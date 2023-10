El ajuste del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que promueve el gobierno municipal, a través de la Concejalía de Hacienda, está en el aire. La oposición en bloque ha votado en contra de la propuesta del ejecutivo de Barcala en la Comisión de Hacienda celebrada este lunes, por lo que la iniciativa llegará al pleno del jueves sin el dictamen favorable previo. Y es que tanto la izquierda como Vox han votado en contra después de que los técnicos de Hacienda tumbasen las doce enmiendas presentadas por la oposición a la revisión técnica del IBI, en la que el gobierno no tenía previsto impulsar ninguna bajada del tipo. Sí llegará con el aval previo el ajuste técnico del IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica), ante la abstención de la formación ultra.

En el IBI, Vox proponía una rebaja del 1,5% tanto para bienes urbanos como rústicos, además de aumentar un 90% de las subvenciones para familias numerosas cuyo valor del bien inmueble no supere los 80.000 euros. Por otro lado, la formación ultra pedía realizar el pago fraccionado en hasta nueve plazos (de los doce posibles), como ya sucede en ayuntamientos como el de Madrid. Respecto a los impuestos para empresas de nueva implantación en el término municipal, planteaban el aumento en un 10% de las bonificaciones aplicables, así como incrementar un 5% la bonificación de la cuota del IBI a las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria que inviertan en el municipio de Alicante.

El PSOE pedía aplicar un recargo del 30% de la cuota líquida del impuesto a aquellas viviendas que se encuentren desocupadas con carácter permanente, que EU-Podemos elevaban hasta el 50%. Los socialistas además proponían bonificar a los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Por su parte, desde EU-Podemos reclamaban al gobierno municipal reajustar las bonificaciones por familia para que las viviendas con mayor valor catastral gozarán de bonificaciones menores de las que perciben actualmente, en cambio las de menor valor catastral tendrían mayores bonificaciones. También pedían girar los recibos del IBI cuya titularidad recaiga en la Iglesia Católica y otras confesiones no católicas de aquellos inmuebles que, no sean lugares de culto, oficinas, residencias del clero, seminarios, universidades y/o conventos. Por último, planteaban una bonificación del IBI en las Partidas Rurales y Tabarca.

Todas esas peticiones fueron rechazadas previamente por los técnicos, que alegaron que las propuestas "no se fundamentan en ningún aspecto propuesto en la modificación del proyecto normativo, en el que se propone una modificación puntual, que por imperativo legal hace preceptiva su actualización, sin que ello suponga un cambio en los elementos esenciales de la ordenanza fiscal".

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha explicado el "no" de su grupo de la comisión, después de conseguir que el PP aceptara bajar recientemente el ICIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras). "Hemos solicitado un informe jurídico acerca del alcance de la posibilidad de enmendar puesto que en la modificación del ICIO se admitieron ciertas enmiendas que ahora no. Queremos saber hasta dónde podemos llegar puesto que para Vox es esencial la reducción fiscal y no vamos a dejar de trabajar en ese sentido", ha explicado Ortolá, quien sin embargo se ha abstenido en el ajuste del IVTM alegando que "se trataba de la modificación del término 'minusválidos' por 'personas con discapacidad', modificación a la que la izquierda se ha negado, lo cual nos dice mucho de su catadura moral".

Por su parte, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha subrayado la soledad del ejecutivo municipal. "El gobierno de Barcala se ha vuelto a quedar solo porque rechaza mantener una actitud de diálogo. Desde el grupo municipal socialista defendemos que si se inicia un proceso para reformar la ordenanza del IBI, es imprescindible escuchar las aportaciones del principal grupo de la oposición. Y no se ha hecho. De esta forma, se ha desaprovechado una estupenda oportunidad para introducir modificaciones para avanzar hacia una ciudad más verde y sostenible, incentivando la apuesta por las energías renovables", ha explicado Barceló. En ese sentido, la portavoz ha recordado que en la modificación de la ordenanza del ICIO sí se permitió a los grupos de la oposición presentar y debatir enmiendas, pero esta vez se ha impedido. "Se han aplicado dos varas de medir y no se ha permitido el debate por haber sido inadmitidas las propuestas. Por ello, el PP se ha quedado solo", ha destacado la portavoz, quien ha criticado asimismo que la modificación de ordenanzas haya sido tramitada por urgencia. "Es un síntoma más de la falta de planificación de Barcala. Se sabe de antemano cuándo son los plenos y, por tanto, no tiene ningún sentido que se aborde como una urgencia. Al final, esa es una práctica habitual del gobierno del PP, que vemos como cada semana lleva más puntos por urgencia a la junta de gobierno que a través del trámite ordinario. Van dando tumbos por falta de organización", ha añadido.

Desde EU, el concejal, Manolo Copé, también se ha sumado a las críticas por la premura, ya que la comisión se convocó a última hora de la mañana del viernes y se ha celebrado a primera hora de este lunes. "No es serio que se mande la convocatoria un viernes a las 15.15 horas para el lunes a las 9 de la mañana. La falta de previsión otra vez del equipo de gobierno empieza a ser una cuestión vergonzosa. No tiene sentido abordar una reforma de los impuestos y que no se puedan presentar las enmiendas que se ajusten a la legislación", ha señalado Copé, también molesto por la actitud del gobierno local: "Todas las enmiendas han sido inadmitidas por lo que la oposición ha decidido que no pase a pleno el tratamiento del IBI. La secretaria ha establecido la inadmisión de todas las enmiendas cuando el procedimiento ha sido el mismo que con la reforma del ICIO, por ejemplo. La arbitrariedad se está convirtiendo en una constante, pero no vamos a consentir este ninguneo. Se ha perdido una oportunidad de oro para abordar una reforma fiscal de calado que garantice ingresos suficientes de cara a abordar los retos que tiene la ciudad y que no se abordan".

En cuando al impuesto a vehículos, los dos grupos de la izquierda reclamaban mayores bonificaciones para los vehículos menos contaminantes, mientras Vox proponía un coeficiente único para los vehículos de en torno a un tipo del 1,3, reduciendo todas las cuotas impositivas de manera lineal para disminuir la carga fiscal de familias y empresas. Esas tres enmiendas también fueron bloqueadas por los técnicos de Hacienda.