Compromís lleva al juzgado a dos concejales de Vox en Alicante por un supuesto delito de odio contra inmigrantes

Al juzgado por un presunto delito de odio. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una denuncia contra la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, y Juan Utrera, otro concejal del grupo ultra, por un supuesto delito de odio contra población inmigrante de la Zona Norte de Alicante.

Los hechos denunciados sucedieron durante el pasado pleno de septiembre, en el que Vox presentó una moción para crear una comisión para abordar las necesidades específicas de los barrios de la Zona Norte de Alicante. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PP y Vox, frente al "no" del PSOE y Compromís y la abstención de EU-Podemos. "Los denunciados han lesionado de manera pública la dignidad de los Menores Extranjeros No Acompañados (Menas), acusándolos de la comisión de múltiples delitos y hechos graves en los barrios de la Zona Norte de Alicante, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de unos graves hechos que no han sido probados por los emisores de tales manifestaciones".

Según Compromís, "ese conjunto de acusaciones favorece un clima de hostilidad, odio y discriminación contra este grupo de personas, que son todos ellos menores de edad que, por su situación familiar y personal, no se encuentran acompañados de sus padres ni de tutores legales, siendo evidente su situación de desamparo". Tal y como recoge la denuncia, "es evidente que las expresiones con las cuales los denunciados hacen referencia a los menas tienen una clara connotación racista y aporofóbica como consecuencia del origen nacional de los mismos y de su situación familiar".

Compromís se refiere tanto al contenido de la propuesta plenaria, firmada por los concejales Robledillo y Utrera, así como a la defensa de la moción realizada por el edil Utrera. Para Compromís, "las manifestaciones abocadas por los denunciados se enmarcan dentro de un discurso de odio hacia los menas y exceden sumamente los límites de la libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta el vocabulario y el tono utilizado, con un claro carácter discriminatorio y hostil hacia un colectivo que, además de tratarse de menores de edad, son personas especialmente vulnerables, por lo cual se trata de unos hechos constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, tipificado en el artículo 510 del Código Penal". Este artículo castiga estos delitos con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.

Detalles de la propuesta

Según la iniciativa plenaria de Vox, aprobada hace poco más de dos semanas, "la degradación de los barrios" de la Zona Norte es por "la ocupación ilegal, la inmigración ilegal, la delincuencia y la inseguridad". Además, la formación ultra añadía que "los grupos de menas en el barrio de Virgen del Remedio, posicionados en la parada del TRAM de Gastón Castelló, tienen atemorizados a los vecinos que ven día a día peleas, tráfico de drogas, apuñalamientos, disparos con pistolas de aire comprimido a las ventanas de los edificios...".

Por su parte, el concejal Utrera, en su defensa de la iniciativa, señaló que "la gente de toda la vida de la Zona Norte pelea por sus fiestas, por sus barrios, por los comercios y la hostelería", añadiendo que "son personas que se merecen tener un ayuntamiento comprometido con ellas y poner todos los medios posibles para que en la zona norte abunden la limpieza, la seguridad y la convivencia entre vecinos que no son de toda la vida". "No podemos permitir que nuestros barrios se conviertan en guetos. Los vecinos nos trasladan la falta de seguridad que tienen en la parada del TRAM de Gastón Castelló, donde los ninis de las camisetas del PSG campan a sus anchas sin vigilancia ninguna. Los vecinos tienen que soportar desde sus ventanas como hacen peleas de boxeo, como se reparten el botín de un día de robos quitando ahí mismo las alarmas y un larguísimo etcétera, por lo que la falta de seguridad en Zona Norte no es para ponerle un velo", según aseguró el concejal de Vox en el último pleno ordinario.

Tras esa intervención, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ya advirtió que llevaría esas palabras a los juzgados si no se retractaban. "Esta moción apesta a racismo y xenofobia. Ustedes relacionan a personas vulnerables de delitos graves. Vincular la inmigración con delincuencia, sobre todo a menores cumple todos los requisitos de tipo penal para denunciarles por un delito de odio", añadió Mas. Según la denuncia presentada en los juzgados este lunes, "hay que poner de manifiesto que la libertad de expresión te unos límites, y más cuando nos encontramos ante expresiones constitutivas de delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de los menas". Para Compromís, "identificar a un grupo concreto de forma generalizada, como sujetos activos de múltiples delitos de carácter grave, es en sí mismo un delito de odio hacia este colectivo, un colectivo compuesto por menores de edad que de por sí ya se encuentran inmersos en una situación de vulnerabilidad".