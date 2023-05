Los jóvenes de Alicante deben dedicar más de la mitad de su salario al alquiler de su vivienda si quieren vivir en solitario, según los datos del último estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. Por este motivo, en muchas ocasiones los jóvenes se ven abocados a compartir piso, caso en el que el presupuesto mensual para el arrendamiento se reduce al 23,2% del sueldo. Los datos reflejan que los precios se han desbocado y aunque en el caso de València el porcentaje del dinero reservado al alquilar supera el 70%, ha sido en Alicante y Castellón donde más han subido los precios durante los dos últimos años. La media en la Comunidad es del 72,3%.

En el caso de las hipotecas, la media en la provincia de Alicante según este trabajo se sitúa en 140.000 euros, y los jóvenes alicantinos necesitarían reservar el 37, 4% de su salario. Serían necesarios unos ingresos de 17.740 euros anuales y un salario mensual de 1.481 para poder pagarla. En la Comunidad, la media es del 46,7 por ciento de su sueldo y haber ahorrado previamente 37.506 euros.

Este estudio, que se centra en el primer semestre del año pasado, coloca a la Comunidad Valenciana a la cola de la emancipación en España, a pesar de que hasta la pandemia no había mucho diferencia entre la región y el resto del país. La precariedad laboral y los precios de la vivienda son dos de los factores que más influyen en el hecho de que los jóvenes se emancipen cada vez más tarde. El portal inmobiliario idealista reflejaba que el precio en el sector inmobiliario se había disparado con un aumento del 15,4% en el sector del alquiler; y del 11% en la venta de pisos durante el último año en la provincia de Alicante.

Según el estudio, hay un total de 731.690 personas jóvenes en la Comunidad Valenciana con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, de los cuales 98.027 lograron emanciparse. A éstos se suman otros 279.278 jóvenes de entre 30 y 34 años. El Consejo de la Juventud sitúa en los 29 años la edad media de emancipación en la Comunidad Valenciana. En las fechas analizadas, solo el 13,4 por ciento estaba emancipado y eran 98.027 los jóvenes que se habían marchado de casa a esas edades. Con los mayores de 29 la tasa se eleva al 70,2%. Desde el Consejo se incidió en que la Comunidad Valenciana era la segunda de España, por detrás de Cantabria en la que menos jóvenes se independizaban. "Hasta finales de 2020 no existía una diferencia muy significativa en la probabilidad de que una persona pudiera abandonar su vivienda y el resto de España", una situación que ha empezado a cambiar desde el pasado 2021. Las dificultades para acceder a la vivienda se daban a pesar de que las cifras indicaban que el 43,2 por ciento de los jóvenes trabajaban, aunque un 35,8% de la población ocupada desarrollaba su actividad profesional y estudiaba al mismo tiempo.

Alquiler frente a hipoteca

De acuerdo con los datos del estudio, un 16,7% de los jóvenes tiene la vivienda en propiedad sin cargas, normalmente porque se las ha cedido otro familiar; otro 16,9% está pagando una hipoteca. Es el alquiler la vía a la que tienen que acudir los jóvenes para acceder al mercado de la vivienda, un 51,7% de los jóvenes, de los cuales el 35,5% era en un piso compartido. El 14,8% restante tenían pisos cedidos de manera gratuita o a bajo precio.

Desde el Consejo de la Juventud se ha subrayado que el precio en el mercado ha subido más en la Comunidad que en otras zonas de España, mientras que el poder adquisitivo no ha aumentado en la misma proporción. "El alquiler, mucho más común entre la población joven emancipada, se llevaría el 72,3% del salario mediano de una persona joven trabajadora, 5,34 puntos más que en 2021. En la provincia de València, el coste de acceso a una vivienda libre en alquiler para una persona joven subiría hasta el 76,6% de su salario neto, pero paradójicamente, donde más se incrementó entre 2021 y 2022 fue en las otras dos provincias de la Comunidad (Alicante y Castellón)", señala el informe del Consejo Valenciano de la Juventud.

Alicante

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud de Alicante, Ariadna Vega, señaló a este diario que "el problema principal para que la juventud no se emancipe es el descontrol de los precios del alquiler de viviendas, por eso la gran mayoría de jóvenes que se quieren emancipar lo tienen que hacer en pisos compartidos". A su juicio, las ayudas públicas que están dando de la Administración son positivas, "pero esas ayudas deben de venir acompañadas de un control razonable sobre los precios de alquiler y compra de vivienda, además de un salario interprofesional realista a la situación actual". "Si el precio no se controla desde las administraciones públicas y los precios siguen subiendo los jóvenes nunca podremos emanciparnos", dijo. En esta línea señaló que desde el Consejo Local se había trabajado con el Ayuntamiento de Alicante en medidas que ayudaran a la emancipación de los jóvenes.

Universidad

El profesor de Sociología de la Universidad de Alicante Javier Ortega señaló a este periódico que desde hace años es habitual que jóvenes que acaban de estudiar una carrera universitaria o la Formación Profesional no consiguen alcanzar la autonomía suficiente para emanciparse. "En España reciben un apoyo por parte de la familia y no existe la presión social que sí se da en otros países para que abandonen el hogar", explicó. De los estudios realizados concluye que "muchos jóvenes ven la emancipación como una perspectiva de futuro, pero a muy largo plazo y el precio de la vivienda es el principal motivo". En todo caso, la emancipación no es contemplada como una opción individual y suele ser para vivir en pareja o en pisos compartidos. "Aunque en este último caso lo ven como algo más transitorio, para ir a estudiar o por un traslado de trabajo, pero luego acaban volviendo al hogar familiar", aseguró. Ortega también valoró que en los pequeños municipios el alquiler ya es una opción que no se contempla por la falta de oferta, que causa unos precios inasumibles. "En las grandes ciudades el destinar la vivienda a pisos turísticos están causando también dificultades para encontrar viviendas", apostilló.