¿Se imagina tener movilidad reducida, necesitar de muletas al bajar de su coche y tener que recorrer varios metros hasta llegar a la puerta de su casa? ¿Se lo imagina teniendo además concedida una plaza a su nombre cerca de su casa que no ha podido utilizar? Todas estas situaciones que pueden parecer surrealistas son el inconveniente diario de muchos vecinos de Alicante. Mientras, las asociaciones de personas con discapacidad solicitan que no se dejen de conceder plazas personalizadas a quienes las necesitan, así como que las que ya hay se protejan mediante sanciones a quienes las ocupen.

Tanto el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) critican que el Ayuntamiento de Alicante cada vez concede menos plazas particulares: "Antes eran todas o casi todas personalizadas y ahora se ha invertido esa costumbre, se realizan muchas genéricas y se conceden pocas personalizadas. Nosotros abogamos porque cuando sea necesario se realicen cerca de las viviendas", señala Antonio Ruescas, presidente de Cocemfe en Alicante. Una opinión que comparte Luis Vañó, su homólogo en CERMI a nivel autonómico: "En Alicante hay más plazas privadas que generales. Eso nos indica que hay una falta de las de uso general, y por eso la gente solicita las individuales".

Y es que en cuanto a las plazas para personas con discapacidad hay, principalmente, dos tipos: las que van asignadas al número de la tarjeta de movilidad reducida o a la matrícula del coche y las generales. Mientras que en las primeras solo puede aparcar su titular, en las segundas puede hacerlo cualquier persona con movilidad reducida.

Algunos usuarios, además, señalan que las plazas no se respetan: "Me he llegado a encontrar incluso un Ferrari aparcado en mi plaza. En otra ocasión, a una chica de unos 25 años que cuando llegó la Policía Local y vio que no tenía ninguna discapacidad dijo que la tarjeta que llevaba en el coche era la de su abuela. Yo tengo que coger vacaciones siempre en la semana de Hogueras porque si no me arriesgo a llegar de trabajar esos días y que mi plaza esté ocupada y que la Policía Local, por el volumen de trabajo que tiene, no pueda venir a quitar el coche. Y a mí me faltan las dos piernas, llevo dos prótesis", lamenta un usuario.

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha ofrecido respuesta.

Lo que dice la ley

Según la última normativa, de agosto de 2021, las plazas para personas con movilidad reducida deben de ser al menos una de cada cuarenta, y preferentemente diseñadas para "personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad". Sin embargo, Alicante está por detrás de otras ciudades de la Comunidad en este apartado: "En Alicante hay más plazas de uso privado que en València. ¿Por qué? Porque en València se han ido haciendo muchas más de uso general. Si una persona con movilidad reducida ve que hay la suficiente oferta, no va a pedir una propia a su ayuntamiento", señala Vañó, quien subraya que él, que también tiene movilidad reducida, "en València nunca solicitaría plaza, pero en Alicante sí lo haría".

Ruescas apunta que la administración además se muestra reticente a conceder estas plazas de uso exclusivo: "Hay una corriente a nivel provincial para intentar no poner plazas personales. El argumento es que cuando el usuario no la usa, no la usa nadie. Pero sí nos gustaría que cuando fuera necesario por las condiciones de una persona se habilitaran con su número de tarjeta. Está bien que se hagan plazas genéricas, sobre todo en sitios oficiales, pero hay que tenerlas cerca de las viviendas. Es lo idea, que el usuario la tenga reservada en su domicilio".