se ha evidenciado en el penúltimo pleno del mandato, que se está celebrando este jueves en el Ayuntamiento de Alicante.

En la sesión se ha aprobado por casi unanimidad -solo Vox se ha abstenido- una moción de Compromís para crear una comisión para impulsar medidas que faciliten la convivencia en el barrio. Pero llegar a la votación no ha sido sencillo y aún menos rápido. De hecho, el pleno se ha suspendido temporalmente para reunir a los portavoces por vía de urgencia para poder realizar ajustes en la propuesta para que pudiera salir adelante. Y es que dos puntos del texto inicial habían sido previamente bloqueados por Secretaría por ir más allá de la competencias del Pleno.

Finalmente, tras una larga deliberación, la Corporación ha dado luz verde a un acuerdo que dice: "Que el Ayuntamiento de Alicante constituya, al amparo del Reglamento Orgánico del Pleno, una comisión no permanente de pleno con el fin de realizar el seguimiento tanto del proceso de elaboración del Plan de Acción Zonal para determinar si la zona debe ser la declaración vigente de Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE) o Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)".

La comisión se disolverá en menos de dos meses, con la celebración de las elecciones municipales. Sin embargo, desde el bipartito sostienen que su constitución permitirá impulsar los trabajos técnicos necesarios para determinar qué herramienta debe ser la elegida par facilitar la convivencia en el barrio.

El órgano, según el compromiso aprobado, se reunirá al menos una vez antes de que las elecciones municipales. "El periodo de tiempo en el que la comisión desempeñará su trabajo será el transcurrido hasta la aprobación definitiva del dictamen correspondiente. La primera sesión de convocará en un plazo de quince días desde su aprobación". Las sesiones de la comisión serán públicas y abiertas a la participación de todas las asociaciones vecinales, según recoge el documento.

En el debate, como proponente, el portavoz adjunto de Compromís, Rafa Mas, ha lamentado que el Casco Antiguo "se haya convertido en una discoteca al aire libre". "Esta comisión es la primera piedra para acabar con el ruido. Y no me quiero olvidar del Centro Tradicional de Alicante".

Desde el resto de la izquierda, la socialista Trini Amorós ha subrayado que los "vecinos piden pragmatismo". "Esta iniciativa nos la podíamos haber ahorrado si se hubiera escuchado a los vecinos durante este mandato. Es normal que tengan que trabajar ahora hasta el ultimo minuto, no sería necesario si lo hubieran hecho hace tres años y medio cuando se impulsó la Comisión del Casco Antiguo y la del Centro Tradicional". Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que "la problemática viene por la falta de modelo de ciudad y de estrategia turístico, que deriva en el desorden". Desde Vox, Mario Ortolá, ha defendido que "faltan policías y sobran complejos para cumplir la Ordenanza de Convivencia Cívica".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha defendido la creación de la comisión, pese a la proximidad con las urnas. "Sí que tiene validez, porque empezarán los trabajos técnicos, que continuarán aunque la comisión decaiga", ha señalado. Desde el PP, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), ha apostado por que "en el Casco Antiguo no solo haya pubs". "Para eso necesitamos herramientas jurídicas".

Tanto ha costado llegar a la votación de este punto, para además alcanzar un acuerdo casi unánime, que el alcalde, Luis Barcala, no se ha resistido en intervenir. "Si votamos y levantamos la sesión, ya habríamos cumplido. El resto va a ir de más", ha reflejado el regidor popular.

Nuevo lío de Llopis: "A ver si le dan un puestecito..."

La comisión sobre el ruido es la única que se ha aprobado en el pleno de las cuatro propuestas por la izquierda. Previamente, el Pleno ha tumbado los intentos de Unidas Podemos para crear sendas comisiones. Una buscaba "esclarecer el estado actual de la tramitación de los decretos de emergencia habitacional" y la otra "abordar la situación de las infraestructuras escolares municipales para los niños de 0 a 3 años". En este último punto, la intervención de la concejala de Educación, Julia Llopis, como es habitual, no ha dejado indiferentes, al cargar contra asociaciones de padres y madres críticos con la gestión municipal, acusándoles de hacerlo para buscar un puesto en la política. "Cuando aparecía el director de El Somni o la presidenta del AMPA del colegio Azorín, que van ahora en las listas del PSOE curiosamente. Y si no hablamos del AMPA de El Palmeral, que también va en Compromís. El único que me queda es el AMPA de colegio Rabasa. A ver si le dan un puestecito y así se queda más tranquilo".

Tampoco ha salido adelante la petición de Compromís para crear una comisión para "auditar al actual servicio de limpieza viaria y gestión de residuos". En los tres casos, la unión de la bancada de la derecha (PP, Cs y Vox) han bloqueado las iniciativas.

Entre las propuestas de expedientes, el Pleno también ha aprobado el Plan Estratégico Zonal de los Servicios Sociales de Alicante, con el voto a favor de todos los grupos, salvo la abstención de Vox.

