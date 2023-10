En INFORMACIÓN queremos llegar a todas partes. Porque sabemos que tan importante es hacer una información de calidad, como que se pueda acceder a ella de la forma más fácil y directa. Por eso, este periódico cuenta ya con su propio canal de WhatsApp, con el que podrás llevar la información en la palma de la mano.

En este nuevo canal de WhatsApp, compartiremos las noticias más importantes del día y todas las últimas horas que sean relevantes para ti, con especial foco en la provincia de Alicante, pero sin dejar de lado la actualidad nacional e internacional. Un espacio imprescindible no solo para estar al día de lo que ocurre en el mundo en el que vivimos: te ofreceremos la información de proximidad que más te afecta y te preocupa.

En INFORMACIÓN estamos comprometidos con que estés al tanto de lo que te importa a la mayor brevedad y con el máximo rigor, por eso queremos llegar hasta donde tu estés. Pero también nos comprometemos a evitar la intoxicación informativa. Es por eso que mantendremos el canal con las noticias y los reportajes más relevantes, evitando las notificaciones reiteradas, invasivas o que busquen tan solo un click.

Que no se te escape nada de la actualidad. Únete a nuestro canal de WhatsApp. Prometemos no saturar y, para tu tranquilidad, tienes que saber que se trata de un espacio confidencial: no podemos ver ni tu número de teléfono ni tus datos personales.