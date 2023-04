"No han sido años fáciles y, aunque alguna vez me rondó por la cabeza tirar la toalla, siempre estuvisteis a mi lado para hacerme ver que el esfuerzo realizado valía la pena". Así se ha despedido, a través de una carta abierta, la concejala de Acción Social, Julia Llopis, de la plantilla de su área municipal. Lo ha hecho justo después de que el alcalde, Luis Barcala, le confirmara que no formará parte de la listas municipal del PP para el 28M, lo que ha abierto la puerta a su llegada a Vox como "número cuatro" de la candidatura a las Cortes por Alicante.

En la carta, Llopis pone en valor la gestión realizada, alabando el trabajo de la plantilla y critica los ataques de la oposición. También lamenta las formas de su despedida, con dardos anónimos pero con una dirección evidente.

El texto arranca con un párrafo revelador: "No quería despedirme sin mandaros unas letras para daros las gracias de corazón por el cariño y el respeto que siempre me habéis demostrado. Gracias a vuestro esfuerzo, trabajo y vocación, he podido trabajar estos cuatros años al frente de una gran concejalía como es la de Acción Social y Familia, para mí ha sido un honor ver crecer a ese patito feo y convertirse en el cisne blanco que es hoy".

A continuación, Llopis relata la evolución que el área ha experimentado, bajo su opinión, en estos cuatro años, en los que la plantilla ha aumentado significativamente por la llegada de unos nueve millones de euros anuales de Generalitat. "En 2019 encontré una concejalía con una plantilla precaria, desestructurada, que ha tenido que afrontar situaciones excepcionales como una pandemia, así como la guerra de Ucrania. Ante estas situaciones -prosigue Llopis en su cartas de despedida- habéis desarrollado vuestro trabajo en silencio, con lealtad y con profesionalidad, aun cuando públicamente os encontrabais casi a diario con la incomprensión y el descrédito de la oposición política. Habéis demostrado que vuestro trabajo únicamente se fundamenta en el servicio público en favor de todos los alicantinos más desfavorecidos".

Para Llopis, el área municipal, en el centro de las críticas de la oposición y de colectivos sociales durante todo el mandato por su gestión, tanto en el fondo como sobre todo en las formas, ha ido a mejor en este periodo: "Soy consciente de que algunos de vosotros no lo entendéis y otros lamentáis la situación. Agradezco de todo corazón las innumerables muestras de afecto y cariño recibidas en estos últimos días, pero ante la imposibilidad de contestaros a todos os pediría que os quedéis con los innumerables momentos bonitos en esta etapa. Que cuando miréis atrás y recordéis todo el trabajo realizado os vengan recuerdos para seguir pensando que todo el trabajo valió la pena porque hoy la Concejalía de Acción social es más útil y eficaz para los alicantinos".

En la carta, la edil también hace alusión a su despedida como responsable de Acción Social, señalando indirectamente a Barcala por las formas de su adiós: "Os pido disculpas porque muchos de vosotros os habéis enterado por la prensa del fin de mi etapa en la política municipal, me hubiera gustado poder haberme despedido como os lo merecéis, pero no me han permitido tener la oportunidad de hacerlo". A la vez que añade: "La política es así, para mí ha sido un honor trabajar para y con los alicantinos, a quienes les estoy eternamente agradecida, los únicos que se merecen que les pida disculpas si en algo me equivoqué o en algo no estuve acertada, jamás en mis decisiones hubo ningún otro tipo de criterio que el del bien común".

Para ir terminando la carta abierta, Llopis también habla de futuro, haciendo alusiones incluso a la persona que se hará cargo de la concejalía tras las elecciones: "En el anuario, recordareis que dije que 'Dios pone a las personas en un determinado sitio por algo', tal vez ahora me necesiten en algún otro lugar. Me voy satisfecha del trabajo realizado y el gran equipo de personas que formáis la concejalía, nunca perdáis la ilusión que tenéis, cuidaros los unos a los otros, pues eso es hacer buen equipo. Por suerte, la persona que me sustituya -prosigue Llopis- tiene el camino bastante hecho y con las personas que están al frente de las jefaturas le va a ser muy fácil continuar con el legado, así que podéis estar tranquilos".

Con un deseo de futuro, Llopis cierra la despedida: "Os envío un fuerte abrazo con la confianza que nuestros caminos se volverán a encontrarán en algún momento".

Está previsto que Julia Llopis, que este sábado ya se dejó ver en un acto de Vox en Alicante, renuncie a su acta de concejala en breve, para así llegar a la formación ultra sin la etiqueta de "tránsfugas" que persiguen a otros cargos políticos, como los ex de Ciudadanos Santiago Román, alcalde de Sant Joan, o Julia Parra, vicepresidenta de la Diputación, que ya han anunciado su llegada al PP con la vista en el 28M.