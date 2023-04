El concejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez (PP), ha registrado el escrito formal para comparecer voluntariamente ante el Pleno de Alicante para explicar la gestión de los contratos a dedo a personas de su entorno en las Hogueras que le ha costado su inclusión en la candidatura electoral del PP de Luis Barcala, donde están en cuestión dos adjudicaciones para la construcción de una pérgola en la Alcoraya y otra para la colocación de paneles informativos en partidas rurales.

"Manuel Jiménez Ortiz, concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante, mediante el presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 88.1 y 107 del Reglamento Orgánico del Pleno solicita la comparecencia voluntaria ante el Pleno Municipal con el objeto de informar y dar cuenta de los contratos menores suscritos por la concejalía cuya delegación ostenta de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, que han sido objeto de noticia en los medios de comunicación en las últimas fechas", recoge el documento registrado unas dos horas antes de que el PP, vía nota de prensa, anunciara que Jiménez no estaría en la lista electoral del 28M.

En ese comunicado, Jiménez aseguró que tras dar explicaciones ante el Pleno entregaría su acta como concejal del Ayuntamiento de Alicante, siguiendo los pasos ya dados por la edil Julia Llopis, que renunció al cargo tras ser excluida de la lista, lo que le abrió la puerta a aterrizar en Vox. "Aunque el daño ya esté hecho y sea irreparable, mi honorabilidad y dignidad están por encima de todas las campañas orquestadas en mi contra y me siento con pleno derecho a defenderme", señaló Jiménez en la nota, en la que añadió que comparecería ante el pleno "para dejar claro" que no tiene "nada" de lo que avergonzarse, "sino la firme voluntad de desenmascarar la sucia maniobra" urdida -según su versión- en su "contra". "Entiendo la política como un servicio permanente a los demás. Por eso, nunca compartiré esas prácticas oscuras y torticeras que, lejos de beneficiar a los ciudadanos a los que servimos, sólo alimentan miserias personales", finalizó Jiménez las únicas explicaciones públicas que ha dado tras anunciar su dimisión en diferido.

Este jueves, en Santa Faz, el alcalde, Luis Barcala, rompió su silencio de casi una semana. "Tengo un agradecimiento infinito a la labor de Manuel Jiménez en el equipo de gobierno y para Alicante durante estos cuatro años", dijo para en sus primeras declaraciones al respecto del caso de los contratos a dedo, en unas declaraciones que ya avanzó que serían "escuetas".

El alcalde mostró además empatía hacia al edil, defendiendo que su salida de la lista fue una decisión personal de Jiménez. "Me duele muchísimo por lo que está pasando. Eso me ha hecho aceptar y comprende la decisión que me trasladaba ayer [por este miércoles]", dijo Barcala, en alusión a la petición del edil -según la versión oficial- de quedar excluido de la lista "para no perjudicar" a su familia ni a su partido. Respecto a esos motivos esgrimidos, el alcalde aseguró entender la decisión del concejal: "Profundo agradecimiento, respeto y comprensión, porque cada uno lo vive como lo vive. A él le importa su familia y cómo lo está pasando".

Compromís apunta al alcalde; el PSOE, a Fiscalía

La anunciada comparecencia de Jiménez ante el Pleno, además de su renuncia al acta en cuanto acabe la sesión plenaria, no han aplacado a la oposición municipal, que quiere más. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, apunta al alcalde: "Barcala no puede hacer como si no hubiera pasado nada en su gestión en los contratos del concejal Jiménez. Y no puede no dar explicaciones. En el próximo pleno, Barcala, a petición propia, debe hacer una comparecencia y explicarnos en este nuevo caso de chanchullos del PP qué ha pasado. Que deje de esconderse y que Barcala dé la cara", ha señalado Bellido.

Por su parte, en el PSOE de Alicante siguen trabajando en la denuncia que prevén interponer ante la Fiscalía Anticorrupción para poner en conocimiento en el que se mezclan acusaciones por falta de ética como otras por presuntas irregularidades en la gestión administrativa. La formación tiene previsto acudir a Anticorrupción a finales de la próxima semana.