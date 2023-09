En el panorama actual de la educación empresarial, donde muchas instituciones ofrecen cursos en línea carentes de interacción y contacto interpersonal, surge una alternativa revolucionaria: Campus Stratinnov, el grupo de escuela internacional, y su nueva filial, Alicante Business School. Esta institución se erige como una respuesta a la necesidad de una educación de calidad, integral e interactiva en el ámbito de los negocios.

Dirigido por Philippe Munoz, un apasionado de la enseñanza y el aprendizaje como motores del crecimiento social, este proyecto educativo presenta una propuesta multifuncional que prioriza la presencialidad al 100%, marcando una diferencia frente a las academias convencionales.

Formación práctica con profesionales del sector

La formación es tutoreada por profesionales de empresas que imparten asignaturas de todos los ámbitos, que abarcan la apertura de un negocio nuevo así como la gestión de una empresa. Desde áreas como recursos humanos, administración, contabilidad hasta marketing o comunicación, para poder desarrollar unas competencias adecuadas. Estos profesionales imparten sus clases en todas las escuelas que la organización dispone: París, Orán, Argel y Alicante. “En todas nuestras escuelas quiero que todos los estudiantes tengan el mismo tipo de enseñanza y la misma calidad, para dar la misma oportunidad”, afirma Munoz.

Una característica distintiva del campus es su enfoque práctico, diseñado para equipar a los estudiantes con habilidades directamente aplicables en el mundo laboral, sin que las empresas tengan que preocuparse por formar al alumno. Alejarse de la teoría para poner todo lo aprendido en práctica hace que la enseñanza sea cada vez más eficaz para todos, tal y como comenta el presidente de la academia: "Se da pedagogía práctica, con simulación, con business game , con situación, es decir, es learning by the doing, aprender haciendo”.

La escuela imparte formaciones superiores de negocio (bac3), masters, (bac+5) y MBA, asi como formaciones para las empresas, ofreciendo una doble titulación de la escuela de negocios francesa y una titulación única de Alicante Business School. El propósito de la escuela es poder impartir títulos de FP (formación profesional), con el aliciente de garantizar una alta tasa de empleabilidad. "Nuestro equipo ya se ha puesto en contacto con las autoridades competentes para comenzar a impartir cursos de FP en nuestras instalaciones alicantinas", subraya Munoz.

Multiculturalidad y flexibilidad horaria

Alicante Business School se destaca por su enfoque en la interacción y la multiculturalidad. Las aulas están diseñadas en círculos para fomentar el diálogo y la colaboración entre los estudiantes, mientras que las pizarras interactivas permiten la conexión entre los diferentes campus, potenciando el intercambio de conocimientos a nivel internacional.

El compromiso con la adaptación a las circunstancias de cada estudiante es otro pilar fundamental. Se ofrece una opción de estudio a tiempo parcial que permite a los estudiantes combinar el aprendizaje con trabajos o estudios universitarios, brindando flexibilidad y comodidad.

Apoyo al emprendimiento y enseñanza interactiva

Para impulsar el emprendimiento local, cuenta con programas especiales de apoyo a estudiantes como el “Startup and go”, donde ayudan a desarrollar y crear una empresa, con las ideas de los estudiantes y a llevarlas a cabo, dando rienda suelta a el espíritu emprendedor.

Y eso no es todo, uno de las premisas de Philippe es establecer unas relaciones firmes con el tejido productivo alicantino. Para ello, la academia esta desarrollando convenios con diferentes empresas y con organismos relevantes en el panorama empresarial alicantino. Ejemplo de ello, es el reciente contacto con la Cámara de Comercio de la ciudad, donde se establecen como una alternativa local para desarrollar cualquier actividad económica, en cooperación con el tejido productivo de la ciudad, donde el crecimiento mutuo este garantizado. Alicante Business School ofrece sus alumnos a las organizaciones para aportar ideas innovadoras y a un tutor experto que asesore y ayude acerca de las carencias que pueda tener la organización para potenciar los valores de las compañías autóctonas: " Ya estamos aquí para trabajar con Alicante y para el desarrollo local", destaca Munoz.

Otra de las grandes apuestas de valor es el proyecto "business club". Todas las escuelas del grupo Campus Stratinnov disfrutan de esta iniciativa que consiste en generar un espacio donde alumnos y empresas puedan compartir ideas y un diálogo enriquecedor mediante charlas divulgativas, organizadas enteramente por los alumnos. "Hago un llamamiento a todas las empresas y los actores económicos para que se unan a nuestros proyectos de cooperación y de esta forma consigan talento joven con el que favorecer el desarrollo local en un contexto euro mediterráneo", apunta Munoz.

Enseñanza plurilingüe

La diversidad lingüística es otra fortaleza de Alicante Business School, ya que todos los cursos se imparten en español, inglés y francés, atendiendo a las particularidades de cada estudiante. La academia ha establecido un convenio con la escuela de idiomas “Proyecto”, para que ellos puedan impartir los cursos en español en Alicante Business School para los alumnos locales y también, de esta forma, ayudar a los estudiantes extranjeros a aprender la lengua local a través de los progrmas académicos que propone la entidad, para mejorar su adaptación al mercado regional.

