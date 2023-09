Todos contentos. Un «win-win» de manual. La decisión del grupo municipal de Vox de retirar a última hora la declaración institucional registrada en el pleno de septiembre, celebrado ayer, para instar a las Cortes Valencianas a la modificación de la ley para que la ciudad de Alicante pase a ser de predominio lingüístico castellano, lo que en la práctica supondría una notable reducción de la presencia del valenciano en las aulas, dejó a todos satisfechos.

En las filas de la derecha, el grupo ultra ya había conseguido que durante días se avivase el debate sobre el valenciano en la capital alicantina y el PP, por su lado, evitaba así tener que votar a favor -tal y como había hecho en los tres precedentes del pasado mandato, que no salieron adelante por Ciudadanos-, lo que habría llevado a aprobar una iniciativa que reforzaría la presión sobre la Generalitat, liderada por Carlos Mazón.

En la izquierda, por su parte, se celebró la retirada del punto, también entre aquellos que llenaban el espacio reservado para el público en el Salón Azul con carteles con el lema «Sóc d’Alacant. Estime el valencià»: al evitarse una votación que a priori tenía perdida la bancada progresista, Alicante no pedía oficialmente cambiar el predominio lingüístico que figura en la ley de uso y enseñanza desde su aprobación en 1983.

El de ayer iba a ser el cuarto intento de la formación ultra de conseguir el apoyo del Pleno para trasladar a la Generalitat y a las Cortes la propuesta para que Alicante pase a ser de predominio lingüístico castellano. En las tres ocasiones anteriores (enero y diciembre de 2020 y enero de 2022) nunca se aprobó por el decisivo posicionamiento del ya ausente grupo de Ciudadanos, ante el «sí» de PP y Vox y el «no» de las siglas de izquierdas. Ahora el escenario había cambiado, eso sí, y no solo por la relación de fuerzas en el Pleno de Alicante, sino porque la derecha ya gobierna la Comunidad, por lo que la petición no iba a ser un brindis al sol.

Ortolá, al anunciar el cambio de paso, aseguró que había recibido garantías de que su propuesta, con o sin aprobación plenaria en Alicante, se ejecutaría: «Nos han comunicado que desde el gobierno de la Generalitat se está trabajando en una reforma para eliminar la imposición lingüística en la ciudad de Alicante. Así que en base a la buena fe, tanto en la confianza de que PP y Vox quieren lo mismo, vamos a retirar la declaración, pero pedimos al PP vigilar la actividad legislativa por si no se abordarse nuestra exigencia. Los alicantinos queremos tener los mismos derechos que los de Monforte o Aspe». Desde la Conselleria de Educación, dirigida por el alicantino José Antonio Rovira (PP), fueron más cautos a preguntas de este diario tras frenarse el debate plenario: se limitaron a apuntar que la propuesta está «en estudio», pero evitando hacer suyas las palabras del edil de Vox.

Lo que sí se votó ayer, a propuesta de los populares, fue una declaración para rechazar «cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito», al considerar que «el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento». La propuesta sumó los votos de la derecha, frente al rechazo de la izquierda.

En esa línea, también salió adelante otra iniciativa del PP con el foco puesto a nivel nacional. En concreto, la declaración, aprobada en este caso con la igualmente decisiva abstención de Vox, incluía acuerdos como rechazar «cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española». Ya sin Cataluña como protagonista, pero sin apartar la mirada del Gobierno central (en funciones), el PP logró aprobar una iniciativa para «apoyar a todas aquellas víctimas de las agresiones sexuales y en especial a aquellas a las que se han visto gravemente perjudicadas por las indeseables consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’». Aquí Vox sí voto a favor, con el PP.

Con la vista en Madrid, pero con consecuencias directas en Alicante, la sesión vespertina arrancó con una declaración institucional del PP para rechazar proyecto de aparcadero en los terrenos de la antigua Estación de Benalúa, impulsado por ADIF y el ministerio. La iniciativa, con el apoyo de todos los grupos y un respaldo vecinal que se evidenció en una intervención previa al debate que siguió apenas la mitad de la Corporación ante la tardanza de la mayoría de concejales del PP de regresar tras el receso a la hora de comer, también recordaba que el Ayuntamiento «agotará todas las vías legales y/o judiciales respecto a cualquier proyecto de este tipo en defensa de los legítimos intereses de los alicantinos».

También por unanimidad, en un pleno en el que fue una constante la división habitual entre la derecha y la izquierda, se aprobó una declaración institucional para manifestar la «solidaridad del Ayuntamiento con las familias de las personas heridas, fallecidas y con los supervivientes, además de con quienes han sufrido la pérdida de sus hogares y enseres y, en general, con todos aquellos que se han visto afectados de algún modo por las inundaciones en Libia». De igual modo, la Corporación local dio luz verde a una propuesta conjunta para trasladar «toda su solidaridad y afecto a la población marroquí, y a cuantas personas se hayan visto afectadas por el seísmo, y la hacemos extensiva a los residentes en nuestro país». Además, Alicante se sumó «a las iniciativas de ayuda a la población para paliar las terribles consecuencias del terremoto» y se puso «a disposición del Gobierno, con todos nuestros medios, para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria, en el marco de los mecanismos de ayuda activados».

