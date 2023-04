El concejal de Participación y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, no formará parte de la candidatura municipal del PP en la ciudad de Alicante, pese a que su nombre iba a figurar en los puestos intermedios, junto a la mayoría de los ediles que repiten, según defendía la versión interna hasta este miércoles, cuando se abría el plazo para la inscripción oficial. Sin embargo, la polémica suscitada por las adjudicaciones a dedo de contratos menores a personas del entorno del concejal finalmente ha llevado a que Jiménez no figure en la lista encabeza por el alcalde y candidato a la reelección, Luis Barcala.

El relato oficial apostó por vender la exclusión como una retirada. "El concejal Manuel Jiménez pide a Barcala su exclusión de la candidatura municipal en Alicante", rezaba el comunicado enviado por el PP de Alicante para anunciar cambios de última hora en una lista en la que finalmente repiten cuatro concejales (Manuel Villar, Mari Carmen de España, Antonio Peral y Lidia López), además del propio alcalde. En el comunicado oficial, el PP subrayó que Jiménez se apartaba para no perjudicar a su familia ni al partido. El edil prevé comparecer en el último pleno ordinario del mandato, el próximo 27 de abril, para explicar a los alicantinos -según su versión- “la completa legalidad” de la gestión de los contratos menores en sus áreas.

Cuando acabe esa sesión, Jiménez entregará su acta de concejal, dejando al PP con siete ediles, tras la marcha ya certificada de Julia Llopis. "Aunque el daño ya esté hecho y sea irreparable, mi honorabilidad y dignidad están por encima de todas las campañas orquestadas en mi contra y me siento con pleno derecho a defenderme", aseguró Jiménez en una nota enviada por el PP en la que habló de "prácticas oscuras y torticeras que sólo alimentan miserias personales”.

Cinco días en el centro de la polémica. El PP de Barcala no aguantó más la presión generada a las puertas de la campaña electoral, por unos contratos que han sido blanco de las críticas de la oposición municipal, entre acusaciones de falta de ética y también antes las dudas por posibles irregularidades, que el PSOE tiene previsto llevar a Fiscalía.

Y es que Manuel Jiménez adjudicó a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de la Alcoraya a una empresa que realizó reformas en su vivienda y cuyo propietario, además, forma parte de su hoguera, Florida Portazgo. El Ayuntamiento contactó con tres empresas para pedir presupuestos. Sin embargo, solo una envió oferta, Rehabilitaciones Grupo Leuka, que fue la que se llevó el contrato dado a dedo. Esa misma firma fue la encargada de realizar reformas de la casa familiar del concejal Jiménez, con un coste de 10.363 euros (IVA no incluido).

Jiménez, además, ordenó el pago de la factura de la construcción de la pérgola de la Alcoraya sin contar en ningún momento del visto bueno de Infraestructuras, la concejalía a cuyo presupuesto imputó el gasto que ascendió a 44.379 euros. Así se confirmó este martes, pese a que un día antes desde el gobierno local mantenían que tuvo que haber "permiso" de Infraestructuras. Los documentos oficiales evidenciaron que todo el proceso administrativo se impulsó desde la Partidas Rurales pese a que el proyecto lo pagó finalmente Infraestructuras, un área que había realizado en esas mismas fechas dos actuaciones en la misma plaza.

Pérgolas... y paneles

Para la ejecución de ese contrato, la concejalía de Partidas Rurales, pese a que no era un proyecto que estaba entre sus competencias ni en su presupuesto, tuvo que externalizar la redacción de la construcción de la nueva pérgola, con un coste de 5.820 euros para las arcas municipales. Ese contrato acabó en manos de Arquitectura Arquip, una empresa liderada por un hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que el concejal Manuel Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

Con todo, no fueron estos los únicos contratos adjudicados por Jiménez a personas de las Hogueras para ejecutar en ese mismo entorno rural. En esas mismas fechas, finales del pasado año, la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales también promovió la colocación de un panel informativo, en el citado escenario, con el nombre de la partida rural y la leyenda "Ayuntamiento de Alicante". Ese cartel se incluyó en un nuevo contrato menor que se adjudicó a Reformas Florida Portazgo, la empresa del presidente de Florida Portazgo, la hoguera del edil Jiménez. El coste total de la adjudicación fue de 11.519 euros, para el suministro de cinco paneles identificativos para la Alcoraya, Moralet, El Rebolledo, La Cañada y Verdegás.

Así, a finales del año 2022, el Ayuntamiento invirtió más de 130.000 euros en actuaciones vinculadas con la Alcoraya, entre la pérgola (con la redacción y la construcción), la reparación del escenario, la construcción de un itinerario biosaludable y la colocación de uno de los cinco paneles. De esos contratos, tres fueron gestionados (aunque solo dos pagados) por el área de Partidas Rurales y todos ellos, tanto la redacción del proyecto como la construcción de la pérgola, así como el suministro de las señales informativas, fueron adjudicados a empresas dirigidas por personas con peso en el mundo de las Hogueras y con vínculos personales con el edil Jiménez.

Explicaciones de Barcala

La salida de Jiménez de la candidatura de Barcala no ha aplacado las críticas de la oposición municipal. "Barcala sigue sin dar explicaciones sobre el escándalo que salpica de lleno a su equipo de gobierno por la adjudicación de contratos a dedo a amigos del concejal Jiménez. Que el edil haya anunciado su decisión de no concurrir en la lista electoral del PP no exime al gobierno municipal de las responsabilidades que se derivan de las supuestas irregularidades", ha señalado la alcaldable socialista, Ana Barceló, quien ha añadido que su partido "va a llegar hasta el final de este asunto", en alusión a su intención de llevar el caso a Fiscalía.

En la misma línea, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado también al alcalde: "Que Manolo Jiménez haya renunciado a estar en la lista no le excluye de dar explicaciones, ni tampoco a Barcala, que lleva toda la semana escondido en la cuarta planta pese a que el asunto huele a red clientelar y a la corrupción de siempre del PP".

Por su parte, el alcaldable de Compromís, Rafa Mas, también se ha sumado a la petición de explicaciones públicas del alcalde. "El PP ha demostrado que es el PP de siempre. El de los líos, el del ruido político, el que que vuelve a envolver con la sombra de la corrupción la ciudad. El PP de Mazón y Barcala se ha cargado a Manolo Jiménez, porque parece que el alcance del nuevo caso de los chanchullos de los contratos menores no tiene fin y eso no les convenía en campaña electoral", ha apuntado Mas, quien exige "que el alcalde Barcala deje de esconderse, como lleva haciendo toda la semana, y ofrezca disculpas y explicaciones inmediatas tanto a la opinión pública".