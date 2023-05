Indignación vecinal con el bipartito por la primera convocatoria de la comisión para el seguimiento de la elaboración del Plan Zonal del Casco Histórico de Alicante, a la que no se ha invitado a las asociaciones de residentes.

Más de un mes después de su creación en el Pleno de marzo, el gobierno municipal ha fijado en este jueves la primera reunión del órgano encargado de dar seguimiento a la aprobación de la ordenanza contra el ruido. Sin embargo, los vecinos del Casco Antiguo denuncian que no se les ha invitado a participar, pese a que estaba reflejado como obligatorio en la iniciativa mediante la que se creó la comisión.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la reunión estará presidida por el concejal de Limpieza y Transporte, Manuel Villar, y contará con vocales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, pero, al menos en esta primera reunión, no con portavoces de los residentes, que llevan años presionando y reclamando la aprobación de la nueva normativa. Fuentes de Alcaldía defienden que en la sesión de este jueves "solo se constituye la comisión" -aunque sí existe la posibilidad de plantear ruegos y preguntas- pero que "estará abierta a la participación de las entidades y asociaciones afectadas".

El presidente de la asociación vecinal de la zona, Joaquín Gangoso, recuerda que "en la moción que se aprobó en marzo se decía que tenía que haber participación ciudadana" y lamenta que "la única asociación de vecinos del barrio", con casi 200 asociados de 14 nacionalidades, no haya sido invitada a acudir al primer encuentro, aunque sea únicamente para constituir el organismo.

Una decisión que el representante de los residentes de la zona considera que "si no es premeditada, es una negligencia descomunal". Además, afea al alcalde, Luis Barcala, que no haya querido reunirse con la asociación "pese a que lo hemos pedido 18 meses seguidos por registro". Peticiones que no han obtenido respuesta alguna, ni positiva ni negativa, por parte del primer edil.

También se ha mostrado disconforme con la decisión de Barcala el concejal y alcaldable de Compromís, Rafa Mas, que asegura que "una vez más se evidencia que al gobierno de Barcala no le interesa solucionar el grave problema de ruido que sufre el casco antiguo y el centro tradicional".

Mas afirma que el objetivo de la moción que presentó su formación es "impulsar los trabajos técnicos necesarios para crear un plan de acción zonal y así aplicar medidas correctoras" y considera que, al igual que sucedió en el 2019, "poco antes de las elecciones la derecha vuelve a engañar al vecindario al no convocarle a dicha comisión" a pesar de que la participación estaba pactada.

Norma obsoleta

En cuanto a los trámites para que entre en vigor la nueva normativa, Gangoso sostiene que "aunque el Ayuntamiento esté vendiendo que ya hemos aprobado la ordenanza, no es así" ya que no es la primera vez que el texto se lleva a pleno para su votación inicial pero termina sin materializarse.

En este sentido, el portavoz vecinal advierte de que "incluso si se llegase a aprobar definitivamente, luego viene la parte más complicada: que se aplique".

Por lo que respecta a la necesidad de impulsar el nuevo texto, Gangoso recuerda que la ciudad de Valencia acaba de actualizar su ordenanza, modificada en 2007, porque contaba con un 70% del documento obsoleto, mientras que normativa actualmente en vigor en Alicante es de 1991.

Además, afea que "se está intentando confundir diciendo que estamos en contra de la hostelería, cuando en nuestra asociación hay restaurantes, cafeterías y hoteles". Lo que defienden desde el colectivo, apunta, es que los locales de ocio "no pueden abrir los 365 días del año hasta altas horas de la madrugada" porque es "muy negativo" para el descanso de los vecinos, el bienestar de los turistas y los negocios colindantes.