Por su parte, Compromís, igualmente con el ojo puesto a nivel nacional, sacó adelante una propuesta para que el Pleno de Alicante mostrase el «merecido reconocimiento a las jugadoras de la selección española de fútbol», campeonas del mundo, además de exhibir la «condena de expresiones y comportamientos machistas en el fútbol femenino y en todo el deporte». La declaración contó con el apoyo de todos los grupos municipal, salvo la abstención de Vox.

Esta fue la única declaración institucional de la izquierda que superó el trámite plenario. No se aprobó la propuesta del PSOE para elaborar un plan integral de recuperación, mantenimiento y puesto en valor del patrimonio cultura de Alicante, como tampoco las iniciativas de Compromís para instar a la Generalitat a estudiar la implantación del transporte público gratuito para personas con diversidad funcional ni para que el Patronato de Turismo estudie el impacto de la implantación de medidas fiscales para impulsar un turismo sostenible. Mismo resultado obtuvieron las propuestas de EU que perseguían la creación de comunidades energéticas en torno a centros educativos públicos de Alicante y promover la inclusión del Mercado Central en el Inventario Estatal de Lugares de la Memoria Histórica.

Vuelve la comisión del ruido

Casi cinco meses después de su aprobación inicial, que fue más simbólica (y electoralista) que real por la cercanía de la cita con las urnas que hace decaer las comisiones creadas, el Pleno de Alicante aprobó ayer la constitución de un nuevo órgano no permanente para luchar contra el ruido en el Casco Antiguo ante las continuadas quejas vecinales. Sobre el papel busca «realizar el seguimiento tanto del proceso de elaboración del Plan de Acción Zonal y, como consecuencia de ello, determinar si la zona ha de ser la declaración vigente de ZPAE (Zonas de Protección Acústica Especial) o de ZESAE (Zonas de Situación Acústica Especial) o ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas) y su aplicación». En el debate, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), admitió que esta propuesta, que tendrá una periodicidad mensual y se debe reunir por primera vez en un plazo máximo de quince días naturales, era una «deuda» del Ayuntamiento con los vecinos. la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, solicitó al gobierno que «mientras dura esta comisión se aplique la normativa vigente para intentar garantizar el descanso vecinal». Desde Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, pidió «apuntar bien no vaya a ser que haya bajas colaterales». El portavoz de Compromís, Rafa Mas, por su parte, recordó cuestiones pendientes: «Seguimos a la espera de la ordenanza del ruido». Mientras, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, subrayó que «nadie culpa a la hostelería de los males», al defender que el problema «es no tener estrategia, no saber qué hacer con el modelo de ciudad».

Seguidamente, el Pleno de Alicante aprobó otra comisión, en este caso para «abordar las necesidades específicas de los barrios de la Zona Norte de Alicante». Salió adelante con los votos a favor de PP y Vox, junto a la abstención de EU y el rechazo del PSOE y Compromís. El debate estuvo marcado por la tensión entre los grupos, con acusaciones de «xenofobia» y «racismo» contra Vox, que al defender la iniciativa habló de «velos» y de «ninis con camisetas del PSG», en alusión a menores magrebíes. En respuesta, Compromís anunció que emprenderá acciones legales contra la formación ultra por presuntos «delitos de odio contra colectivos vulnerables». La propuesta de Vox hablaba de «la degradación de los barrios por la ocupación ilegal, la inmigración ilegal, la delincuencia y la inseguridad», además de subrayar que «grupos de menas en el barrio de Virgen del Remedio tienen atemorizados a los vecinos». También se creó una comisión, a petición de EU, para promover la protección del Valle de Fontcalent.

En el primer tramo del pleno, tal y como estaba previsto, se dio luz verde a la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al cambio del Reglamento del Consejo Local de Deportes. En ambos casos, el PP necesitó a Vox.

Polémica del tarot: «No volverá a pasar» La concejala de Empleo y responsable de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), Mari Carmen de España, volvió a descargar la responsabilidad de la selección del polémico curso de tarot en el personal técnico del ente autónomo: «Se recibió la propuesta, dirigida a personas emprendedoras. Analizado el taller por la funcionaria, se decidió incluirlo previa supervisión de la técnico. Se consideró de interés por lo disruptivo del nombre y con la voluntad de reactivar la estimulación ante el emprendimiento. El error es técnico. Pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse», explicó la concejala, quien a su vez reconoció el «error» en el procedimiento: «Sé que no volverá a pasar». De España, que asumió su responsabilidad política, subrayó que «nunca hasta ahora» se había puesto «en duda ninguno de los cursos impulsados por la agencia».