Poco antes del receso para la comida, Barcala ha aceptado la petición realizada por el PSOE para comparecer tras la polémica por el desalojo de los alumnos de Siete Enanitos ante el estado de la escuela infantil. Se ha tratado de una oportunidad para que el regidor, en su intervención, diera voz a los informes técnicos respecto a la intervención de urgencia en el centro para garantizar la seguridad del centenar de alumnos.

La sesión vespertina ha arrancado con una protesta en la plaza del Ayuntamiento, que se ha escuchado dentro de Salón de Plenos, de los trabajadores de la UTE de la limpieza viaria y recogida de residuos, que reclaman que la adjudicataria del servicio repercuta en los sueldos de la plantilla el dinero que han el Ayuntamiento ha pagado de más por el incremento del IPC. Al respecto ha preguntado Unidas Podemos, aunque la contestación se ha pospuesto para el próximo pleno, el último del mandato.

En ese turno de preguntas y ruegos, el bipartito ha vuelto a dejar pasar la oportunidad de concretar los detalles de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aunque han vuelto a insistir en que no habrá multas. "Quieren meter miedo a los alicantinos. Las cámaras van a ser para saber por dónde se mueve la gente", ha respondido el edil Villar a la pregunta de Vox.

Tampoco se ha dado respuesta a la pregunta socialista sobre si el gobierno local se plantea paralizar el expediente de sanción abierto contra una activista por intentar encadenarse, según la versión policial, a un camión que transportaba melias arrancadas de la avenida de la Constitución.

Turno de las declaraciones institucionales

Los socios del equipo de gobierno han conseguido sacar adelante por unanimidad dos de las tres declaraciones institucionales elevadas al pleno. La primera buscaba exigir al Gobierno central que "rectifique y reduzca los plazos anunciados para la redacción del proyecto de conexión ferroviaria entre Alicante y el aeropuerto", mientras que la segunda perseguía conmemorar los 125 años del Colegio de Médicos. Más ajustada, con el Pleno dividido por bancadas, ha salido adelante la iniciativa de PP y Cs para reclamar a la Generalitat que "garantice una correcta y específica atención del Alzheimer y otras demencias así como que rectifique la nueva legislación autonómica".

Menos suerte ha tenido el PSOE en su propuesta de declaración institucional, que buscaba impulsar que se declaren las partidas rurales "Zonas Saturadas de Residuos y que durante la tramitación correspondiente se suspenda el otorgamiento de licencias para actividades de tratamiento o vertido de residuos". La iniciativa ha contado con el apoyo de la izquierda, frente al rechazo de toda la derecha.

Tampoco ha salido adelante la declaración registrada por Unidas Podemos para forzar la convocatoria de la Comisión de Hacienda con el objetivo de reiniciar el trámite para la aprobación de los Presupuestos de 2023, que están en un cajón de Alcaldía ante la falta de apoyos de la oposición. Pese a que hace unos meses Vox sí quería que las cuentas llegasen al Pleno para que se produjera el debate, la formación ultra se ha unido hoy a los socios de gobierno para tumbar la propuesta plenaria.

En la recta final del pleno, la Corporación ha rechazado la propuesta de Unidas Podemos para reclamar la destitución de la concejala de Acción Social, la popular Julia Llopis. La iniciativa ha contado con el insuficiente apoyo de la izquierda, frente al rechazo de la derecha. El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha exigido que se "retiren las competencias a Llopis por su gestión de los servicios sociales", en una línea seguida por el resto de la izquierda. En cambio, desde el PP, la portavoz municipal, Mari Carmen de España, ha defendido la gestión de Llopis: "El trabajo ha sido incansable, se ha tenido que enfrentar hasta a una pandemia. Y ustedes [a la izquierda] la han utilizado para hacer campaña electoral".

Mazón ausente

Para cerrar el pleno de marzo, el penúltimo del mandato, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la declaración institucional propuesta por Compromís para cargar contra el transfuguismo de la Diputación de Alicante. El documento, entre sus acuerdos, que el Pleno de Alicante insta a los "diputados tránsfugas que renuncien a su acta para volver a la estabilidad política e institucional", además de "manifestar la firme defensa del pacto antitransfuguismo vigente, como garante del acuerdo entre partidos políticos destinado a reducir las situaciones de transfuguismo en las corporaciones locales y corporación provincial". La iniciativa ha provocado la ruptura en la unidad de voto del bipartito de Alicante, algo excepcional durante este mandato.

Y es que la propuesta ha salido adelante con el previsible apoyo de la izquierda, pero también de Ciudadanos. En el "no" se han posicionado PP y Vox. A la votación no ha asistido el concejal y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que ha abandonado la sesión minutos antes para asistir a un acto de partido.

Ante la votación distinta en el seno del bipartito, Barcala ha defendido previamente la unidad del equipo de gobierno: "Aquí no han venido a hablar de ética, sino a hacer campaña electoral. Este equipo de gobierno firmó un pacto que ha cumplido escrupulosamente porque es a lo que nos comprometimos. Ha habido nuestras discrepancias, pero eso no repercute. Ustedes [a los grupos minoritarios de la izquierda] se juegan la supervivencia en las urnas, tener que volver a trabajar después de tantos años no está mal".