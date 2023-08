Los vecinos de Alicante no bajan los brazos con la Variante de Torrellano. Tras los últimos anuncios del Gobierno, que insiste en la necesidad de electrificar las vías de la costa para que puedan transitar por ellas trenes de mercancías, cerca de 1.000 residentes han firmado una petición para que el Ejecutivo rectifique sus planes y apueste por impulsar y agilizar el trazado alternativo, retirando la estructura del litoral de la ciudad.

En concreto, 880 personas han suscrito la propuesta a través de Change.org en tan solo dos días, aunque se siguen registrando firmas de forma habitual, por lo que este dato continúa creciendo. Una reivindicación en la que recuerdan que en el año 2003, se firmó un convenio entre todas las administraciones involucradas, donde se comprometían por escrito a su retirada. Fruto de ese convenio se elaboró el proyecto de la Variante de Torrellano que, en el año 2011, "estuvo a punto de salir a licitación" pero que, "por decisiones políticas, finalmente se paralizó y se guardó en un cajón".

En cuanto a las intenciones del Gobierno actual, recuerdan que el Ministerio de Transportes "pretende terminar el Corredor del Mediterráneo en el año 2026" motivo por el cual "necesita una solución urgente para dar continuidad al Corredor a su paso por Alicante". Esta solución, según apuntan, "no es otra que electrificar y adaptar al ancho internacional la vía que discurre por la costa de la obsoleta línea de cercanías de Alicante-Murcia", algo que el propio Gobierno ha confirmado en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, la plataforma Variante de Torrellano Ya desconfía del carácter "provisional" de esas obras en unas vías "que tantos años estamos esperando su retirada y tantas muertes se han llevado por delante, de vecinos y vecinas que no se resignaban a no disfrutar de esa costa maravillosa, y murieron arrollados por el tren".

Peticiones

Por todo ello, la petición suscrita por más de 800 personas exige abandonar el proyecto de electrificación para agilizar la Variante de Torrellano y, a su vez, también reclama "la inmediata desafectación de los terrenos ocupados por las vías sin uso junto a Casa Mediterráneo y el Parque del Mar" en pleno centro de Alicante, "que llevan décadas esperando su cesión a la ciudad para permitir la puesta en valor y el desarrollo urbanístico de un entorno muy degradado".

Por lo que respecta al perjuicio que podría suponer para el Corredor Mediterráneo la no electrificación de las vías actuales, los vecinos señalan que no están en contra del corredor, pero alegan que "la solución no es destrozar una ciudad por no haber realizado las obras que se comprometieron a hacer hace 20 años", sino que pasa por "acelerar al máximo los trabajos para poner en marcha cuanto antes el proyecto de la Variante de Torrellano". Un objetivo que, según la plataforma, "si el Gobierno de España quiere, se puede".