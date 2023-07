La Fundación ”la Caixa” ha concedido 50 nuevas becas de grado para estudiantes excelentes con escasos recursos económicos, correspondientes a la convocatoria de 2023. Se trata de la tercera promoción del programa de Becas de grado, creado por la entidad en 2021 con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria. En sus tres primeros años, el programa ha hecho posible que 150 jóvenes accedan a la universidad gracias a estas ayudas.

La beca de grado ofrece una dotación económica mensual de 600 euros que facilita la dedicación plena y a tiempo completo a sus estudios. Además, los becarios reciben ayudas iniciales para adquirir material y equipamiento informático, ayudas complementarias para estancias internacionales, cursos de idiomas, y un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales.

La tercera promoción inicia su nueva etapa

Tras recibir 480 solicitudes, la tercera edición de la convocatoria ha otorgado 50 becas de grado a estudiantes que comenzarán a cursar estudios de grado o enseñanzas artísticas superiores en septiembre.

Los 50 becarios seleccionados provienen de 24 provincias españolas: Barcelona (6), Madrid (4), Málaga (4), Murcia (4), Alicante (3), Santa Cruz de Tenerife (3), Valencia (3), Albacete (2), Badajoz (2), Baleares (2), Cádiz (2), Las Palmas (2), Toledo (2), Asturias (1), Ávila (1), Girona (1), Granada (1), Jaén (1), La Rioja (1), León (1), Lugo (1), Sevilla (1), Teruel (1) y Valladolid (1).

En esta tercera edición de la convocatoria, correspondiente a 2023, los grados más demandados son: Derecho (7), Medicina (5), Administración y Dirección de Empresas (5) e Ingeniería Aeroespacial (5). Y los centros que recibirán más becarios son: Universidad de Barcelona (4), Universidad Complutense de Madrid (4), Universidad de Granada (4) y Universidad de Málaga (4).

Entre los nuevos becarios hay tres jóvenes de Alicante. Estudiarán Derecho y ADE en la Universidad Carlos III de Madrid, Ingeniería aeroespacial en la Universitat Politècnica de Valencia y Genética en la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre las tres convocatorias realizadas desde 2021, han sido becados ocho jóvenes alicantinos.

«Sabemos que muchos jóvenes con talento y dedicación se ven obligados a abandonar su deseo de ir a la universidad por razones económicas. Con estas estas Becas, queremos contribuir a que estudiantes de excelencia académica que han crecido en entornos de necesidad, y que han cultivado el esfuerzo, la constancia, el conocimiento y la sensibilidad, puedan llegar tan lejos como se propongan», afirma el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

Los becarios de la primera edición se reúnen en Barcelona

Durante la segunda semana de julio ha tenido lugar en Barcelona el primer encuentro de becarios de grado, al que han asistido los de la primera edición (2021). Durante cuatro días, han tenido la oportunidad de compartir ideas, estrechar lazos y adquirir nuevos aprendizajes a través de visitas formativas y sesiones con orientadores del programa.

«Esta beca ha cambiado mi vida radicalmente. Me está permitiendo realizar los estudios que quería en la universidad que quería. Es un reconocimiento al esfuerzo que realicé en el instituto y ha hecho que sienta que mi talento no tiene límites», asegura Joaquín Márquez, uno de los becarios presentes en el encuentro. «Esta beca es una oportunidad para todos nosotros, que estamos dispuestos a comernos el mundo y hacer de él un lugar mejor», añade este joven nacido en Argentina y criado en España, que estudia Física en la Universidad Complutense de Madrid.

El encuentro en Barcelona finalizó con un acto de reconocimiento a los becarios de la primera convocatoria, celebrado en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa.

«Dicen que para triunfar hace falta conocimiento, actitud, habilidades y hábitos. Yo venía pensando en vosotros y me decía que ya lo tenéis todo. Porque si no, no estaríais aquí. Sois una prueba del esfuerzo, de la resiliencia y del sacrificio. Lo habéis demostrado en entornos personales y en situaciones duras», aseguró el director general de la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán. «A partir de ahora, en esta nueva etapa como becarios de grado de la Fundación ”la Caixa”, no olvidéis que el camino será largo, que habrá decepciones y errores de los que aprender. Pero quiero que sepáis que estoy seguro de que tenéis por delante un futuro espléndido», concluyó Vila Bertrán.

Cuatro décadas de apoyo a la excelencia académica e investigadora

El programa de Becas de la Fundación ”la Caixa” nació en 1982 con el objetivo de fomentar la movilidad internacional e impulsar la formación de excelencia y la investigación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo, a través de su programa de Becas de posgrado en el extranjero. Más tarde, con los programas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal, se apostó por atraer y retener el mejor talento investigador español e internacional, y fomentar la investigación puntera en la península ibérica. Durante estos más de 40 años, son ya casi 6.000 los estudiantes e investigadores que han obtenido una de estas becas.

Desde 2021, con el programa de Becas de grado, la Fundación ”la Caixa” cubre todas las etapas de la formación universitaria y postuniversitaria, al mismo tiempo que da un nuevo giro y combina, por primera vez, la excelencia académica que tanto caracteriza a estas ayudas con la equidad social.