La cuarta ola de calor de este verano en España ha comenzado con temperaturas de hasta 31 grados en la provincia de Alicante, según informa la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Para este martes está previsto que las temperaturas sigan en ascenso con una sensación térmica que rozará los 40 grados y los termómetros no van a dar ni un respiro hasta el fin de semana. De todas maneras, de momento para la Conselleria de Sanidad la provincia de Alicante tiene un nivel de riesgo bajo o sin riesgo alguno para decretar la emergencia sanitaria, según las previsiones del sistema de vigilancia de temperaturas de la Comuniad. Las temperaturas no están siendo tan elevadas como en otras zonas del país. Sin embargo en hasta 29 municipios de la provincia hay una previsión de noche ecuatoriana, es decir con temperaturas superiores a los 25 grados; mientras que para el resto de municipios de la provincia se espera noche tropical, es decir que los termómetros no van a bajar de los veinte grados. Para ningún municipio hay previsión de temperaturas normales. La temperatura del mar se situaba este lunes en 28,8 grados y se espera que baje a 26,6 en los próximos diez días.

Según AEMET, las tempetaruras mínimas para este lunes se situaban en Alicante en mínimas de 24 grados y máximas de 31, que a causa de la humedad que oscilaba entre el 65 y el 85% iban a causar una sensación térmica de entre 25 y 32 grados, esto es, un grado por encima de lo que marcaban los termómetros. Pero para hoy se esperan unas temperaturas todavía más elevadas que las que se han registrado en el inicio de la semana. La previsión apunta a minimas de 24 y máximas de 33, pero la sensación térmica será muy superior, entre 26 y 38 grados. Y así se van a mantener durante toda la semana, al menos hasta el domingo, según las previsiones meteorológicas, aunque es para este martes cuando se espera la sensación térmica más elevada. El miércoles los termómetros oscilarán entre los 25 y los 34 grados; el jueves, entre los 25 y los 33; entre los 24 y los 34 el viernes; de 25 a 33 el sábado; y 25 a 32 el domingo. La previsión del aumento de las temperaturas se mantiene hasta el domingo, pesa a que en el resto de España se espera que los termómetros empiecen a dar algo de tregua a partir del jueves. De todas maneras, las temperaturas a lo largo de esta cuarta ola de calor están siendo más bajas que en el resto del territorio nacional, donde se apunta a temperaturas superiores a los cuarenta grados. Según AEMET en la provincia de Alicante, se alcanzaron los 35 grados en Alcoy, en Orihuela y en Elda; mientras que Elche y Benidorm alcanzaron los 33 y los 32 grados respectivamente. En las primeras poblaciones, se espera que las temperaturas vayan en aumento este fin de semana. Las poblaciones con alto riesgo sanitario por efecto del calor extremo se encontraban en las provincias de Valéncia y Castellón. Noches ecuatoriales De cara a la noche de este lunes al martes la mayoría de la provincia seguirá con noches por encima de 20 grados. Eso sí, habrá en algunos pueblos en los que los termómetros no darán un respiro y vivirán una noche ecuatorial. Son: Aigües, Albatera, Altea, Alicante, Beniardà, Benidorm, Benimantell, Benissa, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Calp, Crevillent, El Campello, El Castell de Guadalest, Finestrat, L'Alfàs del Pi, La Nucia, La Vila Joiosa, Mutxamel, Orxeta, Polop, Relleu, San Isidro, Sant Vicent del Raspeig, Sella, Tàrbena, Teulada, Torrevieja y Xixona. Para toda España, la previsión de la Aemet es que las temperaturas máximas subirán progresivamente y lleguen a 40ºC en buena parte de Península y Baleares aunque está previsto un descenso térmico a partir del jueves, cuando remita la cuarta ola de calor de este verano en España, según un nuevo aviso especial emitido por la Agencia. Así, desde este 20 de agosto, cuando empezó el episodio, se está produciendo un ascenso progresivo de las temperaturas en buena parte de la Península y Baleares que continuará en los próximos días, debido a la fuerte insolación sobre una masa de aire cálida y estable, por lo que la ola de calor afectará sobre todo al cuadrante nordeste peninsular y a las cuencas de los grandes ríos. Esta situación se extenderá probablemente al menos hasta el jueves 24 de agosto. Este lunes seguirá el ascenso de temperaturas en la mitad noroeste de la Península y en Baleares, con pocos cambios en el resto, mientras que para este martes seguirá el ascenso en el cuadrante noroeste y en el Cantábrico, y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Te puede interesar: Alicante Máximas de hasta 45 grados en la provincia de Alicante en el peor día de la ola de calor Recomendaciones sanitarias Ante estas elevadas temperaturas, la Conselleria de Sanidad recomienda cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas; beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación; comer abundantes ensaladas, frutas y verduras; precaución con el coche y no dejar a nadie dentro, tampoco a la mascota; buscar lugares frescos y a la sombra; cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años; no realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas y utilizar cremas protectoras adecuadas.