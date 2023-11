La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a aprobar este martes, en su sesión ordinaria, una nueva minoración y reintegro de una subvención recibida por parte de la Generalitat. En total, el Consistorio ha tenido que devolver 66.204 euros al Consell por no ejecutar al completo el servicio de infancia y adolescencia. En total, el Ayuntamiento ya ha reintegrado entre finales del pasado mandato y principio de éste más de 1,3 millones de euros a otras administraciones por programas del ámbito social que se quedaron en el aire.

En este último caso, el acuerdo aprobado explica que el gobierno municipal aprobó en octubre de 2021 el contrato programa con la Conselleria de Igualdad. En ese instrumento se contemplaba una financiación por parte de la Generalitat destinada a gasto para el Servicio de Infancia y Adolescencia a través de una línea de subvención para un equipo específico de intervención con infancia y adolescencia para el ejercicio 2022, con un importe total de 430.145 euros.

Según lo previsto en el Contrato Programa, el Ayuntamiento tiene que contar obligatoriamente con una plantilla mínima adecuada para prestar el servicio según la ratio de población establecida. Concretamente, el Ayuntamiento de Alicante para la anualidad 2022 debería haber puesto en marcha un equipo profesional formado como mínimo por nueve técnicos medios y 5,5 técnicos superiores. Sin embargo, no fue así, al no justificarse la contratación de 1,9 técnicos superiores y 1 técnico medio, que en total suman 66.204 euros.

Dentro del plazo correspondiente, el Ayuntamiento presentó la justificación de la línea. Posteriormente, la Dirección Territorial de Alicante, Servicio de Infancia y Adolescencia concedió el procedente trámite de audiencia sobre la minoración y reintegro, aunque el servicio municipal no realizó alegaciones "a la vista de la comprobación técnica de los términos de la propuesta de resolución que se formulaba".

Ahora, el Ayuntamiento de Alicante tiene hasta el 5 de diciembre para cumplir con el pago del importe total en periodo voluntario, donde también se incluyen 1.536 euros como intereses de demora, por lo que la cantidad total asciende a 67.740 euros.

Los problemas del Ayuntamiento de Alicante con las subvenciones de otras administraciones no es nuevo. De hecho, en los últimos meses se han sucedido las devoluciones de ayudas concedidas principalmente por la Generalitat. La última que se conoció, relativa a facilitar soluciones habitacionales dirigida a colectivos vulnerables, fue de 246.000 euros. En total, en este año, Alicante ha reintegrado alrededor de 1,2 millones de subvenciones del ámbito social. Además, el Ayuntamiento no llegó a tiempo para optar a una subvención impulsada por la Diputación de Alicante para hacer frente al gasto corriente, que podía ascender a 535.000 euros.

La resolución de la Diputación recogió en un documento tramitado el pasado septiembre que 69 municipios había presentado su solicitud para optar a la línea 1 (para gastos del año 2023), donde destacaban municipios como Elche, Alcoy, El Campello o Torrevieja, entre otros. Todas ellos cumplieron con los plazos marcados, que para una ciudad como Alicante tenía el 15 de mayo como fecha límite.

"Alarmante... falta de control"

Este asunto no ha sido uno de los que ha destacado el gobierno municipal en su balance de la Junta de Gobierno de este martes. En cambio, sí ha sido un tema criticado por la oposición. El concejal socialista Emilio Ruiz ha reprochado al gobierno del PP "que no haya sido capaz de ejecutar de forma íntegra una subvención de la Generalitat Valenciana para contratar personal técnico para ampliar el equipo de intervención con infancia y adolescencia", incluido en el Contrato Programa. “Es alarmante que Barcala y su equipo se permitan el lujo de perder fondos que están destinados a cuidar de los niños, niñas y adolescentes alicantinos que cuentan con menos recursos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social o en desamparo. Hablamos incluso de aquellos que cuentan con medidas jurídicas de protección. Es inaceptable que los responsables municipales no tengan la sensibilidad necesaria para ejecutar hasta el último céntimo del dinero que se recibe y que va destinado a ayudar a este colectivo”, ha destacado el concejal socialista.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha lamentado "una vez más la falta de control y sensibilidad por parte del gobierno municipal del PP por devolver más de 67.000 euros a la Generalitat del contrato programa para ayudas a entidades locales", como el Ayuntamiento de Alicante, para actuaciones en el ámbito de la infancia y la adolescencia. "No es la primera, y creemos por desgracia que no será la última, subvención o parte de la misma que devuelve el Ayuntamiento, en este caso una concejalía tan sensible como Bienestar Social. Esta devolución de ayudas para la intervención con menores se suma a los recortes de casi un 30% en el borrador de las cuentas municipales para el 2024", ha añadido Mas.