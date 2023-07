"Descanse en paz", junto a su imagen y un ramo de flores en la esquina que le hizo popular. A modo de homenaje, así se informa del fallecimiento de Jose López Díaz, un granadino residente en Alicante desde los años 70, muy conocido en su ciudad de acogida por vender durante más de tres décadas regaliz junto a un paso de peatones situado en el cruce de la avenida Maisonnave y Pintor Aparicio.

José nació hace 68 años en Huéscar, Granada. Trabajador de la construcción, emigró a la provincia de Alicante en los años 70. Primero trabajó en Benidorm, después estuvo cuatro años en Elche y desde 1973 vivió en la Colonia de Santa Isabel, en el límite entre San Vicente del Raspeig y Alicante, junto a su mujer y sus cinco hijos.

Este alicantino de adopción tan particular, recientemente fallecido, estuvo veniendo regaliz en ese cruce desde el año 1990, al año siguiente de abrir El Corte Inglés. Ya fuera verano y en invierno, hiciera frío o haga calor, formó parte de la avenida más comercial de Alicante, junto a su mesa, sus cangrejeras y, en muchos momentos, con un transistor en el que escuchaba a radio. Jose trabajó en la obra hasta que se jubiló, hace aproximádamente una década.

Hasta entonces, se dedicaba la venta de regaliz los fines de semana y los días de fiesta, "como una ayuda extra". El productor lo conseguía a primera hora de la mañana. "El material siempre lo he llevado de calidad. Cada día, a las seis de la mañana me voy a la Albufereta, donde me tiro dos horas cavando, sacando raíces, que luego hay que limpiar y preparar para darle a cliente lo mejor", relataba a INFORMACIÓN hace unos años, cuando se hizo más popular si cabe tras ser sancionado por la Policía Local de Alicante por vender en la calle sin permiso municipal.

Ese hecho sucedió en julio de 2017, cuando una pareja de la Policía Local le levantó un acta de inspección por carecer de autorización municipal para la venta ambulante. Además de abrirse el obligatorio procedimiento sancionador por parte de la Unidad de Ocupación de Vía Pública de la Policía Local, a Jose le intervinieron la mercancía.

Esa actuación de unos agentes recién llegados al Cuerpo acabó en nada, después de que trascendiera a través de este diario. "La Policía nunca me había dicho nada, siempre me ayudaba. Alguno hasta me ha llevado al campo, en su coche, a recoger el regaliz. Muchos palos me los han llegado a comprar policías, a los que les gusta el regaliz", comentó en su día Jose, quien siguió vendiendo regaliz en una esquina que ahora se ha quedado huérfana. A través de las redes sociales, ya hay alicantinos que piden un humilde recuerdo hacia una persona muy querida en la ciudad, con ideas como una placa en el lugar en el que tantas horas pasó con su inseparable regaliz y sus características cangrejeras.