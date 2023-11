El colegio Calasancio de Alicante acoge desde este miércoles una exposición de Pedro Soriano, histórico artista de Hogueras. Una muestra que enseña tanto su trabajo, como las técnicas artesanas que se utilizaban para construir Hogueras, como el barro o el uso de la madera. En ella se puede apreciar también el proceso de creación de la gran obra de Soriano, "Crisol", la Hoguera Oficial de 1993, así como la maqueta inédita de un monumento que habría superado los 20 metros.

"En primer lugar, hay fotos de mis hogueras. No todas son primeros premios, pero sí están todas las Hogueras Oficiales. Crisol fue la de mi vida, sin contar la maqueta inédita de la hoguera que no llegué a construir y que es algo que me gustaría. Crisol fue la hoguera donde más me jugué y, por suerte, salió todo bien. Llegué a subirme a la hoguera durante el montaje, algo que hoy habría sido imposible por seguridad. El entonces alcalde, Ángel Luna, siguiente salió en el periódico diciendo que me había jugado la vida. Aún me subiría con 75 años si hiciera falta", señala Soriano.

La maqueta inédita que se puede apreciar en la exposición, bajo el lema "Algo falla", es su gran proyecto por llevar a cabo, para el que lanza un órdago a los más jóvenes: "Recuerda el estilo alicantino y la diferencia con el valenciano, que no lo critico, pero no es igual. Los artistas alicantinos de ahora son buenos, pero no se atreven a dar el paso".

Soriano es todavía el tercer artista con más primeros premios en la historia de las Hogueras, con 8 en total, solo por detrás de Ramón Marco (22) y Gastón Castelló (10), e igualado a Pere Baenas.

Sobre las técnicas que se muestran en la exposición, Soriano apunta que desde el colegio "querían que fuera didáctico, porque ahora se hace todo de corcho, para que los alumnos fueran cómo se trabajaba antes".

"Es el segundo año que ganamos el premio de Hogueras escolares. Le propusimos traer su obra a una exposición y se volcó de pleno y aquí tenemos el resultado. Le pedimos una parte más didáctica para que los alumnos conocieran cómo se hacían las hogueras. Estará abierta al público en el horario de conserjería", subraya Gonzalo Sancho, jefe de estudios de Secundaria del colegio.