La mesa redonda titulada «La creatividad de la IA generativa y su impacto en la sociedad», que estuvo moderada por Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW e investigador en el área de Empresa y Nuevas Tecnologías, contó con la participación de Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis Alicante y vicepresidenta de Ellis Europa; Javier Ideami, CoFounder of The Geniverse; Sergi Sagás, CIO y miembro del Consejo de Administración de HYPERREA; Paloma Velasco. Head of academic model and digital transformation of Universidad Europea. Los participantes analizaron en esta sesión del Congreso de Inteligencia Artificial de Alicante el papel de la IA generativa en el ámbito creativo, suscitando un apasionante debate sobre las luces y sombras de esta tecnología.

Nuria Oliver examinó la IA generativa desde tres dimensiones clave: como asistente creativo, como ente creativo en sí mismo y como juez o árbitro de la creatividad humana. Puso ejemplos positivos de cómo se está utilizando como apoyo en tareas creativas, ayudando a procesar información de forma más eficiente, a componer piezas musicales mediante la exploración de nuevas posibilidades sonoras e incluso a resolver problemas creativos de forma novedosa, expandiendo así las capacidades humanas. «Es una herramienta versátil que claramente enriquece y potencia nuestra creatividad», valoró Oliver. Sin embargo, prosiguió, el papel de la IA ha evolucionado ya y es un ente creativo autónomo. Recordó el caso del icónico cuadro «El retrato de Edmond Belamy», obra enteramente generada en 2018 por un sistema de IA y que fue subastada por más de 400.000 dólares. Este hito evidencia, según Oliver, que la inteligencia artificial ha trascendido su papel de mera asistente para dar vida al arte de formas autónomas cada vez más sofisticadas. Esta capacidad para crear imágenes fotorrealistas plantea, apuntó, desafíos en cuanto a la veracidad de la información y los sesgos en los sistemas de IA. Por último, también subrayó que la IA puede actuar como un «juez» de nuestra creatividad, lo que plantea cuestiones cruciales sobre la censura en el arte y la cultura. Javier Ideami, cofundador de The Geniverse e Instituto de Inteligencia Artificial, habló de un mundo de «Ingeniería de Prompts» donde la creatividad humana y la IA dan forma a narrativas únicas. Ideami destacó la importancia de esta disciplina para crear proyectos inimaginables anteriormente. Desde el uso de palabras escritas hasta imágenes visuales, el modelo Gen-2, por ejemplo, ofrece posibilidades infinitas. Junto con la técnica de «fine tuning» es posible integrar actores en las generaciones digitales, enriqueciendo aún más la narrativa. Además, compartió su exploración de NeRF, una técnica que reconstruye espacios tridimensionales a partir de imágenes, superando las limitaciones de la fotogrametría tradicional con inteligencia artificial. Este enfoque innovador se traduce en «un abanico de posibilidades para contar historias de maneras nunca antes vistas», opinió. Sergi Sagás, Chief Innovation Officer y miembro del Consejo de Administración de la empresa tecnológica HYPERREAL, reivindicó el rol insustituible de la creatividad humana en la era de la inteligencia artificial. No obstante, señaló la existencia de importantes desafíos existente en el camino hacia una simbiosis fructífera entre humanos y máquinas creativas. «Temas como la privacidad, la integridad y la trazabilidad de los datos o la autenticidad de los contenidos generados emergen como cuestiones absolutamente cruciales en el actual contexto», aseguró. Ante estas problemáticas, el directivo defendió la necesidad de crear mecanismos legales efectivos con los que proteger los derechos de autor y garantizar que el esfuerzo creativo humano es reconocido y recompensado de forma adecuada. Con este objetivo, HYPERREAL ha desarrollado la plataforma Hypervaul que aspira a constituirse en la salvaguarda de los derechos de las personas en la creación de todo tipo de contenidos. «Nuestro fin con esta plataforma es extraer el ADN digital de cada individuo a partir de elementos como su voz, gestos y rasgos únicos, para crear una especie de ‘Copyright’ inequívoco que proteja sus datos y propiedad intelectual de forma directa y automática», explicó. Para finalizar, Paloma Velasco, Head of academic model and digital transformation of Universidad Europea, ofreció una visión muy esperanzadora sobre el impacto de la IA en un ámbito tan crucial como es el de la educación superior. Velasco defendió de forma vehemente la necesidad de universalizar la formación «en» inteligencia artificial y «con» inteligencia artificial entre todos los estudiantes, independientemente de sus disciplinas de especialización. Además de dominar los fundamentos de esta tecnología, la experta también remarcó la importancia de enfatizar su uso ético y responsable, lo que consideró «un desafío ineludible en la formación de las nuevas generaciones». Entre los beneficios destacó que ayuda a personalizar el aprendizaje en la educación superior, con tutores virtuales que se amoldan a las necesidades individuales de cada estudiante, y remarcó otras ventajas como la posibilidad de crear contenidos mucho más atractivos e interactivos para involucrar mejor al alumnado, o la automatización de la traducción de contenidos a múltiples idiomas, derribando barreras lingüísticas.