El concejal de Partidas Rurales, Manuel Jiménez (PP), ordenó el pago de la factura relativa a la construcción de la pérgola de la Alcoraya sin contar en ningún momento del visto bueno de Infraestructuras, la concejalía a cuyo presupuesto imputó el gasto que ascendió a 44.379 euros. Así se ha confirmado este martes, tras facilitar el gobierno municipal unos documentos -solicitados por este diario desde la mañana del lunes- donde se evidencia que todo el proceso administrativo se impulsó desde la Partidas Rurales pese a que el proyecto lo pagó finalmente Infraestructuras, un área que había realizado en esas mismas fechas dos actuaciones en la misma plaza.

El primero de los documentos, relativo a la retención de crédito, se firmó el 15 de diciembre por el jefe de servicio de Partidas Rurales y el jefe de Intervención. El segundo, de autorización y disposición de gasto, se rubricó el mismo día, apenas dos horas después, por el jefe de departamento de Participación Ciudadana y Partidas Rurales y el jefe de Contabilidad. El tercer y definitivo documento, el de reconocimiento de la obligación, se firmó casi un mes después, el 12 de enero de 2023, por el jefe de servicio de Partidas Rurales y el concejal de Partidas Rurales, Manuel Jiménez. Así que en ningún momento figura el visto bueno del responsable político de Infraestructuras, pese a que la obra se le imputa a su presupuesto. Y eso que justo un día antes, este lunes, desde el bipartito se daba por hecho que el edil del área, José Ramón González, tenía que haber dado autorización al gasto. No fue así como ha admitido el ejecutivo este martes.

Desde el gobierno municipal, tras reconocer que la factura se pagó sin que Infraestructuras diera el visto bueno a que se imputase el gasto a su presupuesto, se afanaron este martes en subrayar que el área de González sí participó en la tramitación del contrato, aunque fuera a nivel técnico y no presupuestario. Algo que ya señaló este diario desde el primer momento. Y es que el técnico de Infraestructuras, según la documentación facilitada por el gobierno, se limitó a certificar la correcta construcción de la pérgola, tras asegurar el promotor y la empresa constructora que la edificación estaba lista para su recepción.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar (PP), subrayó este martes que el documento que inició el proceso "lo elabora y lo sube a la plataforma, aunque no lo firma, Infraestructuras", aunque reconociendo que a partir de ahí "ya todo lo firma Partidas Rurales". "El visto bueno lo da Intervención, no tiene que darlo el concejal [de Infraestructuras]. Otra cosa es que tenga que tener conocimiento, que eso ya es una cosa interna. El órgano gestor es Partidas Rurales, pero todo es legal", apuntó Villar en una comparecencia en la que estuvo acompañado, en la sala, por dos técnicos de Partidas Rurales, aunque no por el edil Jiménez.

Villar volvió a insistir este martes que los posibles nombres para la construcción de la pérgola los facilitó el redactor del proyecto. El concejal Jiménez adjudicó a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de la partida rural de la Alcoraya a una empresa que realizó reformas en su vivienda y cuyo propietario, además, forma parte de su hoguera, Florida Portazgo. Se trata de un contrato menor de 44.379 euros, que fue firmado en diciembre de 2022. El Ayuntamiento contactó con tres empresas para pedir presupuestos, supuestamente sugeridas por el redactor. Sin embargo, solo una envió oferta, Rehabilitaciones Grupo Leuka, que fue la que se llevó el contrato dado a dedo.

Esa misma empresa, según documentación que figura en el Ayuntamiento de Alicante, fue la encargada de realizar reformas de la casa familiar del concejal Jiménez, cuyo permisos se solicitó en mayo de 2021, con un coste de 10.363 euros (IVA no incluido), tal y como figura en la declaración responsable presentada por la esposa del edil popular.

