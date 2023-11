Primera votación relativa al presupuesto de 2024, salvada por Vox. La formación ultra ha permitido al gobierno municipal, liderado por Luis Barcala (PP), aprobar el presupuesto del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. Se trata del primer ente que somete a votación su proyecto de cuentas para el próximo año, un trámite necesario para que el ejecutivo local pueda elevar a fiscalización el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento para 2024. Este viernes, se someterá a votación el presupuesto de Vivienda, mientras que el próximo lunes se ha convocado el Consejo de la Agencia Local de Desarrollo y también el Patronato de Turismo.

En este caso, el PP ha votado a favor de un documento al que Vox se ha abstenido, permitiendo su aprobación. En cambio, los tres grupos de la izquierda municipal han votado en contra. El presupuesto, que asciende a 2.608.446 euros, con un aumento del 37,80 %, contempla como principal novedad una partida de 615.000 euros para afrontar la reforma del centro Antonio Ramos Carratalá, donde el Ayuntamiento pretende ubicar de forma provisional a los alumnos de la Escuela Infantil Siete Enanitos, así como una partida de 13.500 euros para afrontar la aplicación de la Carrera Profesional de los funcionarios, una promesa electoral del PP de Barcala de 2019, aún pendiente de implantación.

Las cuentas también contemplan tres partidas dotadas con un simbólico euro "para poder atender la compra de mobiliario, equipos y material para el citado centro provisional, que se dotarían de mayor presupuesto con cargo a los remanentes de tesorería del presupuesto anterior".

Según el gobierno, la prioridad del patronato para el próximo año son "las obras de adaptación del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá para albergar de forma provisional a los alumnos de la Escuela Infantil Siete Enanitos, que tuvo que ser cerrada el pasado mes de marzo al detectarse problemas estructurales en el edificio".

La edil De España ha subrayado además que el patronato ha adjudicado el "estudio geotécnico del terreno que ocupa la escuela infantil Siete Enanitos, ahora cerrada, que permitirá determinar si se puede derribar y construir uno nuevo en el mismo lugar o si se tiene que buscar una nueva ubicación". Mientras tanto, según ha añadido, "el primer paso será adaptar el centro provisional para que los alumnos puedan abandonar las aulas prefabricadas".

Explicación del voto

Desde Vox han calificado de "buen presupuesto" el documento impulsado por el gobierno del PP para justificar la determinante abstención. "Nos parece un buen presupuesto que tiene aciertos como el crear una partida para ampliar la matriculación bonificada ya que si el traslado de niños se realiza tarde pueden no estar cubierto por el bono escolar de la Generalitat Valenciana. Nos hemos abstenido por estar en contra de los patronatos ya que abordan competencias impropias del Ayuntamiento", ha señalado el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá.

En cambio, desde la izquierda han rechazado las cuentas planteadas por el ejecutivo de Barcala para el patronato. El concejal socialista Emilio Ruiz ha criticado al gobierno por "dejar tiradas a las sesenta familias que se quedaron sin plaza por la reubicación de Siete Enanitos"."El PP vuelve a dejar colgadas a las familias de Alicante que necesitan llevar a sus hijos e hijas a una escuela infantil para poder conciliar. Hemos votado en contra de las cuentas porque no recogen la urgencia de atender las necesidades de la educación infantil en la ciudad. Ocurre todo lo contrario, en lugar de aumentar plazas hemos perdido sesenta en el último año, dejando en la estacada a familias que perdieron la plaza por la reubicación de Siete Enanitos", ha destacado Ruiz.

Por su parte, la concejala Sara Llobell (Compromís) ha explicado que su grupo ha votado en contra "porque, básicamente, aseguraron que para diciembre los niños y niñas de Siete Enanitos ya estarían en el antiguo Ramos Carratalá y no habrá presupuesto hasta marzo, por lo que este curso no se trasladarán". "Además, no se contempla la tercera escuela infantil municipal, lo que es prioritario desde hace años. Alicante no puede continuar con sólo dos escuelas infantiles municipales", ha añadido la edil.

Por último, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha lamentado "hablar del presupuesto del patronato sin tener unas líneas de trabajo mínimamente consensuadas". "Es llegar de nuevo tarde, porque tenemos que tener los presupuestos para el próximo año ya y sin propuestas de largo recorrido. Siempre estamos parcheando. No se contempla la creación de la tercera escuela infantil, que se aprobó por unanimidad en la pasada legislatura, por eso hemos votado en contra de esta propuesta de presupuestos. Tampoco se contempla la creación del Consejo Infantil de Alicante", ha explicado Copé, quien ha criticado que se siga sin "disponer de la antigua escuela Ramos Carratalá para las familias de los Siete Enanitos, aunque ya esté licitada, para perjuicio de las familias".