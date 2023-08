La ola de calor sigue azotando la proncia con alerta sanitaria por altas temperaturas en 17 poblaciones. Los termómetros no está dando un respiro ni siquiera por la noche, donde hay previsión de noches tropicales en casi todos los municipios de la provincia y en algunos de ellos, el calor va a provocar que sean ecuatoriales.

La Agencia Española de Meteorología (AEMET) prevé para hoy en Alicante temperaturas que se sitúan en mínimas de 24 y máximas de 34 grados, con una sensación térmica que llegará hasta los 38 grados. Una previsión de temperatura que se mantiene para mañana viernes. La previsión para el día de hoy en la provincia de Alicante es de cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descarta algún chubasco o tormenta aislado durante la tarde.

La Conselleria de Sanidad ha declarado la alerta por elevadas temperaturas en 17 municipios de la provincia: Albatera,Alcosser, Beniarrés, Benilloba, Benimarfull, Bigastro, Catral, Cocentaina Cox, Gaianes, Gorga, L'Orxa, Muro de Alcoy, Planes, Rafal, San Isidro y Villena.

Noches tropicales y ecuatorianas

De todas maneras por las noches parece que las temperaturas van a ser ligeramente inferiores a las registradas estos días, pero no van a bajar de los veinte grados. Esta será una noche tropical en casi todos los municipios de la provincia (temperatura de más de veinte grados), pero en otras siete localidades este jueves será una noche ecuatorial, es decir temperaturas por encima de 25 grados. Esto no deja de ser un cierto descenso, ya que este miércoles cerca de medio centenar de poblaciones alicantinas han pasado una noche ecuatorial.

El número de municipios que este jueves van a pasar noche ecuatorial es siete: Alcoy, Benigembla, El Campello, Mutxamel, San Vicente y Xixona.

Pero para este viernes hay previsión de noches ecuatoriales en una treintena de municipios, la mayoría de ellos en las zonas del interior. Estos municipios serían Alcoy, Almudaina, , Balones, Banyeres, Benillup, Benifaĺlim, ,Benimantell, Benimassot, Biar, Castalla, Castell de Castells, El Campello, Confrides, Facheca, Famorca, Gorga, Ibi, La Vila Joiosa, Milena, Muro de Alcoy, Planes, Penáguila, Petrer, Polop, ,Quatretondeta, Sax, Tibi, Tollos, Sella,Vall de Laguar.

Recomendiaciones

Ante estas elevadas temperaturas, la Conselleria de Sanidad recomienda cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas; beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación; comer abundantes ensaladas, frutas y verduras; precaución con el coche y no dejar a nadie dentro, tampoco a la mascota; buscar lugares frescos y a la sombra; cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años; no realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas y utilizar cremas protectoras adecuadas.