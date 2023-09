El II Forum Europeo sobre «Impactos, Retos y Desafíos de la IA para el avance de la humanidad» que tendrá lugar el 4 de octubre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), será un punto de encuentro esencial para expertos, científicos, empresarios y entusiastas de la Inteligencia Artificial. INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Encuentros NOW y ELLIS Alicante son los organizadores de este congreso de alto nivel.

Desafíos de gobernanza, ciberinteligencia y cibercrimen

Expertos del Consejo de Estado, de la Policía Nacional y de la Comisión Europea llegan al congreso europeo de Inteligencia Artificial de Alicante para hablar de amenazas, límites y regulación de la IA.

Moderan las sesiones: Eva Toledo, presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante y Nacho Amirola, presidente de INECA

Casimiro Nevado, Inspector Jefe y experto en cibercrimen

Casimiro Nevado es Inspector Jefe de la Policía Nacional y desempeña un papel crucial en la formación de futuros profesionales como profesor en la Escuela Nacional de Policía y el Centro de Altos Estudios Policiales. Además, es coordinador del proyecto @C1b3rWall, que se dedica a difundir la cultura de la ciberseguridad y la capacitación digital, convirtiéndose en un referente en el campo de la seguridad digital y ciberinteligencia en España.

El proyecto C1b3rWall nace en el año 2018 para crear un entorno colaborativo con las mejores acciones formativas en relación con la ciberseguridad, buscando desarrollar las habilidades necesarias para aquellos profesionales que se desempeñen en ese ámbito, así como para todo ciudadano preocupado por su propia seguridad digital y la de los suyos.

Montse Guàrdia, transformando multinacionales y startups

Ingeniera Superior de Telecomunicaciones por la Universitat Politécnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) y primera mujer presidenta del Consejo Social de la UPC, Montse Guàrdia lleva más de 23 años dirigiendo transformaciones digitales y lanzamientos de nuevos negocios en multinacionales de banca, seguros, y energías. Consejera y mentora, ha construido puentes entre startups y multinacionales en diferentes países del mundo y ha sido responsable de los servicios de Tecnología de la Información de 4 Juegos Olímpicos, de Juegos Panamericanos, de varios Campeonatos del Mundo y de Cumbres de la ONU. Fue directora de Estrategia de la fundación Mobile World Capital (MWCapital).

Ha sido directora general del Consorcio Blockchain Alastria, cofundadora de la Fundación ELLIS Alicante y de la empresa de IA Big Onion, y también es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Catalunya.

Yves Punie, los límites de la IA desde la Comisión Europea

El científico Yves Punie es Jefe de Unidad adjunto del European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT) de la Comisión Europea, que trabaja para crear un entorno en línea más seguro tanto para las personas como para las empresas. El ECAT aporta su experiencia científica y técnica para respaldar el papel de supervisión y cumplimiento exclusivo de la Comisión Europea en lo que respecta a las obligaciones sistémicas de las Very Large Online Platforms (VLOP) y las Very Large Online Search Engines (VLOSE).

El enfoque de Punie se centra en cómo las tecnologías digitales pueden mejorar la educación y la formación y abordar la creciente demanda de nuevas habilidades y competencias digitales necesarias para el empleo, el desarrollo personal y la inclusión social. El experto hablará sobre los límites de la IA en la sesión «Desafíos de gobernanza, ciberinteligencia y cibercrimen».

Miguel Camacho, innovación y ciberseguridad en el Consejo de Estado

Licenciado en Matemáticas y Estadística por la Universidad de Granada, Máster en Estadística Aplicada, en Ciencias Policiales y Criminológicas y Doctor Cum Laude en Matemáticas y Estadística, también es un ex alumno Fulbright en UCLA. Se incorporó a la Policía Nacional como Inspector, ostentando el cargo de Inspector Jefe desde 2023. En 2016 fue ascendido a jefe de Estadística de la Policía Nacional y en 2017, se convirtió en el jefe de la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.

Trabajó como coordinador del área dedicada a asuntos relacionados con IA en el Ministerio de Economía y Empresa y actualmente es el Coordinador de Innovación Tecnológica y Ciberseguridad del Consejo de Estado. Miguel Camacho ha sido ponente invitado en Universidades e instituciones internacionales, entre las que se encuentran Harvard, Interpol, UCSB, USC, UCLA o Heriot–Watt, y ha publicado en revistas de investigación de prestigio indexadas JCR.

II Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante

