Desde el año 2009, Aguas de Alicante realiza anualmente una apuesta por la cultura a través de su ciclo Tertulias Literarias, en el que participan referentes de la literatura. En esta ocasión, el próximo jueves 21 de septiembre, la ciudad acogerá a la prolífica novelista Elia Barceló, autora de obras como ‘El color del silencio’, ‘El efecto Frankestein’ o ‘Las largas sombras’ que próximamente llegará a Disney+.

A través de este encuentro, la escritora aprovechará para conversar con sus lectores y presentar ‘Amores que matan’, la segunda novela de la saga noir que empezó con ‘Muerte en Santa Rita’.

¿Qué le inspira a la hora de empezar a construir una historia?

Siempre es curioso pensarlo, porque cada novela surge de un lugar. A mi me inspira mucho estar rodeada de árboles y plantas. Ahí tengo la tranquilidad de empezar a desarrollar principios de historias que me rondan por la cabeza. Cuando tengo dos o tres ideas, que a priori no se parecen en nada y chocan, sale una chispa y ahí es donde todo comienza.

Concretamente, ¿qué le inspiró para escribir ‘Muerte en Santa Rita’? Historia que continúa con su última obra ‘Amores que matan’.

‘Muerte en Santa Rita’ es una novela que escribí como homenaje a Agatha Christie e iba a ser el típico misterio clásico que empieza con un asesinato y en el que todos son sospechosos. Pero a medida que avanzaba la historia, vi que tenía mucho que decir y decidí hacer una saga de cuatro libros, cada uno ambientado en una estación del año. Y ahora estoy ya trabajando intensamente en la tercera obra de esta saga enmarcada en el noir mediterráneo, que es otra forma de ver la novela criminal.

Hablando de géneros literarios, ¿con cuál se siente más cómoda como escritora?

Yo siempre he sido una autora de fantástico, sintiéndome muy cómoda en el terror o la ciencia ficción. Y la novela negra también entraría ahí, al final son historias o situaciones que no suelen ocurrir. Aun así, ahora mismo no me preocupo por el género de lo que estoy escribiendo, construyo historias que a mi me gustan: con secretos, misterios que resolver y personajes con historias ocultas. Y con esos mimbres voy haciendo novelas híbridas o mestizas.

¿Cómo definiría su último libro ‘Amores que matan’?

Si en la primera novela ‘Muerte en Santa Rita’ quería hacerle un guiño a Agatha Christie, en ‘Amores que matan’ mi intención es hacerle un homenaje al estilo Colombo o Dexter. En el sentido de que, desde el tercer capítulo el lector ya sabe quién va a matar a quién, y cómo lo va a hacer. Entonces, a lo largo del libro no se está pensando en quién es el asesino, si no que se tiene la mirada puesta en cómo se desarrolla psicológicamente la historia y qué puede hacer la policía para saber quién ha sido y poder probarlo. Es una obra muy divertida, con muchos giros y sorpresas inesperadas.

¿Suele tener la historia planeada antes de escribir o se deja llevar por las ideas que le van surgiendo conforme avanza la historia?

Pienso mucho cómo quiero hacerlo antes de empezar a escribir. Lo que tengo claro es dónde empieza la historia, dónde me gustaría que acabara - aunque no siempre lo consigo porque a veces la trama va girando y suceden otras cosas -, y también sé las escenas por las que hay que pasar. Normalmente, hay unas cuantas escenas que tengo muy claras y quiero que estén pero no siempre sé cómo llegar de una a otra. Eso lo suelo dejar libre, cuando me siento a trabajar pienso en lo que podría ocurrir desde dónde está la historia y hasta dónde quiero ir. Ahí empiezan a venir las ideas y resulta ser un proceso muy divertido.

A finales de junio se anunció el fin del rodaje de ‘Las largas sombras’. ¿Qué se siente al ver que sus historias llegan a la pantalla?

Es una gran suerte. Hace 10 años en Alemania también hicieron una película basada en una historia que escribí y me gustó mucho verla, era una sensación muy curiosa pensar que era mi idea, pero ver que los personajes eran distintos y la historia tenía pequeñas variaciones. Cuando me anunciaron que iban a empezar con el rodaje de ‘Las largas sombras’ fui a Elda a conocer al equipo, y ahora ya he podido ver algunos fragmentos, todavía sin pulir, y creo que va a ser interesante, que va a mantener la tensión de los misterios ocultos. También me hace mucha ilusión que la vayan a doblar en más de 50 lenguas y que vaya a llegar al otro extremo del mundo.

¿Cree que la saga que empezó con ‘Muerte en Santa Rita’ también tiene potencial para llegar a la pantalla?

Me encantaría. De hecho, le veo mucho componente visual y muchas posibilidades de desarrollar los personajes y la trama. Aparte de los cuatro casos criminales que yo voy a hacer, se podrían hacer más. Y si me contrataran para estar en el equipo de guionistas, a mí se me ocurrirían muchas historias más.

El 21 de septiembre asistirá a las Tertulias Literarias de Aguas de Alicante, ¿qué es lo que más le gusta de estos encuentros con sus lectores?

Cuando vas a un club de lectura y notas que la gente ha leído tus obras, le interesan, tiene preguntas o ha visto cosas que a lo mejor a ti se te han escapado. Es una sensación estupenda pensar que no estás sola hablando para nadie, y ver que, con sus propias asociaciones construyen la historia que tu les ofreces. Es muy bonito darte cuenta cómo cada persona ha leído cosas diferentes dentro de una misma novela.

