Los robos a bañistas llegan a la arena de la playa de San Juan. Los descuideros, conocidos sobre todo por actuar en el Postiguet, también empiezan a hacer de las suyas en otros arenales alicantinos.

Hace unos días agentes de la Policía Nacional y Local detenían a un joven de 18 años que había robado a última hora de la tarde a una bañista que se encontraba en una hamaca en la playa de San Juan. El sujeto «tomó prestado» con sumo cuidado una bolsa que la mujer tenía sobre la arena en la que llevaba una tablet y unas gafas de vista, entre otros objetos personales.

El supuesto ladrón fue visto por Miguel, responsable de las hamacas que están situadas a la altura del restaurante Casa Domingo y Casa Julio y que asegura haberse «quedado con la cara» del sujeto que realizó el día de antes el hurto. Razón por la cual, el hamaquero no pasó desapercibido que, a la mañana siguiente, el joven apareciese de nuevo por la zona buscando nuevas víctimas.

El chico fue sorprendido en el momento en el que se disponía a emprender la huida con un nuevo botín. Cuando Miguel vio como el joven se acercaba a las hamacas de nuevo, decidió seguirle con actitud normal y, cuando este volvió a coger la bolsa de uno de los clientes, el hamaquero «lo empujó y lo redujo» y procedió a alertar a los agentes. Al lugar de los hechos acudieron la Policía Local y Nacional.

Los trabajadores y los vecinos de la zona coinciden en que «nunca ha sido una zona de robos», ya que es «tranquila». En este sentido, el hamaquero afirma que la gente en San Juan es «más descuidada», ya que se mete en el agua y se deja los objetos personales a la vista o simplemente sin vigilancia. «Llevo siete años trabajando aquí y nunca he vivido esta situación», confiesa Miguel a la vez que añade que «al principio piensas que igual pueden tener represalias, pero no se puede vivir con ese miedo tenemos que seguir trabajando. La gente que viene a robar no duda, en un momento te han robado y no te das cuenta».

Lucía es vecina de la playa de San Juan, ella explica que «me bajo a la playa con un bolso pequeño donde guardo llaves, móvil y algo de dinero en efectivo. La noticia me sorprende porque nunca me han robado ni a mi, ni a nadie de mi círculo que vive en esta zona».

Los trabajadores de la zona prevén bastante afluencia de visitantes durante el puente de la Hispanidad. El hamaquero alega que «estarán atentos» ante la posibilidad de que situaciones como esta vuelvan a repetirse. «Como no pasa nunca, te obliga a tener que fijarte más. Tenemos mucha gente, de Madrid, Holanda… el 80% son extranjeros», revela.

Los agentes consultados por este diario sostienen que en la playa de San Juan sí ha habido hurtos a lo largo del verano, pero no «hechos reseñables». No obstante, indican que los descuideros aprovechan que hay «mucha gente y turistas» para camuflarse.

La Policía Nacional lanzaba este verano una serie de consejos para prevenir los hurtos en las playas entre los que estaban no dejar las pertenencias a la vista e intentar llevar solo lo imprescindible, evitando los objetos de valor; no perder las cosas de vista cuando uno se baña; llevar una funda impermeable para el móvil y las llaves si se va a realizar una actividad acuática o acudir a la comisaría más cercana si ha sido víctima de un robo.