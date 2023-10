La estación de tren de Alicante recupera la normalidad tras el desorden del viernes. Desde primera hora de la mañana los trenes entre Alicante y Madrid han vuelto a funcionar tras la incidencia que mantuvo la línea cortada lo largo del día de ayer.

Sin dejar de lado el habitual trajín de maletas, bolsas y prisas el ambiente que se respiraba este sábado por la mañana en la terminal obedecía a uno totalmente distinto al que se podía ver hace unas horas, cuando la conexión con la capital se vio totalmente paralizada.

Con semblante tranquilo, así han llegado una gran parte de los pasajeros procedentes de Madrid en los trenes que han llegado este sábado a la terminal de Alicante.

Preguntados por este diario, varios usuarios relatan no haberles afectado la avería. "Teníamos el billete para hoy", coinciden.

"Muy mala gestión, nos dejaron tirados" Gonzalo y Laura - Afectados

No obstante, este no ha sido el caso de Gonzalo y Laura. La pareja no pudo coger el tren que tenían previsto para ayer a las 20 horas y han llegado este sábado pasadas las 10 de la mañana. "Llegábamos ayer y nos ha tocado venir esta mañana. Muy mala gestión, nos dejaron tirados, teníamos que pagar hasta para ir al aseo", lamentan.

En esta línea, señalan que "preguntabas y cada trabajador de Renfe te decía una cosa diferente". La pareja ha tenido que hacer noche en un hotel de Madrid. Cuentan que "había gente que no se podía pagar un hotel y tuvieron que abrir Atocha y Chamartín para que esas personas durmiesen allí".

El fallo de tensión en la catenaria ya está solventado y desde este sábado a primera hora la circulación entre Alicante y Madrid está restablecida.