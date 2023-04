No quedan nichos disponibles en el cementerio de Tabarca. Los vecinos de la zona advierten de que es un problema del que alertaron al Ayuntamiento hace años, pero que, en este tiempo, dos residentes han fallecido sin poder recibir sepultura en la isla.

Se trata de un problema que viene de largo, según los propios vecinos, y que "no se puede demorar más". La presidenta de la asociación vecinal de Tabarca, Carmen Martí, recuerda que "hace dos o tres años ya avisamos al Ayuntamiento" de que se estaba agotando el espacio para enterrar a los residentes de la isla.

Los nichos se completaron en su totalidad el año pasado, por lo que el resto de personas que viven en Tabarca -donde la mayor parte de los residentes son de avanzada edad- no disponen de espacio para recibir sepultura en caso de que fallezcan.

La necesidad de ampliación del cementerio de la isla no pilla por sorpresa al Consistorio alicantino. El pasado año, se licitó el contrato para las obras de construcción de 20 nichos y 19 columbarios prefabricados en el cementerio. Sin embargo pese a que -según los datos publicados en el portal del Ministerio de Hacienda- consta que la Mesa de Contratación ha aprobado por unanimidad proponer a una empresa para la adjudicación de las obras, los vecinos no saben nada del comienzo de los trabajos.

Un proyecto impulsado por la Concejalía de Infraestructuras, dirigida por el edil del PP José Ramón González, que es sencillo desde un punto de vista técnico y que cuenta con un presupuesto de licitación de 172.732,87 euros, IVA incluido. La remodelación del espacio, que también incluye labores de mantenimiento de la infraestructura -sin renovar desde su construcción en 1912- tiene un plazo de ejecución previsto de 75 días.

La situación "es muy grave y necesita una solución urgente", según Martí. La portavoz de los residentes sostiene que en el Ayuntamiento "se excusa en que los presupuestos no se han aprobado" pero muestra su disconformidad: "Si no había dinero para hacerlo, ¿por qué sacan el proyecto a licitación?".

En este sentido, Martí asegura que desde el gobierno municipal se han manifestado diferentes explicaciones: "Desde que el arquitecto que lo iba a hacer se ha jubilado a que ya está adjudicado a una empresa pero aún no se puede empezar a construir".

Sin entierro

Mientras tanto, dos vecinos de la isla ya han fallecido sin disponer de espacio para su entierro. Ante esta circunstancia las familias optaron por diferentes "soluciones": uno de ellos fue sepultado en Santa Pola, mientras que el otro fue incinerado, a la espera de disponer de un nicho en el camposanto de la isla.

Martí recuerda que "en Tabarca hay muchas personas mayores que ahora mismo no cuentan con espacio para su entierro" y lamenta que, pese a haber mantenido un encuentro hace escasas semanas con el alcalde alicantino, Luis Barcala, no ven solución a corto plazo: "Ahora mismo prima más la política que el interés de los ciudadanos. Las explicaciones no cuadran, y nos hemos hartado de esperar".

La portavoz vecinal asegura que "no solemos acudir a la prensa o convocar protestas" pero que, en esta ocasión, han agotado "todos los cauces ordinarios", por los que no reciben respuesta. "Por escrito no nos contestan, solo por teléfono", argumenta Martí, quien asegura que "lo que se está pidiendo no es un parque de atracciones, sino una necesidad real y urgente de los isleños".