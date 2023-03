Noches tropicales en Alicante en pleno mes de marzo. La provincia de Alicante ha vuelto a registrar una noche con unos registros de temperatura muy poco habituales para estos días del año y que los expertos no dudan en considerar como excepcionales. Los termómetros en la ciudad de Alicante han registrado mínimas de 21º C, a los que se suman los valores registrados en otras localidades como El Campello con 21º C; Elche, con otros 21 ºC; Orihuela, 22º C; Guardamar 20º C; Santa Pola 20º C y Pego 21ºC. Temperaturas muy excepcionales para estas alturas del año y que nos van a obligar a sacar la ropa de verano de manera muy anticipada.

