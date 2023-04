Nuevo episodio en el choque entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana por la ubicación del nuevo Conservatorio de Música. La Concejalía de Urbanismo ha anunciado que pone a disposición de la Generalitat Valenciana todo el suelo necesario, unos 12.000 metros cuadrados, para la construcción del Conservatorio Profesional de Música José Tomás "tras los acuerdos adoptados con el propio centro y los representantes de la asociación de madres y padres del alumnado". Desde el área municipal, además, se lanzó este jueves el "compromiso de impulsar, con la mayor celeridad posible, toda la tramitación necesaria para su definición registral y catastral, una vez que sea aceptada esta propuesta por el organismo autonómico". Sin embargo, en Educación no ocultan sus dudas. En la conselleria subrayan que cuando reciban el oficio estudiarán "si dicho suelo es reserva dotacional educativa o no". "Si lo es, no podremos construir ahí un conservatorio mientras tengan dicha calificación urbanística", añaden.

Desde el área municipal que dirige el concejal Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), se ha enviado un oficio dirigido al director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, en el que se le informa de que, "tanto los servicios de Urbanismo como los de Gestión Patrimonial, han avanzado en la preparación del solar que el Ayuntamiento propone ceder de la manera legal que determine los servicios de Gestión Patrimonial de esa conselleria y del propio consistorio". El terreno se sitúa en el entorno del PAU 5, en la avenida de las Naciones a la altura de la calle Fotógrafo Francisco Cano, en su tramo más alejado a la zona de ocio del golf.

"Así, se remite el certificado de la licencia de segregación solicitada por el servicio de Gestión Patrimonial en el Plan Parcial PAU 5, que abarca una finca de 12.000 metros cuadrados, situada en el sector 1 de la playa de San Juan Norte de Alicante. Esta actuación no impide la segregación de otras parcelas de uso dotacional para la construcción futura de otros centros educativos en la zona", explican desde Urbanismo.

Se trata, según el Ayuntamiento, "de una parcela calificada como dotacional-educativo, donde las determinaciones de ordenación serán las correspondientes a la zona residencial pudiendo alterarse en las condiciones establecidas en las normas urbanísticas del PGOU". Como excepción a las anteriores determinaciones, "se establece para esta zona un máximo de tres plantas". De esta manera, "el anteproyecto en el que se está trabajando tendría cabida sin modificaciones", agregan desde el Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo, por su parte, insiste en que “hay terreno suficiente para la construcción de los centros educativos que necesita esta ciudad en sus nuevas zonas de expansión y crecimiento urbano”.

Desde el bipartito recuerdan que "el departamento autonómico promovía la construcción de la nueva sede en el Tossal, a través de un proyecto gestado por la empresa pública Ciegsa hace más de quince años, en el que también se incluía la rehabilitación y mejora del conservatorio de danza, ya emplazado en esta zona".

La propuesta técnica planteada por la Conselleria de Educación, según el bipartito, "no era viable porque se encuentra ubicada en un ámbito en tramitación en el Catálogo de Protecciones por ser Bien de Relevancia Local". El edil Pérez ya anunció que los técnicos de su concejalía advirtieron sobre la "afección que el edificio proyectado podía tener sobre la zona forestal del Tossal, por el gran volumen de la edificación prevista".

El Consejo Escolar del Conservatorio de Música dio luz verde a la ubicación del nuevo centro en el PAU 5, "después de que el Ayuntamiento ofreciera a la Conselleria de Educación hasta cinco emplazamientos diferentes para la construcción del edificio educativo". "Estamos muy satisfechos con la decisión tomada por el Consejo Escolar, puesto que coincide con la propuesta del equipo de gobierno", ha insistido responsable del área. Si avanzamos hacia una ciudad más verde y amable, no tenía sentido ubicar el edificio del nuevo conservatorio en el entorno del Tossal con los problemas de acceso y de perjuicio paisajístico que ello suponía", ha añadido el edil d Urbanismo.

La propuesta, sin embargo, genera las mismas dudas de siempre en la Generalitat, donde aún no tienen "constancia" del ofrecimiento hecho público por el Ayuntamiento de Alicante. "Hasta ahora todas las parcelas que ha ofrecido el Ayuntamiento en el PAU 5 están calificadas como suelo de reserva dotacional educativa y por tanto no pueden ser utilizadas para construir centros educativos de Enseñanzas de Régimen Especial (ERE). La parcela de 12.000 metros cuadrados ofrecida está calificada como 'dotacional-educativo', con lo que podríamos estar en la misma situación", señalan desde el departamento dirigido por Raquel Tamarit, aunque desde el Ayuntamiento discrepan de esta afirmación: "No existe un mapa de reserva educativa porque lo tiene que hacer la conselleria. Cuando se impulsó el PAU 5, Educación señaló el terreno que necesitaba para colegios e institutos, y sobra terreno para hacer también el conservatorio", añaden desde el bipartito.

Desde Educación, en cambio, apuntan que "como bien sabe el Ayuntamiento de Alicante, ya que así se le ha transmitido en todas las reuniones mantenidas hasta ahora, la normativa actual no permite usar el suelo de reserva dotacional educativa para Enseñanzas de Régimen Especial (ERE) como son los estudios profesionales de música y danza". "Ya les pedimos que retiraran dicha reserva pero no lo han hecho, por tanto no nos están permitiendo actuar en el Tossal, que es lo más rápido, al denegar la licencia de obras y no responder a las alegaciones que presentó la conselleria en enero contra dicha negativa", apuntan desde la conselleria, donde recuerdan que "han pasado cuatro meses y aún no han respondido a las alegaciones".

En la conselleria añaden que cuando reciban el oficio estudiarán "si dicho suelo es reserva dotacional educativa o no". "Si lo es, no podremos construir ahí un conservatorio mientras tengan dicha calificación urbanística", añaden, ya que insisten en que "en una parcela con reserva dotacional educativa no se puede construir un conservatorio de música". "Insistimos en la planificación de la conselleria para la mejora y modernización de los conservatorios profesionales de música Guitarrista José Tomás y de danza José Espadero, una actuación que incluye en una primera fase el traslado del conservatorio profesional de música al complejo educativo del Tossal de Alicante", subrayan desde Educación, donde resaltan que "la conselleria tiene previsto construir un nuevo centro con una inversión de más de 10 millones de euros, y en una segunda fase la reforma integral del conservatorio profesional de danza, sufre un doble bloqueo municipal".

Para Educación, "la llave del desbloqueo de esta situación, que perjudica a las dos comunidades educativas, la tiene el Ayuntamiento".