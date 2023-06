El fuego ya ha prendido en Alicante con el inicio de la primera mascletà y las melodías festeras que llenarán las calles de alegría durante los próximos días ya están aquí. Este domingo el Auditorio Provincial vivió un avance de las notas y pasodobles que acompañarán a la ciudad durante la celebración de las Hogueras de San Juan en el XXVI Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN en el que se pudo escuchar en exclusiva cinco nuevas piezas que se incorporaron en la historia de musical de la Fiesta.

Belén Mora Rosado e Inés Llavador ya han escrito su nombre en la historia de la música festera como Belleas del Foc y ahora pondrán ritmo a los desfiles de “La festa més famosa” con las notas de los pasodobles que llevan sus nombres. Las dos Belleas, junto a sus Damas, llegaron al ADDA junto a la presidenta de la Federación de Fogueres, Toñi Martin-Zarco, donde fueron recibidas por el director de INFORMACIÓN, Tomas Mayoral, y el director del club INFORMACIÓN, Toni Cabot, que les hicieron entrega de los clásicos ramos de flores.

La Sala Sinfónica se quedó pequeña para asistir a la interpretación de los 15 pasodobles e himnos que corrieron a cargo de la banda sinfónica municipal de Alicante en una noche marcada por el alto nivel melódico bajo la batuta de su director Pedro Lara Navarrete. Después de que la velada comenzara con “Bola de Oro” de Luis Moñona Milla, la banda municipal interpretó por primera vez el pasodoble dedicado a la Belleza 2023 de Maisonnave “Belen Abegon” compuesta por el músico Jose Fuentes Barbera; seguida de la composición dedicada a “Vicente Guijarro” por su amigo y compositor Miguel Ángel Ivorra quien quiso dedicarle unas palabras a “su gran amigo” y que contó con la participación del dolçainer Eliseu Garcia i Ripoll. Además, también se estrenó “Dames del Foc” del autor Luis Molina Milla.

Después de que sonara el pasodoble dedicado a la Bellea del Foc 2023, cerró la primera parte del acto la pieza dedicada a la presidenta de la Federació de Fogueres Toñi Martin-Zarco. La segunda parte del concierto fue la encarga de poner al público en pie gracias también a las voces del Orfeón Cantábile dirigido por Carles M. Català Picó. Para abrir el acto sonó “Som Riure i Flames” a la le siguió “La Festa del Poble” que estrenaba en exclusiva la letra compuesta y adaptada por Sonia Domínguez. También sonó “Theme from New York, New York” que emocionó a los presentes por su gran ejecución.

Fue al acabar esta pieza cuando los ojos del auditorio se posaron sobre la Bellea del Foc, Belen Mora, que disfrutaba del concierto con sus damas del fuego. El solista Vicent Pérez fue a buscarla para subirla al escenario donde bailaron juntos “La nit de Sant Chuan” en un momento que se ha convertido en un imprescindible del concierto.

El broche final a la noche lo pusieron las piezas “El himno de la Bellea del Foc”, “Les fogueres de Sant Chuan”, que contó con la interpretación del solista Franklin Pinales, que puso al público en pie a cantar y que finalizó con una gran ovación.