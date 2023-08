Temperaturas extremas en la calle y hasta dentro del agua con la ola de calor. El agua del mar en la provincia de Alicante supera ya los 29 grados, hecho que eleva la posibilidad de lluvias torrenciales en la provincia a partir del próximo otoño. Durante estos días la mirada está puesta en los termómetros, pero a partir de octubre podría desviarse hacia las nubes. Por lo pronto, la Conselleria de Justicia e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha enviado esta semana a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, así como otros organismos integrados un escrito para comunicarles de inicio de la campaña anual de Prevención de Inundaciones 2023, en el que se recuerda a los consistorios que deben revisar sus procedimientos de actuación frente al riesgo de inundaciones, instándoles a que les remitan sus propios planes antirriadas.

El director de Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, aseguró a este diario que no hay constancia de que se haya batido ningún récord de temperaturas, aunque indicó que es inusual que la temperatura del mar haya superado los 29 grados a estas alturas del verano. El pasado mes de julio el agua del mar superó también la barrera de los 29 grados. Este jueves se alcanzaron los 29,3 grados, cuando el promedio en agosto es de 26,9 grados. Para Jorge Olcina, "que este el mar tan cálido prolonga los efectos del calor, con noches tropicales en la costa. Al tiempo que es un factor de riesgo ante posibles situaciones de DANA que pudieran generarse a partir de ahora". Sin embargo, considera que de momento "a corto plazo no se ve riesgo de grandes tormentas. Pero a partir de ahora hay que extremar la vigilancia por lo que pudiera formarse". Para la provincia se esperan lluvias y tormentas a partir del domingo, lo cual contribuirá a aliviar las elevadas temperaturas, anque Olcina vaticina que será un descenso en los termómetros de entre tres o cuatro grados. Pero a partir del miércoles de la próxima semana volverá el calor, aunque no de una manera tan extrema como la de las últimas semanas.

Por lo pronto, desde la Generalitat ya se está emplazando a los ayuntamientos para que pongan al día sus planes antirriadas ante un otoño que podría ser complicado. La web del 112 de Emergencias ya tiene disponible la documentación con la versión actualizada del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Desde la Conselleria se ha recordado que una parte importante de la campaña consiste en recordar a las administraciones locales que debe haber planes de actuación y respuesta ante inundaciones gestionados por ellos mismos, por las empresas que operan y suministran servicios básicos, así como por los organismos y servicios públicos de intervención y apoyo. "Todo ello ya sea con un propio Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Inundaciones o a través del Plan Municipal de Emergencias, aplicable también en este caso", señalaron desde el Consell.

En la circular, la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) también recuerda a los ayuntamientos la inversión llevada a cabo desde este servicio para facilitar la elaboración de dichos planes municipales. De los 542 municipios de la Comunidad Valenciana que deben tener su plan territorial de emergencias-PTM, un total de 451 ayuntamientos lo tienen aprobado y otros 70 lo tienen en proceso de elaboración.

De los 227 ayuntamientos con obligación de redactar el plan de actuación municipal frente a inundaciones (PAM IN), 110 lo tienen aprobado, 53 están en el proceso de aprobación y 40 están redactándolo.

"Cuando finalice la Campaña 2023-24 se espera que el 89,4 % de los ayuntamientos con riesgo alto o medio de inundación tengan ya redactado su plan de actuación municipal frente al riesgo de inundaciones", señalaron.

Desde este año ya se encuentra activo el sistema ES Alert, que envía mensajes a los teléfonos móviles en situaciones de especial gravedad y que impliquen actuaciones por parte de las personas receptoras a la población mediante la Red de Alerta Nacional. "Es un sistema de amplio alcance que supone una herramienta perfecta si también se cuenta con la aplicación GVA Avisos1·1·2 CV, disponible para iOS y Android, y que informa de las preemergencias y emergencias vigentes y de su evolución", señalaron desde el Consell.

Temperaturas

Desde la Conselleria de Sanidad se mantenía la alerta por calor extremo en un total de 17 municipios de la provincia, la mayoría situados en la Vega Baja y El Comtat, una alerta que para hoy solo se prevé en Villena,Cocentaina y Muro de Alcoy. Para hoy los termómetros prevén máximas de 34 grados, que la humedad podría elevar a una sensación térmica de 47 grados. La noche del jueves fue tórrida, con noches ecuatoriales en cincuenta poblaciones alicantinas. Dos de los municipios con temperaturas más elevadas fueron Alicante y Elche donde los termómetros llegaron a los 24,6 grados. El único municipio de la provincia donde esta noche se esperaban temperaturas normales era Dolores.