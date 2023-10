La mitad de los estudiantes logran acabar la universidad pública a tiempo en la provincia. El 51% de los alumnos de grado de la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche y los del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica finalizan sus estudios en el tiempo previsto, según los Indicadores Universitarios de Rendimiento Académico que ha publicado el Ministerio de Universidades tras incorporar los resultados del curso 2021/22.

La universidad que mejor tasa de graduación presenta en la provincia es el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València con un 54,96% o lo que es lo mismo, que cinco de cada diez estudiantes de este campus culminan en el plazo previsto las titulaciones de cuatro años. Le sigue la Universidad de Alicante (UA), con un porcentaje del 52,6 y, a la cola, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) donde más de la mitad del alumnado de grado no acaba sus estudios en el plazo establecido (46,8%). Los datos corresponden a la generación que inició sus estudios universitarios en el curso 2017/18.

Estas tasas de graduación han mejorado notablemente en los tres centros educativos públicos de la provincia en las ocho promociones que recoge la estadística del ministerio. Aumentado así ocho puntos en la UA, unos nueve en la UMH y cerca de 16 en la UPV, aunque en este valor también entran los campus de València y Gandía, además del alcoyano.

Mientras que, en el conjunto de la Comunidad, el centro académico que presenta una mejor tasa de graduación es la Universitat de València (UV) con dos de cada tres de sus alumnos de grado (66,5%) finalizando los estudios a tiempo. En segundo lugar, se encuentra la Universitat Politècnica de València (UPV) -en la totalidad de sus tres campus-, con casi seis de cada 10 estudiantes graduándose a tiempo. En tercera posición, iría la ya nombrada UA (52,6%), seguida de la UMH (46,8%) y la Universitat Jaume I (UJI) con la tasa de graduación más baja de todo el territorio valenciano (46,5%).

Lidia estudia Derecho en la UA. Ella define esta disciplina como "una carrera de fondo", esto es, "cuando llegas a la universidad no se trata de sacarse el grado en cuatro años, sino en lograr entender todos los conceptos y saber aplicarlos bien". Por ello, desde su punto de vista, "no hay que obsesionarse con terminar la carrera en el tiempo establecido". Por su parte, Miriam, estudiante de Psicología en la UMH, relata que "muchas veces es la propia sociedad la que te presiona a sacarte la carrera en cuatro años y no siempre puede ser así. Cada persona tiene sus tiempos y sobre todo unas circunstancias".

Privada

Cabe destacar que la universidad privada en la Comunidad sigue presentando una mayor tasa de graduación que la pública (57,5%), ya que casi dos de cada tres de sus alumnos (65,3%) termina a tiempo sus estudios. En este ámbito, la mejor tasa de graduación es para la Universidad Católica San Vicente Mártir de València (UCV), donde cerca de siete de cada diez alumnos (68,7%) se gradúan en el plazo previsto. Seguida de la Cardenal Herrera CEU (UCH-CEU), con un 65,4%, mientras que la Universidad Europea de Valencia (UEV) es del 46,8%.

Las tasas de graduación de la universidad pública en la Comunidad para la promoción que inició los estudios de grado de cuatro años en el curso 2017/18 están por encima de la media española y es la cuarta mejor del país, únicamente superada por Navarra (61%), Cataluña (60,3%) y Castilla-León (58,7%). Por contra, en cinco autonomías más de la mitad del alumnado de la universidad pública no se gradúa en el plazo previsto. Son Murcia y Andalucía, ambas con una tasa de graduación del 49% del alumnado, Canarias (45,9%), Asturias (43,2%) e Islas Baleares (42,1%).