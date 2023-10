El Ayuntamiento de Alicante revisará todos los locales de ocio después de la tragedia en dos discotecas de Murcia en la que han fallecido 13 personas. El vicealcalde y portavoz de gobierno, Manuel Villar, ha señalado que se hará una revisión extraordinaria aunque ha matizado que en el centro no debe de haber problemas con las licencias al haberse revisado recientemente por los trabajos en la Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

"Cuando pasó este drama en Murcia lo primero que se planteó desde la Concejalía de Urbanismo es revisar todo. No nos consta que haya ninguna [discoteca] en la misma situación que la de Murcia, pero evidentemente se va a hacer un seguimiento sobre cómo están y se van a revisar todas las licencias", ha expresado Villar, quien ha subrayado que "no me consta que dentro de Alicante haya algún tipo de sanción en cuanto a las licencias".

Preguntado sobre la periodicidad con la que se realizan estas revisiones, no ha concretado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno esta cuestión, aunque sí ha señalado que "los técnicos realizan las revisiones periódicas cuando corresponde".

La asociación de vecinos Centro Tradicional ha pedido precisamente al Ayuntamiento que lleve a cabo estas diligencias, como ha expresado su presidente, José Vicent: "Es un momento ideal para pedirle al Ayuntamiento de Alicante las últimas inspecciones de las cinco discotecas del centro de la ciudad. Tenemos la obligación de prevenir en nuestra ciudad antes de lamentar. En el centro tradicional desgraciadamente las discotecas están debajo de los dormitorios de los vecinos".

Licencias actualizadas

Villar ha puesto en duda que en el centro de la ciudad pueda estar operando una discoteca sin su licencia regularizada, ya que se realizó un registro reciente por los trabajos en la ZAS: "En la zona centro, a efectos de seguridad ahora mismo no hay ningún problema. Que un local cierre a las 1.30 horas en lugar de a las 1.00 horas genera problemas, pero no de seguridad".

El presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Javier Galdeano, ha apuntado que los locales pasan sus inspecciones de manera regular, pero que comprende que se realice una extraordinaria a raíz de lo sucedido: "Lo veo normal habida cuenta del revuelo público de la noticia, pero entiendo que las inspecciones se hacen con relativa frecuencia y que quien las hace, las hace correctamente. No debe de haber nada raro, todas las que estén regularizadas entiendo que van a dar 'ok', y las únicas que tendrían que actualizar serán las que hayan realizado alguna reforma reciente".

Galdeano ha añadido que "el que tenga la licencia regularizada no va a tener problema" ya que recibe inspecciones en distintos aspectos de seguridad como salidas de emergencia, sistemas de extinción de incendios, seguros de responsabilidad civil o los certificados acreditativos de las personas que trabajan en los accesos. Además, subraya que por la cantidad de inspecciones que se realizan no debe de haber ningún problema: "No contemplo que a alguno se le haya caducado el seguro anteayer debido a la habitualidad de inspecciones que se tienen. Que se hagan ahora, está bien. Entiendo que es lo que toca".