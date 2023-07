Más ayudas de la Generalitat Valenciana que el Ayuntamiento de Alicante tiene que devolver por no emplearlas. A los 415.848 euros para la atención primaria de carácter básico, los 372.000 euros para actividades extraescolares, los 329.880 euros para programas dirigidos a personas vulnerables o los 319.000 euros para ayudas a domicilio para personas dependientes que el Ayuntamiento ha tenido que reintegrar en el último año al Gobierno valenciano de ayudas recibidas y no empleadas, ahora se suman 456.590 euros, que suponen el 90% de la subvención adjudicada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para escuelas de verano, dentro del proyecto "Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años".

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la devolución de 456.590 euros, al poder justificar únicamente un gasto de 52.028 euros. Desde el ejecutivo local, según ha explicado su portavoz, Manuel Villar, se justifica la devolución en las "exigencias" puestas por la Generalitat. "Ya se manifestó en su momento que no se podía abarcar más por las exigencias de la conselleria, porque además no nos dejaron ampliar el plazo. Y lo que no se usó ahora hay que devolverlo", ha apuntado el edil.

Según el acuerdo de gobierno aprobado este martes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el 29 de diciembre de 2021 la concesión al Ayuntamiento de Alicante de una subvención de 508.619 euros régimen de concesión directa para el desarrollo del proyecto "Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años" mediante el Programa "Escuelas de Verano" presentado en la convocatoria. Un mes después, el 1 de febrero, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo de aceptación de la subvención.

Tras el verano, el 30 de septiembre, el interventor del Ayuntamiento de Alicante emitió un certificado según el cual, "examinados los libros de contabilidad resultaba que con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Alicante correspondiente al ejercicio 2022, se han reconocido en relación a la subvención concedida, obligaciones por un importe de 52.028,23 euros conforme al desglose que figura en el certificado".

Así, el Ayuntamiento de Alicante debe devolver ahora a la Generalitat 456.590,86 euros de los 508.619,09 euros recibidos hace año y medio para la realización de proyectos vinculados a escuelas de verano en 2022.

Y con intereses

Pero este expediente no es el único que se ha abordado este martes relativo a ayudas de Generalitat que ha tenido que devolver el Ayuntamiento. Y es que el gobierno local ha tenido que aprobar la autorización de pago de unos 36.800 euros relativos a intereses por no cumplir con sendas minoraciones de pago en tiempo y fecha. Se trata, según la documentación oficial, de dos líneas de ayudas de la Conselleria de Políticas Inclusivas por las que el Ayuntamiento recibió fondos, que no pudo justificar en su totalidad.

Así, la Junta de Gobierno Local aceptó en febrero de 2023 la minoración de la primera ayuda, de 415.848 euros, que se concedió en agosto de 2022. La fecha final de pago en periodo voluntario fue el 20 de enero de 2023, pero se reintegró el 12 de abril de 2023, por lo que se ha generado un recargo del 5%, que asciende a 20.792 euros.

De igual modo, la Junta de Gobierno Local aprobó el 21 de marzo de este año devolver 319.393 euros a favor de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. En este caso, tampoco se cumplió con la fecha de pago voluntario, cuyo límite se fijó para el 20 de marzo. El trámite se completó el 5 de abril de 2023, así que el Ayuntamiento debe pagar 15.969 euros de intereses.

Por tanto, el Ayuntamiento de Alicante, hasta que cumpla con su obligación, consta como deudor ante la Agencia Tributaria Valenciana.

Reacciones de la oposición

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha cargado hoy contra el gobierno de Barcala por la gestión de los fondos que se solicitan a otras administraciones. "La Junta de Gobierno ha acordado devolver el 90% de los fondos que le inyectó la Generalitat Valenciana para organizar escuelas de verano el pasado año. En este caso concreto, de los 508.619 euros aportados por la administración autonómica, se han acabado devolviendo 456.619 euros", ha subrayado Barceló, quien ha añadido: "Cientos de menores de hasta 14 años se quedaron sin este recurso, que es fundamental para conciliar la vida familiar y laboral. Todo por la incompetencia de un gobierno que siempre actúa de la misma forma: solicita fondos a otras administraciones y luego no sabe qué hacer con ellos".

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha criticado al gobierno local por recurrir la sentencia del TSJ contra la ordenanza de la mendicidad mientras devuelve ayudas sociales recibidas de la Generalitat. "Ante el recurso, no cabe más que lamentar que el dinero público y los recursos públicos se utilicen para seguir atacando a la gente más desfavorecida, a los colectivos vulnerados, en lugar de acatar la sentencia. Mientras el gobierno local devuelve 456.590 euros porque no puede justificarlos cuando podían favorecer a familias trabajadoras, se gasta dinero en perpetuar una ordenanza que solo vino a perjudicar a las personas que necesitan más protección. El mundo al revés de esta administración local".