SITVAL es la nueva empresa pública para la realización de la inspección técnica de los vehículos. Los antiguos concesionarios, la asociación AECOVA-ITV, han dado paso a este ente público que pretende mejorar las prestaciones generales del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores. Con poco margen de tiempo han conseguido poner en marcha la mayor parte de las estaciones ITV, sin alterar el servicio habitual. Josep Albert Quilis, director general de la Sociedad Valenciana de ITV, cuenta como ha sido el cambio de gestión, las novedades que están implementando en las estaciones y cuáles son sus aspiraciones de cara al futuro.

¿Cómo ha sido la transición de la gestión de las ITV de lo privado a lo público?

Se ha demostrado que estábamos preparados. Con el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos , sobre todo de los trabajadores y trabajadoras de las estaciones de ITV, se pudo realizar la transición con total normalidad. Prácticamente a dos días de la primera finalización del servicio, estamos hablando del 23 de febrero, pusimos en marcha la web de SITVAL que ahora esta funcionando a pleno rendimiento.

No fue sencillo porque por parte de los concesionarios no nos han facilitado las cosas. Hasta el último momento estuvieron agotando el tiempo para no agilizar las cosas, como temas de gestión. Creo que hemos demostrado que somos capaces de realizar este proceso tan complejo e integrar el funcionamiento de siete empresas, en una, con total normalidad. Lo más importante para nosotros es que se ha continuado prestando el servicio adecuadamente a los usuarios y usuarias que han acudido a estaciones de ITV y entendemos que hemos respondido al reto que suponía asumir un servicio tan importante que afecta a la seguridad vial de los vehículos.

¿Cómo es la situación de los trabajadores y trabajadoras actualmente bajo su gestión?

En general los trabajadores y trabajadoras están contentos de volver al servicio público. Quizás lo que más les preocupe es la equiparación salarial pues hay diferencias de nóminas según los diferentes lotes. La Comunidad Valenciana estaba dividida en 7 lotes que agrupan diferentes áreas poblacionales. Lo que no tenía sentido es que hubiera diferencias salariales muy pronunciadas, respecto a otros lotes, como los de Valencia. Esta reivindicación salarial de los trabajadores tiene que pasar por otras departamentos de la Generalitat, por nuestra parte estamos manteniendo reuniones importantes a nivel sindical con los trabajadores los representantes de los delegados sindicales, representantes de los sindicatos … Hemos avanzando en la mayoría de los posible para de alguna manera poder dar solución a la demanda.

Estamos revisando con la máxima objetividad y transparencia, de la mano de los sindicatos, las prácticas de los antiguos concesionarios respecto a las condiciones que se les aplicaban a las personas trabajadoras así como los criterios de organización del trabajo. Del resultado de esa revisión, daremos cuenta por si hubiera que exigir responsabilidades. Para SITVAL es prioritario dar cumplimiento a las obligaciones empresariales sobre salud laboral, cotización a la Seguridad Social y sobre los derechos laborales de todo el personal, para que se preste el servicio de manera óptima y adecuada. Y eso es un valor añadido a la gestión pública de las ITV.

¿La provincia de Alicante va a perder estaciones ITV con la nueva gestión pública?

Las estaciones fijas y móviles continúan todas abiertas. Ahora estamos en el proceso de adaptación y de nueva apertura de las estaciones de El Campello, de Santa Pola y de Calp, que esta última en dos semanas se podrá abrir al público. En el caso de Campello estamos trabajando en lo mismo para abrirla en el mes de mayo. Ninguna estación se va a cerrar, además nuestra planificación de cara al futuro es precisamente abrir más estaciones. La zona de Alicante y Elche solo tiene dos estaciones y no es suficiente para dar cobertura a toda la demanda a nivel poblacional, siendo dos zonas tan congestionadas. Por lo tanto, a corto o medio plazo, nos planteamos la construcción de dos nuevas estaciones que puedan dar servicio a toda esta área. Estamos valorando ubicar una nueva estación en San Vicente del Raspeig porque es una zona que comunica muy bien la parte norte y sur de Alicante además de ser un eje importante; otra estación podría alojarse en una zona entre el aeropuerto y la Institución Ferial Alicantina que también puede ser una buen lugar para dar cobertura y cubrir necesidades existentes. El objetivo es diversificar y no exponer a tanto estrés o presión a la estaciones actuales, y de esta forma, mejorar el servicio prestado a los usuarios.

¿Qué medidas se pueden aplicar para agilizar el servicio y reducir los tiempos de espera?

Nuestra previsión de cara al futuro es mejorar las instalaciones, además de la construcción de nuevas estaciones. Yo he visto algunas como las de Orihuela y Torrevieja que merecen una consideración aparte por el estado en el que se encuentran. Entre las mejoras que queremos realizar entra la posibilidad de ampliación de las mismas. Esto va a repercutir tanto en la mejora del servicio como en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Un punto importante es la creación de nuevas líneas que puedan mejorar el servicio. En el caso de Benidorm si que estamos valorando las posibilidad de ampliación porque tenemos una parcela grande para prestar un mejor servicio y que el tiempo de espera y las largas colas se reduzcan.

¿Qué novedades o beneficios puede notar el usuario desde que tienen ustedes la concesión?

El usuario va a ver que hay profesionalidad y que hay una muy buena atención por parte de los trabajadores. Queremos que la gente no vea una carga el hecho de acudir a la ITV, porque al final es una obligación en beneficio propio que afecta a su seguridad, a la de sus familiares y la de todas las personas que circulan.

A nivel económico desde principios de enero se eliminó la prueba de sonometría que únicamente se realizaba en la Comunidad Valenciana. A partir del año 2023 ya no es obligatorio realizarla, por lo que se ha visto traducido en una rebaja de 11,25 euros para cada usuario.

Evidentemente estamos valorando el abaratamiento de otras tarifas, y con la mejora del servicio seguramente también podamos aplicar nuevas rebajas manteniendo una buena atención.

Los antiguos concesionarios afirman que dentro de unos años la prueba de sonometría va a ser obligatoria en toda España. ¿ Hay alguna señal de que se vaya a aplicar?

No hay por parte de la Unión Europea ni por parte del Gobierno de España , ni de la Generalitat Valenciana ningún indicio de que se vaya a realizar la prueba de contaminación acústica ni en el 2024 ni en el 2025.... En cuestiones de ITV, añadir nuevas pruebas no es un proceso rápido, se empieza unos años para valorarlas y decidir si incluirlas o no.

A los antiguos concesionarios esta prueba les proporcionaba ingresos sustanciosos. A partir de ahora con la empresa pública, esto no es un negocio es un servicio público y los «beneficios» que pueda obtener SITVAL se volverán a reinvertir en la construcción de nuevas estaciones, la mejora de las estaciones actuales y en mejorar de las condiciones laborales de los trabajadores. Para el Botànic y para la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Rafael Climent, es un servicio público que se quiere mejorar, para que toda la población salga beneficiada.