La redacción del proyecto de la construcción de la nueva pérgola tuvo un coste de 5.820 euros para las arcas municipales, por unos trabajos que se tuvieron que ejecutar en un plazo de apenas diez días. Esa no fue la oferta más económica de las pedidas ya que la más barata (de 5.227 euros) se acabó retirando por motivos personales. La primera clasificada fue Senses Arquitectura e Interiorismo, una empresa dirigida por una persona con peso en las Hogueras. De hecho, llegó a ser vicepresidente de la Federació de Fogueres. La segunda clasificada, que fue finalmente la adjudicada del contrato menor, fue Arquitectura Arquip, una empresa liderada por otro hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que el concejal Manuel Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

Para Villar, que por segundo día consecutivo ha sido el responsable de defender la tramitación ante el silencio del alcalde, Luis Barcala, "la legalidad no se puede poner en duda". Y no solo eso. El portavoz adjunto del bipartito defendió la continuidad de Jiménez en las listas municipal de Barcala, que aún no se ha hecho oficial: "[Excluirlo] sería asumir que se ha hecho algo irregular, y no es el caso". También descartó que se vaya a apartar temporalmente al edil de Partidas Rurales de sus competencias, tal y como había reclamado previamente la oposición.

La polémica por la construcción de la pérgola de la Alcoraya no estuvo presente en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, aunque fue el tema central de un encuentro posterior entre miembros del PP y Ciudadanos, en la que ya no hubo técnicos municipales y en la que se evidenció el nerviosismo que ha provocado el asunto en Barcala y su entorno. En esa reunión, según reconoció Villar, no se le pidieron explicaciones a nivel ético a Jiménez, respecto a la vinculación directa que ha tenido tanto con el redactor del proyecto como con el constructor de la pérgola. "No se le ha pedido explicaciones en ese sentido", admitió Villar.

Intervención, Asesoría Jurídica y Fiscalía

Previamente a la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la alcaldable socialista, Ana Barceló, ha anunciado que el grupo municipal ha requerido explicaciones a Intervención. "Los socialistas vamos a llegar al fondo de esta cuestión. Vamos a solicitar a Intervención que aclare qué departamento ha pagado la pérgola", ha señalado Barceló, quien ha anunciado que su formación está preparando la documentación para elevar el caso a Fiscalía, ante las sospechas de posible prevaricación y fraccionamiento de contratos. "Estamos reuniendo toda la documentación para emprender las acciones judiciales que sean necesarias con tal de que se aclare todo este asunto. Barcala, que es el máximo responsable municipal, no puede seguir desaparecido", ha añadido Barceló, quien ha considerado "inaceptable" que el concejal Jiménez "haya tenido la desfachatez de despachar el asunto de la adjudicación a dedo alegando que en Alicante nos conocemos todos".

Desde Compromís también han reclamado que Intervención dé luz al caso. "Hay muchas preguntas sin contestar, pese a estar frente a un posible fraccionamiento de contratos. ¿Por qué estaba prohibido invitar a empresas que no tuviera relación personal con el señor Jiménez, que encima es el encargado de firmar la adjudicación, sin inhibirse en el proceso? Son cuestiones que nos recuerdan al PP de siempre. ", se ha preguntado el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, quien ha añadido: "Intervención debe empezar una investigación sobre el tema. Y también el alcalde debe pedir un informe a Asesoría Jurídica. Nosotros nos vamos a reservar una iniciativa plenaria porque es un tema muy grave".

Por su parte, tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha lamentado el ocultismo del bipartito, a la vez que ha reclamado que se aparte a Jiménez. "Lo que debe hacer el equipo de gobierno, porque dice que no se ha cometido ninguna irregularidad, es cumplir la ley de contratos que dice que los contratos menores se tienen que publicar en tiempo y forma. También nos parece bastante llamativo que en un mismo entorno de una plaza haya 150.000 euros de inversión en hasta cuatro contratos diferentes y no haya un proyecto de reforma integral", ha señalado López, quien ha reclamado "que se aparte a Jiménez de sus funciones mientras no se aclare este resultado sobre si ha sido regular o no su gestión".