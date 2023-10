El Portal de Elche de la capital alicantina se pone guapo de cara a su nueva etapa, tras la concesión por diez años a cambio de un canon de 1,8 millones a favor de Herga Hostelería, el grupo que gestiona locales como Soho o Baviera. La empresa adjudicataria de la explotación del quiosco bar-cafetería acaba de iniciar unos trabajos de acondicionamiento del entorno, que figuraban en su oferta. Se prevé que la obra finalice en un plazo aproximado de un mes, con el objetivo de que la terraza esté operativa para las semanas previas a la Navidad. Los trabajos han arrancado hace unos días para evitar que interfiriesen en la temporada estival, ya que la formalización del contrato se firmó en mayo.

Entre las actuaciones impulsadas por la empresa, según la documentación oficial, destaca la instalación de una tarima de madera (Teka SFC), que busca el acondicionamiento exterior, donde también se prevé la instalación, como elemento de sombra en el espacio para veladores, de unas pérgolas perimetrales que se integrarán en el espacio al tener un diseño similar al voladizo que rodea el quiosco, de estructura metálica color antracita y cubierta por paneles de vidrio templado acabado translúcido, según el informe técnico del concurso.

Por otro lado, la empresa concesionaria también instalará lineales de led para alumbrar la superficie de la cúpula y proyectores led sobre la estructura metálica para iluminar los azulejos del quiosco. Además, en los trabajos para la mejora del exterior del quiosco con materiales que buscan respetan la estética del quiosco actual, se incluye la instalación de cuatro armarios con puertas forradas con el dibujo del ladrillo cerámico en colores blanco y verde para integrarse en el entorno.

Estas fueron las propuestas reflejadas en la oferta de Herga Hostelería, en respuesta a la propuesta del pliego de condiciones del Ayuntamiento de Alicante, donde se explicaba que el quiosco debe disponer de la instalación y características interiores y exteriores necesarias para cumplir con la normativa vigente.

Por otro lado, aunque en el documento se subrayaba que no se requerían "obras iniciales para el comienzo de la prestación del servicio", sí que se reflejaba que "a voluntad del adjudicatario" podrían "realizarse una serie de mejoras". Entre las propuestas figuraban la "mejora del exterior del edificio del quiosco", que ocupa una superficie de 6’56 metros cuadrados. Así mismo, el Ayuntamiento abría la puerta a "mejorar el exterior del propio quiosco mediante iluminación ornamental", a la vez de permitir la instalación de un "entarimado adecuado" y la colocación de "elementos de sombra de carácter no eventual en la zona de veladores siempre y cuando la proyección horizontal de los mismos no excedan del espacio de terraza de 61’20 metros cuadrados".

Varios usos

En 2009, el Ayuntamiento de Alicante decidió que el quiosco del Portal de Elche reabriera sus puertas para funcionar como cafetería-heladería, el mismo uso que tuvo en la década de 1970. En su última etapa fue oficina de turismo, pero en los años previos a su reapertura había permanecido cerrado.

La Asociación de Comerciantes de la Rambla y Adyacentes -ACRA- llevaban años reivindicando que se otorgase algún uso hostelero o como floristería al citado quiosco con el fin de que resultara atractivo tanto para los turistas como para los propios alicantinos, ya que consideraban que se hacía poco uso de ese histórico jardín, pese a su privilegiada ubicación y a la belleza del arbolado. De hecho, por entonces, quienes más uso hacían de los asientos -que luego fueron retirados- eran las personas sin techo.

El Ayuntamiento convocó hace catorce años un concurso para otorgar la concesión del quiosco, aunque la primera convocatoria quedó desierta. Hubo una segunda edición en la que se otorgó la explotación a una empresa, que posteriormente renunció. La cervecería Baviera quedó en segundo lugar y, por tanto, recibió la concesión por un periodo de ocho años.

En esta ocasión, en un concurso lanzado el pasado mes de febrero, tres empresas optaron por el contrato, que finalmente volvió a quedar en manos del mismo grupo empresarial.