Una sesión, esa es la esperanza de vida de la comisión contra el ruido del Ayuntamiento de Alicante. El organismo dependiente del pleno -que fue aprobado el pasado mes de marzo- se ha constituido este jueves de manera oficial en una reunión vacía de contenido técnico y no exenta de polémica: se ha inaugurado "por los pelos", tras un amago de boicot del PSOE, y los vecinos afectados, que no habían sido invitados por el bipartito, se han presentado sin avisar.

La primera, y posiblemente única sesión (tal y como ha reconocido el concejal del PP y presidente de la misma, Manuel Villar) tendrá lugar el próximo miércoles, apenas un día y medio antes de que comience de forma oficial la campaña electoral, en la noche del jueves al viernes. Un periodo en el que los técnicos municipales han desaconsejado nuevas convocatorias para evitar posibles recursos contra el dictamen de la comisión, por lo que el propio Villar ha tenido que asumir que "muy difícilmente habrá más reuniones".

Un encuentro, el de este jueves, que pese a ser un mero trámite ha estado cerca de bloquear por completo la celebración de la comisión. El Partido Socialista amenazó este miércoles con no presentarse a la cita después de que INFORMACIÓN publicase que el Ayuntamiento no había invitado a los colectivos vecinales afectados. Sin embargo, los representantes de los residentes sí se encontraban en el antiguo salón de plenos a la hora de la comisión, eso sí, por iniciativa propia, no por invitación del bipartito.

Así lo remarcaba uno de los líderes vecinales después de que Villar mantuviese que "se dijo que no habíamos invitado a los vecinos y aquí están", a lo que José Vicent, del Centro Tradicional, ha replicado "Sí, pero no porque nadie nos haya invitado, sino porque hemos venido nosotros".

Finalmente, y tras varias llamadas cruzadas entre el presidente de la comisión, los ediles socialistas y la alcaldable Ana Barceló, que fue quien impulsó el "boicot" a la comisión, el PSOE ha dado su brazo a torcer al entender que "el problema de la participación se ha resuelto" y se ha presentado en la reunión quince minutos tarde no con uno, sino con dos representantes: los concejales Llanos Cano y Raúl Ruiz.

Reunión técnica

Al primer encuentro de trabajo de la comisión para el seguimiento de la elaboración del Plan Zonal del Casco Histórico de Alicante se invitará a los técnicos del área de Urbanismo. El objetivo es que expliquen las diferentes herramientas de las que dispone el Ayuntamiento para atajar el problema que existe en determinados puntos de la ciudad con los altos decibelios que se alcanzan, especialmente de madrugada, y que afectan al descanso de los residentes.

Otro de los puntos de conflicto de la jornada ha sido precisamente el de determinar quién podrá participar en ese encuentro. El edil popular Manuel Villar ha afirmado que "el texto aprobado indica que se invitará a las asociaciones vecinales" pero ha propuesto abrir la puerta a los representantes de la hostelería y el ocio nocturno, a lo que el portavoz de Unidas Podemos, Xavi López, ha contestado de forma contundente: "Estamos acostumbrados a que el bipartito haga una interpretación rígida e inflexible de las mociones, especialmente en materia de participación, por lo que creemos que debe respetarse lo que se aprobó en el pleno".

Tras varios minutos de deliberación, en los que tanto el PSOE como Ciudadanos y Vox apoyaban la tesis del PP de permitir la participación del empresariado, Villar ha dado con la solución precisamente después de la intervención de uno de los vecinos que no había sido invitado, que ha señalado que la asociación Laderas del Benacantil cuenta con miembros que son hoteleros y dueños de establecimientos de hostelería, que sí podrán participar.

De esta manera, aunque la comisión sea pública y abierta a cualquier ciudadano, solo aquellos adscritos a las asociaciones vecinales afectadas podrán hacer uso de la palabra.

"Llegamos tarde"

Sin lugar a dudas, esa ha sido la crítica más repetida durante el encuentro de este jueves, que se ha alargado durante más de una hora. Los representantes de Unidas Podemos, Compromís y el PSOE han lamentado que, tras cuatro años de mandato, esta comisión "tan necesaria y demandada por los vecinos" llegue "en el tiempo de descuento".

La edil socialista Llanos Cano ha lamentado que, dada la fecha de la constitución de la comisión, "no podemos evitar entender que tiene cierto carácter electoralista", además, ha afeado al bipartito que "no ha habido ningún interés en resolver este problema" durante todo el mandato, lo que da la sensación de que "se ha perdido el tiempo".

Por su parte, el todavía líder de la coalición morada y número dos en las próximas municipales, Xavi López, ha manifestado que "los plazos ya eran muy ajustados y aún vamos con más retraso". López también ha defendido que "se ha usado la pandemia como excusa" para demorar la aplicación de medidas de control y que "vamos camino de un verano muy complicado" para el descanso de los vecinos.

Una opinión respaldada por el edil y alcaldable de Compromís, Rafa Mas, quien ha sostenido que la comisión "no debe ser solo de seguimiento" sino que deber servir para "resolver un problema concreto en el centro de la ciudad". Mas afirma que "no nos fiamos de lo que ha pasado hasta ahora a nivel político".

Mientras, Vox ha centrado su intervención en solicitar que "se escuche a todos los agentes implicados en los problemas de convivencia" así como en reclamar que se invite también a representantes de la Policía y que se aplique la Ordenanza de Convivencia Cívica, que "el bipartito se niega a emplear".

En la bancada contraria, el equipo de gobierno ha fiado sus argumentos al trabajo de los técnicos que serán los que, según ha señalado Villar a los grupos de izquierda, deberán decir "si es todo tan fácil como decís". El edil popular ha mostrado su alegría por la presencia de los vecinos, pese a no haber sido invitados a esta primera reunión -algo que sí ocurrirá la próxima semana- y ha advertido a sus compañeros de corporación: "Si no salimos de aquí con avances, será un fracaso para todos".

Por último, el edil de Urbanismo y alcaldable de Ciudadanos, Adrián Santos Pérez, se ha pronunciado en la misma línea que Villar afirmando a los demás portavoces que "todos queremos quedar bien delante de los vecinos" pero que "estos procesos llevan sus plazos". El de Ciudadanos, que ha sido el menos activo durante la sesión, ha pedido respetar el trabajo de los funcionarios municipales y ha recordado que la Ordenanza del Ruido se encuentra actualmente en fase de exposición pública.